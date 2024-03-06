科罗拉多州立法机关向众议院教育委员会提出 "向学生免费提供经期用品" 立法申请

该法案将保障科罗拉多州的初高中学生在公共卫生间获得免费经期用品

丹佛2024年3月6日 /美通社/ -- 总部位于科罗拉多的非营利组织 Justice Necessary，与众议院首要联合发起人、立法倡导者代表 Brianna Titone (HD 27，Jefferson) 和 Jenny Wilford (HD 34，Adams)，以及参议院首要联合发起人 Janet Buckner 议员 (SD 29，Arapahoe) 和 Faith Winter 议员 (SD 25，Adams，Broomfield，Weld) ，共同向科罗拉多第 74 届州议会提出"向提供学生免费经期用品的 HB24-1164 立法提议"。 众议院教育委员会以 7:4 的投票结果同意递交该法案。

若该法案最终通过，将在现有的"月经卫生用品获取拨款计划"基础上，确保六年级至十二年级的学生能够在学校洗手间内获得经期用品，让更多科罗拉多州学区提供相关用品。

Buckner 参议员表示："身为参议院教育委员会主席，我的主要工作职责是为科罗拉多州的学生营造一个支持度高且公平的环境。这一法案朝着该目标迈出了重要一步。这确保了每个学生都能获取成功所需的资源，同时为我们的社区创造更具包容性的培育环境。"

受 Justice Necessary 委托，于 2024 年 1 月进行的《2024 年科罗拉多州青少年月经贫困研究》表明，在科罗拉多州，90% 的女性青少年在缺少必备用品的情况下在公共场所意外经历初潮，80% 的女性青少年因为缺少经期产品而缺课，还有 65％ 的女性青少年因缺少经期用品而无法参加课前/课后活动。

Justice Necessary 创始人兼主席 Diane Cushman Neal 表示："获得经期用品不仅关乎卫生，更是赋予学生充分参与教育、体育、课外活动以及生活的方方面面的权力，确保她们的潜能不受限制。"

Wilford 代表表示："确保学校提供经期用品是我对科罗拉多州家庭和学生承诺的重要一部分。如果学生能够获得经期用品，她们就可以专注于自身的学业，不必担心被月经所困扰，从而最终促进她们在州内的整体健康状况和成功。"

Brianna Titone 代表说道："学校为满足学生的基本身体需求提供卫生纸和洗手液等必需品，那我们必然也要保障学生能够轻松获得经期用品，以确保她们在接受教育的过程中不受干扰，同时保障她们的健康。"

Winter 参议员 表示："学校的经期用品不仅仅是为了便利；这关乎维护每个学生的尊严和健康。缺乏必需品不应成为任何人的教育障碍。我们采取了更进一步的必要措施，以建立更具同理心和包容性的教育环境，确保每个学生都能茁壮成长。"

Tracy Dorland 负责人表示："Jeffco 公立学校与 Justice Necessary 合作多年，在 35 所初高中设有逾 370 个自动售货机，取得了令人惊叹的积极成果。在我们的学区营造学习环境，以确保学生能够顺利到校并专注于学业和课堂参与，这始终是我的首要任务。"

Jeffco 公立学校卫生服务部负责人 Margaret Huffman 表示："提供这些用品——必需品而不是奢侈品——让我们的学生在学校环境中感到安全和可靠。这是应对重大挑战的一个简单解决方案。"

该法案的支持者包括美国儿科学会科罗拉多州分会、科罗拉多州教育协会、科罗拉多美国教师联合会、科罗拉多拉丁裔女性发展机遇与生殖权利组织、I Support the Girls、经期用品联盟、 PERIOD.、科罗拉多妇女基金会、Grace Upon Grace Project、Project Distributing Dignity、州创新交流行动、科罗拉多州财政研究所、Red Equity、Nourish Colorado、州创新交流行动和青年联盟。

Cushman Neal 表示："我们的共同目标是提高学生的学业和参与度，设施齐全的洗手间有助于这一重要工作的开展。"

关于 JUSTICE NECESSARY

由 Diane Cushman Neal 于 2020 年创立的 Justice Necessary 是科罗拉多州一家非营利组织，致力于消除科罗拉多州社区的月经贫困和卫生贫困。其足迹遍布科罗拉多州，致力于提供基础卫生用品，满足迫切需求，同时关注社区参与、产品供应、教育和立法支持。Justice Necessary 自成立以来，已提供逾 400 万份绿色经期用品、逾 23.5 万份基础卫生用品以及逾 15 万份环保尿片和湿巾。Justice Necessary 正在 2024 年的立法会议上推动"向学生免费提供经期用品"的法案，旨在确保科罗拉多州的初高中学生能够获得经期用品。

欲了解更多信息，请访问 justicenecessary.org。

联系方式：Taylor Shields， [email protected]

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