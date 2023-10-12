Kavalan возвращается на Whisky Live Paris, открывая Франции эксклюзивные сорта виски

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Kavalan

12 Oct, 2023, 02:00 ET

ТАЙПЕЙ, 12 окт. 2023 г. /PRNewswire/ -- Ведущее предприятие по производству виски на Тайване с восторгом сообщает о продолжении своего участия в выставке Whisky Live Paris в этом году (21 – 23 октября), вернувшись на нее в 2021 году после годового отсутствия, связанного с пандемией.

В этом году у гостей будет эксклюзивная возможность распробовать в нашем павильоне сорта виски, специально подобранные для искушенного рынка Франции:

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Taiwan's premier whisky brand unveils unique expressions, inspired booth designs, and shares its optimism for the rejuvenation of the French whisky market.
Taiwan's premier whisky brand unveils unique expressions, inspired booth designs, and shares its optimism for the rejuvenation of the French whisky market.

KAVALAN 8 ans 2015 Peated Malt R150409037A

KAVALAN 6 ans 2017 Oloroso Sherry Cask S170426032C

KAVALAN 7 ans 2016 Vinho Barrique W160809071C

KAVALAN 9 ans 2014 Port Cask O140311050A

Г-жа Аврона Чанг (Aurora Chang), региональный менеджер компании Kavalan, выразила энтузиазм по поводу возрождения французского рынка на фоне возобновления социальных мероприятий и общения, работы ресторанов и баров.

«На протяжении всей пандемии компания Kavalan стратегически наращивала продажи за счет подходящих для коктейлей сортов, таких как серия Kavalan Distillery Select. Кроме того, премиальные сорта виски бочковой крепости Solist восполнили перебои поставок на рынке виски в Японии. Приближаясь к завершению строительства нашего третьего склада созревания виски, который отражает нашу приверженность качеству и расширению, компания Kavalan с готовностью и оптимизмом встречает рост глобального спроса».

В этом году павильон компании Kavalan выделяется притягательным центральным элементом композиции, который воплощает в себе отличительный характер бренда, украшенным яркими розовыми орхидеями. Дощатая стена с мотивами окон Тайваня в сочетании с пышной зеленью крыши, отражающей природную красоту уезда Илань, дополняется изысканной деревянной отделкой — и все это символизирует качество дубовых бочек Kavalan.

Г-н Дидье Горбанзадех (Didier Ghorbanzadeh), глобальный амбассадор дистрибьютора Kavalan в Европе, компании La Maison du Whisky (LMDW), заверяет, что компания Kavalan не жалеет усилий, мастерски создавая односолодовый виски мирового класса, который уверенно соперничает с продукцией самых знаменитых заводов по производству виски.

«Пробуя виски Kavalan в первый раз, ощущается неожиданная зрелость, несмотря на его небольшую выдержку, что связывают с уникальными условиями созревания в тропическом климате Тайваня. Эта отличительная характеристика выделяет его среди односолодовых виски, которые мы уже распространяем в Европе».

Дидье подчеркнул, что европейцев захватывает интенсивность, глубина и яркие фруктовые оттенки виски Kavalan.

«При том, что влияние разной дубовой тары (хересовой, винной и так далее) прекрасно выражено в интенсивных ароматах, виски Kavalan отличают его взрывные ноты тропических фруктов в середине нёба и в окончании, которые придают освежающую чистоту, уравновешивающую влияния дуба».

Компания LMDW стремится повысить присутствие Kavalan на местах, предлагая дегустацию и мастер-классы на таких мероприятиях, как Whisky Live Paris, Whisky Show London и Whisky Show Budapest, демонстрируя уникальные сорта виски из Тайваня широкой мировой аудитории.

Награды за 5 отборных марок виски:

  • Solist ex-Bourbon — SFWSC Double Gold и Best of Class Other Single Malt, BTI Gold (94 балла), TWSC Gold и WWM Gold
  • Solist Oloroso Sherry — SFWSC Double Gold, BTI Gold (95 баллов) и TWSC Superior Gold
  • Solist Vinho — SFWSC Double Gold, BTI Gold (92 балла) и TWSC Gold
  • Solist Peated Malt — TWSC Superior и Superior Gold
  • Solist Port — WWA Category Winner Best Taiwanese Single Cask Single Malt, SFWSC Gold, BTI Gold (93 балла), TWSC Gold, WWM Gold и IWC Gold (96,95 балла)

О производителе виски Kavalan 

Завод по производству виски Kavalan в уезде Илань стал первопроходцем в искусстве производства односолодового виски на Тайване с 2005 года. Наш виски выдерживается в условиях интенсивной влажности и жаркого климата, питается талой водой со снежных вершин и обогащается морскими бризами и горным воздухом. Все это сочетается, создавая отличительную кремовую текстуру виски Kavalan. Взяв старое название уезда Илань, наш завод опирается на почти 40-летнюю историю производства алкогольных напитков под маркой родительской компании King Car Group. Мы собрали более 790 золотых наград и более высоких знаков отличия на самых престижных отраслевых конкурсах. Посетите веб-сайт www.kavalanwhisky.com

О компании La Maison du Whisky

Основанная в 1956 году компания La Maison du Whisky развилась из простого предприятия розничной торговли в глобального дистрибьютора виски и других алкогольных напитков. Через свою дочернюю компанию в Сингапуре и совместное предприятие LM&V она представляет более 250 брендов, охватывая весь ассортимент от виски до текилы. Компания предлагает огромную коллекцию из более чем 4000 продуктов через интернет-магазины и традиционные магазины. Предприятия компании также включают аукцион Fine Spirits Auction для коллекционеров и компанию The Avant Gardist (TAG), специализирующуюся на инновационных брендах. Сохраняя приверженность расширению знаний о своей отрасли, компания предлагает обучение, проводит мероприятие Whisky Live Paris и публикует такие материалы, как журнал Whisky Magazine с 2004 года.

Контакты для СМИ: 
Кэйтлин Цай (Kaitlyn Tsai), [email protected]
Бритни Чен (Britney Chen), [email protected] 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2240364/Taiwan_s_premier_whisky_brand_unveils_unique_expressions__inspired_booth_designs__and_shares_its_opt.jpg

SOURCE Kavalan

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