KENNAMETAL WPROWADZA ZŁOTY STANDARD GATUNKU PŁYTKI DO TOCZENIA Z ZAAWANSOWANĄ TECHNOLOGIĄ POWLEKANIA

Płytka gatunku KCP25C z powłoką KENGold™ wyznacza nowy standard w zakresie odporności na ścieranie i produktywności w toczeniu stali.

PITTSBURGH, 16 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Kennametal Inc. (NYSE: KMT), lider w dziedzinie narzędzi i rozwiązań do cięcia metali, wprowadza nowy wydajniejszy gatunek płytki do toczenia z zaawansowaną technologią powlekania. KCP25C z powłoką KENGold™ to pierwszy wybór w zakresie płytek skrawających do metali, posiadający zwiększoną odporność na ścieranie i zwiększony współczynnik usuwania materiału do zastosowań w toczeniu stali.

„Nasze płytki skrawające gatunku KCP25C z powłoką KENGold wyznaczają nowy standard w tokarstwie związanym z różnymi zastosowaniami toczenia stali - powiedział wiceprezes ds. zarządzania produktami na świecie, Scott Etling. - Ten złoty standard płytki do toczenia zapewnia podwójne ulepszenie parametrów poprzez zwiększenie współczynnika usuwania materiału i lepszą odporność na ścieranie, dzięki czemu nasi klienci mogę wydłużyć czas toczenia, zwiększając produktywność i efektywność pracy. Ponadto złota warstwa płytki ułatwia wizualną identyfikację zużycia, maksymalizuje wykorzystanie krawędzi i ogranicza ilość odpadów".

KCP25C to preferowany gatunek karbidu do płytek do toczenia w ogólnych zastosowaniach z szeregiem materiałów stalowych, który zapewnia stałe i powtarzalne parametry pracy. KENGold to opracowana wewnętrznie technologia powlekania wielowarstwowego z usprawnionymi procesami przed i po powlekaniu, które zapewniają skuteczną barierę termiczną dla zwiększonej odporności na zużycie kraterowe typowe w tym typie obróbki skrawaniem.

Kluczowe cechy i korzyści KCP25C z KENGold:

lepsza odporność na ścieranie zapewniająca większą niezawodność i stały okres użytkowania narzędzia,

zwiększona wytrzymałość i mniej odprysków,

lepsza ochrona krawędzi zapewniająca większą precyzję i niezawodność,

złota warstwa ułatwia wykrywanie zużycia i ogranicza marnowanie nieużywanych krawędzi,

zwiększenie szybkości cięcia, co poprawia współczynnik usuwania materiału i poziom produktywności.

KCP25C z powłoką KENGold jest przykładem tego, jak globalne inwestycje modernizacyjne Kennametal pozwalają firmie na wprowadzanie produktów o lepszych parametrach dla klientów. Spółka wykorzystuje CVD - technologię nowej generacji chemicznego osadzania warstw z faz gazowych - do wytworzenia powłoki, a zaawansowane technologie tłoczenia i obróbki powierzchniowej zapewniają bardziej restrykcyjne niż kiedykolwiek poziomy tolerancji, co skutkuje większą niezawodnością i stałą trwałością użytkowania narzędzia.

Kennametal udostępnia KCP25C z powłoką KENGold w najbardziej typowych dla płytek skrawających kształtach i stylach: C, D, S, T, V i W. W dalszej perspektywie firma planuje rozszerzenie oferty KCP25C o dalsze kształty i style płytek - wszystkie wyposażone w technologię powlekania KENGold.

Więcej informacji na temat zaawansowanej technologii powlekania KENGold i gatunku KCP25C na stronie: https://www.kennametal.com/us/en/products/metalworking-tools/turning/coating-technologies/kengold.html.

Kennametal

Od ponad 80 lat, jako lider technologii przemysłowej, Kennametal Inc. zapewnia klientom zwiększoną produktywność dzięki wiedzy z zakresu materiałoznawstwa, tłoczenia i rozwiązań odpornych na ścieranie. Klienci z branży lotniczej i kosmicznej, robót ziemnych, energetyki, inżynierii ogólnej i transportu zwracają się do Kennametal o pomoc w osiągnięciu odpowiedniej precyzji i wydajności produkcji. Codziennie około 8700 pracowników wspiera konkurencyjność klientów w przeszło 60 krajach. Kennametal wygenerował 2 mld $ przychodów w roku podatkowym 2022. Dowiedz się więcej na stronie www.kennametal.com . Obserwuj @Kennametal: Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn i YouTube.

