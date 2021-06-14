Китай углубляет реформы, расширяет открытость и развивает сотрудничество в новую эпоху

ПЕКИН, 14 июня 2021 г. /PRNewswire/ — Будучи убежденным в том, что открытость — это путь к росту и процветанию, председатель КНР Си Цзиньпин призвал Китай и весь остальной мир к расширению сотрудничества и построению сообщества с общим будущим для всего человечества.



Еще в ноябре 2013 года, участвуя в саммите глав государств АТЭС, состоявшемся на Бали (Индонезия), китайский лидер процитировал проверенную временем мудрость, выражая твердую решимость страны реформировать свою экономику и повысить ее открытость, а также укрепить сотрудничество с остальным миром.



«Китай возьмет на себя обязательство по формированию структуры межтихоокеанского регионального сотрудничества, которая принесет пользу всем заинтересованным сторонам. В безбрежном Тихом океане нет естественных барьеров, и мы не должны возводить каких-либо искусственных. «Океан, по которому мы плаваем с ветром, безграничен», — заявил Си Цзиньпин, цитируя строчку из китайской поэмы, написанной 1000 лет назад.



Заметные изменения, ставшие результатом китайской реформы 1978 года и политики открытости, свидетельствуют о высокой ценности того убеждения, что открытость — это путь к росту и процветанию.



Руководствуясь этой политикой, Китай превратился из преимущественно сельскохозяйственной страны во вторую по величине экономику мира.



В 2020 году совокупный объем импорта и экспорта товаров в стране увеличился на 1,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 32,16 трлн юаней (около 4,97 трлн долларов США).



Кроме того, согласно отчету о результатах исследования Всемирного банка за 2020 год, Китай уже второй год подряд входит в десятку ведущих стран мира с наиболее усовершенствованной экономикой за простоту ведения бизнеса благодаря эффективной программе реформ.



Между тем, Китай подписал соглашения о сотрудничестве со 140 странами и 31 международной организацией в рамках инициативы «Один пояс и один путь» (BRI) с момента начала ее реализации в 2013 году.



По мере того как Китай вступает на новый путь к социалистической модернизации на основе 14-го Пятилетнего плана (на 2021-2025 годы), открытость остается решающим фактором для осуществления новой программы развития страны.



В настоящее время Китай имеет 21 экспериментальную зону свободной торговли (ЗСТ) после открытия трех таких новых зон в прошлом году. Кроме того, страна подписала Соглашение о всестороннем региональном экономическом партнерстве, которое предположительно станет крупнейшим блоком свободной торговли в мире.



Ранее Си Цзиньпин заявил о том, что «дверь Китая, проводящего политику открытости, не будет закрыта, а откроется еще шире», что свидетельствует о ясном намерении расширить глобальное сотрудничество.

Ссылка: https://youtu.be/9NREbgLCNr4

SOURCE CCTV+