Kibar Americas nomme Derek Keddy au poste de président pour mener la prochaine phase de croissance

CHICAGO, 7 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Kibar Americas Group, l'un des principaux fournisseurs de produits laminés plats en aluminium en Amérique du Nord et filiale à 100 % de la société turque Assan Alüminyum, a nommé Derek Keddy au poste de président de sa division « Rolling » pour l'Amérique du Nord. M. Keddy dirigera la stratégie de croissance continue de l'entreprise et accompagnera la montée en puissance des activités suite à la récente acquisition par Kibar Americas de l'usine de production de feuilles d'aluminium située à Fairmont, en Virginie-Occidentale.

Derek Keddy Photo

Fort de plus de 25 ans d'expérience à des postes de direction dans les secteurs de l'aluminium, de l'industrie manufacturière et de l'énergie, M. Keddy peut se prévaloir d'un parcours éprouvé en matière d'amélioration des performances commerciales, d'excellence opérationnelle et de croissance stratégique. Tout au long de sa carrière, il a dirigé la stratégie financière, les opérations commerciales, les initiatives de transformation d'entreprise, les fusions et acquisitions, ainsi que d'importants programmes d'investissement pour des organisations internationales.

Plus récemment, M. Keddy a occupé des postes de direction chez Novelis, où il était chargé d'améliorer la rentabilité, de mettre en œuvre des initiatives de croissance, d'optimiser les performances opérationnelles et de piloter d'importants projets d'investissement à travers l'Amérique du Nord. Il a également joué un rôle clé dans l'intégration d'acquisitions de grande envergure et dans la gestion d'entreprises complexes générant des milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel.

« La nomination de Derek témoigne de notre engagement à long terme envers l'Amérique du Nord et de notre volonté de renforcer notre présence dans le secteur de l'aluminium dans cette région », a déclaré Göksal Güngör, président du groupe Kibar Americas. « Nous sommes convaincus qu'il contribuera à faire avancer cette nouvelle phase de croissance. »

« Nous sommes ravis d'accueillir Derek au sein de Kibar Americas à une étape aussi importante de notre parcours de croissance », a déclaré Atilla Cetinel, directeur des opérations du groupe Kibar Americas, « Sa connaissance approfondie du secteur, son expérience en matière de direction et sa vision stratégique seront d'une valeur inestimable alors que nous renforçons notre présence en Amérique du Nord et que nous entamons un nouveau chapitre avec notre site de Fairmont. »

L'acquisition de l'usine de Fairmont marque une étape importante pour Kibar Americas, qui étend ainsi son réseau de production et renforce sa position sur le marché nord-américain de l'aluminium. L'usine se prépare actuellement à entrer en service et prévoit d'augmenter progressivement sa production au cours du second semestre afin de répondre à la demande croissante de ses clients.

Réputé pour son style de direction collaboratif et sa solide expertise commerciale et opérationnelle, M. Keddy jouera un rôle clé pour assurer le succès du lancement de l'établissement Fairmont, tout en contribuant à la réalisation des objectifs de croissance à long terme de Kibar Americas.

Keddy est titulaire d'une licence en commerce de l'University College Dublin, en Irlande, et d'un Executive MBA de la Goizueta Business School de l'université Emory.

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