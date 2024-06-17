肯尼迪国际机场的新一号航站楼和国航联手提升中国乘客的旅行体验

北京和纽约2024年6月18日 /美通社/ -- 中国国旗航空公司国航和肯尼迪国际机场的新一号航站楼已启动合作伙伴关系，合作开发纽约新的全球门户，以提升访问美国的中国客户的旅行体验。

新一号航站楼是与纽约港务局合作建造的专用国际航站楼，以及新泽西耗资190亿美元的肯尼迪国际机场重建项目，将与国航合作，目标是在计划于2026年开放的首要全球门户为中国客户提供世界一流的体验。

肯尼迪国际机场新一号航站楼首席执行官詹妮弗•奥门特表示："我们很荣幸能与国航的同事合作，共同为访问纽约的中国客户提供非凡的旅行体验。" "向亚太地区提供服务是我们的当务之急，我们很高兴向国航学习，因为我们将自己定位为中国旅客前往纽约的首选国际航站楼。"

国航纽约总经理王智勇说："纽约是我们在全球最重要的市场之一，我们致力于为客户提供飞往大苹果的世界一流的旅行体验。在我们继续评估我们在这个关键市场的增长的过程中，我们与新一号航站楼的合作将创造互惠互利。"

国航目前为肯尼迪国际机场现有的1号航站楼提供服务，连接北京和纽约这两个世界上最重要的城市。

新一号航站楼的第一阶段计划于2026年6月开放，它将成为通往纽约和美国的新全球门户。该航站楼位于肯尼迪国际机场的南侧，建成后将成为机场最大的国际航站楼，提供23个登机口，占地面积超过240万平方英尺。

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关于新一号航站楼

约翰•肯尼迪国际机场的新一号航站楼（NTO）是一个大胆而令人兴奋的项目，旨在开发一个世界一流的国际航站楼，该航站楼将作为港务局耗资190亿美元将肯尼迪国际机场转变为通往纽约大都市区和美国的全球门户的关键航站楼。NTO 将为设计和服务设定新的标准，渴望获得前 5 名 Skytrax 排名，并被视为世界上最好的机场航站楼之一。90亿美元的第一阶段是美国历史上最大的单一资产项目融资。

新一号航站楼正在建造在 1 号航站楼、最近关闭的 2 号航站楼以及将停泊肯尼迪国际机场南侧的前三号航站楼占用的场地上。施工正在分阶段进行。第一阶段，包括新入境大厅和离境大厅以及第一套14个新登机口，预计将于2026年开放。预计于2030年完工的新一号航站楼将占地240万平方英尺，使其成为肯尼迪国际机场最大的航站楼，与拉瓜迪亚机场两个新航站楼的总面积几乎相同。

NTO 将是一个拥有 23 个登机口、最先进的、仅限国际航线的航站楼。该航站楼采用可持续设计，面向未来，将拥有宽敞的自然采光公共空间、尖端技术和一系列便利设施，所有这些都旨在增强客户体验并与世界上一些收视率最高的机场航站楼竞争。

由劳工、运营和财务合作伙伴组成的新一号航站楼财团由Ferrovial、JLC基础设施、Ullico和凯雷领导。NTO由工会组织建立，我们致力于地方包容性和劳动力参与，重点关注多元化和能力建设机会，包括雄心勃勃的参与目标，即少数族裔和女性拥有的企业的参与率为30％，本地工商企业为10％，服务残障退伍军人拥有的企业为3％。

迄今为止，已有七家航空公司承诺在新一号航站楼运营，并计划在未来几个月内加入更多航空公司。将飞出新航站楼的航空公司包括法航、荷航、阿提哈德航空、LOT 波兰航空、大韩航空、长荣航空和塞尔维亚航空。

要了解有关肯尼迪国际机场新一号航站楼的更多信息，请访问 https://www.anewjfk.com/projects/the-new-terminal-one/

The New Terminal One at JFK