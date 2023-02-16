KENNAMETAL ПРЕДСТАВЛЯЕТ СТАНДАРТ ТОКАРНЫХ ПЛАСТИН С ПЕРЕДОВОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ПОКРЫТИЯ

KCP25C с покрытием KENGold™ устанавливает новый стандарт износа и производительности при токарной обработке стали

ПИТТСБУРГ, 16 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Kennametal Inc. (NYSE: KMT), лидеры в области металлорежущих инструментов и решений, представили новую, более высокопроизводительную и усовершенствованную технологию покрытия. KCP25C с KENGold™ является лучшим выбором для металлорежущих пластин с улучшенным износом и повышенной скоростью снятия металла для токарной обработки стали.

Kennametal Inc., a leader in metal-cutting tools and solutions, has introduced a new, higher performance turning grade with an advanced coating technology. KCP25C with KENGold™ is the first choice for metal-cutting inserts with improved wear and higher metal removal rates for steel-turning applications.

"Наши высокопроизводительные пластины KCP25C с технологией покрытия KENGold устанавливают новый стандарт для специалистов, работающих в различных областях токарной обработки стали, - сказал вице-президент по глобальному управлению продукцией Скотт Этлинг. "Эта токарная пластина, соответствующая золотому стандарту, обеспечивает две характеристики: более высокую скорость снятия металла и повышенную износостойкость, что означает, что наши клиенты могут обрабатывать дольше и с большей производительностью и эффективностью, чем раньше. Кроме того, золотая кромка пластины позволяет легко визуально определить износ, максимально использовать кромку и сократить количество отходов."

KCP25C - наилучший выбор для платсин из различных стальных материалов и обеспечивает неизменно повторяющиеся эксплуатационные характеристики. KENGold - это запатентованная технология многослойного покрытия с улучшенными процессами до и после нанесения покрытия, обеспечивающая эффективный тепловой барьер для повышения стойкости к кратерному износу, который обычно наблюдается при таких видах обработки.

Основные свойства и преимущества KCP25C с KENGold:

Повышенная износостойкость для более надежного и стабильного срока службы инструмента

Улучшенная прочность и уменьшение сколов

Усиленная защита кромок для повышения точности и надежности обработки

Золотая кромка облегчает определение износа и уменьшает количество отходов от неиспользуемых кромок

Позволяет увеличить скорость резки для увеличения скорости снятия металла и повышения производительности

KCP25C с KENGold служит примером того, как глобальные инвестиции Kennametal в модернизацию позволяют компании внедрять более эффективные продукты для клиентов. Компания использует технологию химического осаждения паров нового поколения (CVD) для производства покрытия, в то время как передовые технологии печати и обработки поверхностей обеспечивают более высокие уровни допусков, чем когда-либо ранее, что обеспечивает более последовательный и надежный срок службы инструмента.

Компания Kennametal выпускает KCP25C с KENGold в наиболее распространенных формах и стилях: C, D, S, T, V и W. В долгосрочной перспективе компания планирует расширить возможности KCP25C, добавив новые формы и стили токарных пластин - все с применением технологии покрытия KENGold.

Более подробная информация о технологии производства покрытий KENGold и KCP25C представлена на сайте по адресу: https://www.kennametal.com/us/en/products/metalworking-tools/turning/coating-technologies/kengold.html.

Информация о компании Kennametal

Более 80 лет являясь лидером в области промышленных технологий, компания Kennametal Inc. обеспечивает производительность для клиентов благодаря материаловедению, инструментам и износостойким решениям. Клиенты из аэрокосмической отрасли, земляных работ, энергетики, общего машиностроения и транспорта обращаются к Kennametal, чтобы помочь им производить с точностью и эффективностью. Каждый день около 8 700 сотрудников помогают клиентам в более чем 60 странах оставаться конкурентоспособными. Доход компании Kennametal в 2022 финансовом году составил $2 млрд. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.kennametal.com. Следите за новостями @Kennametal в социальных сетях: Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn и YouTube.

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