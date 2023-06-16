Kantar BrandZ™ включил Hisense в Топ 10 ведущих китайских компаний 2023 года.

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Hisense

16 Jun, 2023, 14:06 ET

ЦИНДАО (Китай), 16 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, один из ведущих производителей бытовой техники и электроники, вновь входит в десятку лучших в рейтинге Top 10 of Kantar BrandZ Chinese Global Brand Builders. Уже седьмой год подряд компания не покидает этот престижный список.

Вчера (15 июня 2023 г.) Google и Kantar выбрали компанию Hisense для демонстрации ее великолепных возможностей в сфере глобализации.

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Два ключевых момента, по которым можно судить о качестве глобальной экспансии бренда – это собственные бренды и бренды высокого класса, выходящие за рубеж. Тот факт, что компания входит в десятку ведущих мировых брендов уже семь лет подряд, обусловлен тем, что Hisense много лет подряд самоотверженно развивает международный бренд Hisense наряду с производством самой современной продукции. На протяжении многих лет компания неизменно настаивает на "локализации" научно-исследовательской деятельности, производства и маркетинга для эффективного удовлетворения спроса на местных рынках. В 2022 году выручка компании Hisense за рубежом составила 75,7 млрд юаней, что составляет 41% от ее совокупной выручки, а на долю международного бренда Hisense приходится более 83%.

"Для того, чтобы стать ведущим брендом, мы должны вырваться из низкоуровневой конкуренции в элитный сегмент отрасли и расширять высокотехнологичные производства", – заявил Шаоцянь Цзя (Shaoqian Jia), председатель правления и генеральный директор компании. Он также считает, что высокий уровень является единственным правильным способом стать брендом мирового класса.

В отличие от предыдущих лет, отчет за этот год показывает, что потребители на 11 зарубежных рынках по всему миру, включая Великобританию, США, Японию, Францию, Германию и Австралию, явно демонстрируют новую тенденцию: покупатели ищут бренды, которым можно доверять как в функциональном плане, так и в плане стремлений. Только перейдя от бренда, предлагающего лучшие цены, к бренду, предлагающему лучшее качество, мы сможем завоевать рынок и выиграть в борьбе за новых покупателей.

От производства к созданию, от приемлемой цены к удобству в использовании – компания Hisense продолжает выпускать высококачественную продукцию, которая удовлетворяет потребности клиентов по всему миру благодаря технологическим инновациям. Компания уверенно увеличивает глобальное влияние бренда, добиваясь устойчивого развития и ускоряя процесс превращения в бренд мирового класса и первоклассное предприятие.

О компании Hisense

Hisense – один из ведущих мировых производителей бытовой техники и электроники. Деятельность компании Hisense охватывает производство мультимедийных продуктов (с акцентом на телевизоры Smart TV), бытовой техники и продуктов в сфере интеллектуальных информационных технологий. В последнее время Hisense развивается быстрыми темпами и в настоящее время работает более чем в 160 странах.

Фото – https://mma.prnewswire.com/media/2103898/image_5027250_36808891.jpg

Логотип – https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpg

SOURCE Hisense

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