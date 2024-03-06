科羅拉多州立法機構推進眾議院教育委員會提出「向學生免費提供經期用品」 的議案

該議案能保證科羅拉多州的初高中學生可以在洗手間獲得免費的經期用品

丹佛2024年3月6日 /美通社/ -- 科羅拉多州的非牟利組織 Justice Necessary與立法支持代表兼眾議院的共同主發起人 Brianna Titone (HD 27, Jefferson) 和 Jenny Wilford (HD 34, Adams) 及參議員兼參議院的共同發起人 Janet Buckner (SD 29, Arapahoe) 和 Faith Winter (SD 25, Adams, Broomfield, Weld)共同在科羅拉多州第 74 屆議會上提出「第 HB24-1164 號向學生免費提供經期用品的議案」。眾議院教育委員會以 7:4 的投票結果，同意遞交議案。

一經通過，該議案即可確保六到十二年級的學生可以在學校洗手間裏獲得經期用品，在現有的 「經期衛生用品無障礙資助計劃」的基礎上支援更多的科羅拉多州學區提供此類用品。

參議員 Buckner 稱：「作為參議院教育委員會的主席，我的工作重點是給科羅拉多州的學生創造一個利於發展且公平的環境。這項立法是朝著這個方向邁出的關鍵一步。這是為了確保每個學生都能獲得成功所需的資源，為我們的社區創造一個更加包容且適育的環境」。

根據 Justice Necessary 于 2024 年 1 月委托開展的 《2024 年科羅拉多州青少年經期缺乏用品調查》發現，在科羅拉多州，90% 的女性青少年曾在無必要用品的情況下在公眾場合無先兆地出現月經；80% 的女性青少年因缺乏月經用品而缺課；65% 的女性青少年因缺乏月經用品而錯過了參加課前/課後活動的機會。

Justice Necessary 的創始人兼總裁 Diane Cushman Neal 表示：「讓學生獲得經期產品不僅僅是為了衛生，更是為了令學生可充分參與他們的教育、體育、課外活動和生活，確保他們能實現自己無限的潛力」。

代表 Wilford 稱：「確保學生在學校獲得經期產品是我向科羅拉多州家庭和學生提供支援的重要承諾之一」。「若學生們能獲得經期用品，他們可以專注於自己的學習，而不必擔心因為月經而中斷了學習，並最終幫助她們在我們州健康成長和獲得成功」。

代表 Brianna Titone 也說道：「學校提供衛生紙和洗手液等必需品，能滿足學生基本的生理需求。誠然，我們應該確保學生能夠輕鬆獲得經期產品，讓她們在學習和健康上不受影響」。

參議員 Winter 亦表示：「學校提供經期用品不僅僅是為了方便，這還事關維護每個學生的尊嚴和福祉。任何人都不應該因為缺少必需品而面臨教育障礙。這項勢在必行的舉措是為了建立一個更具同理心和包容性的教育環境，讓每個學生都能在此環境中茁壯成長」。

主管 Tracy Dorland 稱：「經過在我們的 35 所初中和高中投放 370 多部免費發放機，Jeffco公立學校與 Justice Necessary 的多年合作帶來了效果顯著的積極影響。一直以來，我始終致力於為我們的學區營造無障礙學習和令學生可專注於學習及課堂參與的學習環境」。

Jeffco 公立學校的衛生服務主任 Margaret Huffman 說道：「這雖然這些必需品並非價值高昂，但可以幫助我們的學生在學校環境中找到安全感，也是直面如此重大挑戰的簡單方案」。

該議案的支持者包括美國兒科學會科羅拉多州分會、科羅拉多州教育協會、科羅拉多州美國教師聯合會、科羅拉多州拉丁裔機會和生殖權利組織、I Support the Girls、經期用品聯盟、PERIOD.、科羅拉多州婦女基金會、Grace Upon Grace Project、Project Distributing Dignity、州創新交流行動、科羅拉多州財政研究所、Red Equity、Nourish Colorado、州創新交流行動和青少年聯盟。

Cushman Neal 表示：「讓學生努力學習和積極參與是我們的共同目標：確保學生在洗手間能獲得充足衛生用品是實現這一目標的關鍵一環」。

關于 JUSTICE NECESSARY

Justice Necessary 於 2020 年由 Diane Cushman Neal 創辦，是科羅拉多州的一家非牟利組織，專注于解決州內各個社區的經期用品和卫生用品缺乏問題。他們在科羅拉多州的各地工作，提供基本的衛生用品，解決眼前的各種需求問題，同時也注重社區參與、用品的持續供應、教育和立法支援。自成立以來，Justice Necessary 已提供超過 400 萬件有機經期用品，超過 23.5 萬件基本衛生用品，超過 15 萬件環保尿布和濕巾。Justice Necessary 正於 2024 年立法年度推動「向學生提供免費經期用品」法案，旨在確保科羅拉多州的初高中學生能夠獲得經期用品。

欲了解更多資訊，請瀏覽 justicenecessary.org。

聯絡方式：Taylor Shields, [email protected]

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