La Chine approfondit ses réformes, s'ouvre et élargit sa coopération, entrant ainsi dans une nouvelle ère

BEIJING, 14 juin 2021 /PRNewswire/ -- Convaincu que l'ouverture est la voie de la croissance et de la richesse, le président chinois Xi Jinping a appelé la Chine et le reste du monde à élargir leur coopération et à bâtir une communauté dotée d'un avenir commun pour l'humanité.



Lors de sa participation au sommet des chefs d'entreprise de l'APEC à Bali, en Indonésie, en novembre 2013, le président chinois a cité un dicton traditionnel pour exprimer la ferme détermination du pays à réformer et à ouvrir son économie et à renforcer sa coopération avec le reste du monde.

« La Chine entend s'engager à construire un cadre de coopération régionale transpacifique qui profite à toutes les parties. Le vaste Pacifique est dépourvu de barrières naturelles, et nous ne devons pas ériger de barrières artificielles. "L'océan est sans limites et nous naviguons au gré du vent" », a déclaré Xi, citant un vers d'un poème chinois écrit il y a 1 000 ans.

Les changements remarquables qui ont résulté de la politique de réforme et d'ouverture menée par la Chine en 1978 témoignent de la grande valeur de la conviction que l'ouverture est la voie de la croissance et de la richesse.

Guidé par cette politique, le pays est passé d'une nation essentiellement agricole à la deuxième plus grande économie du monde.

Le total des importations et des exportations de biens de la Chine a augmenté de 1,9 % en un an pour atteindre 32,16 billions de yuans (environ 4,97 billions de dollars américains) en 2020.

Selon un rapport d'étude de la Banque mondiale pour 2020, la Chine a également rejoint les rangs des 10 économies les plus améliorées au monde en matière de facilité à conclure des affaires pour la deuxième année consécutive, grâce à un solide programme de réformes.

Parallèlement, la Chine a signé des accords de coopération avec 140 pays et 31 organisations internationales dans le cadre de la Belt and Road Initiative (BRI), depuis son lancement en 2013.

Alors que la Chine s'engage dans un nouveau voyage vers la modernisation socialiste via le 14e plan quinquennal (2021-2025), l'ouverture reste cruciale pour la nouvelle feuille de route du pays.

La Chine compte désormais 21 zones de libre-échange (ZLE) pilotes, après avoir dévoilé trois nouvelles zones franches l'année dernière. Elle a également signé l'accord de partenariat économique global régional, qui devrait constituer le plus grand bloc de libre-échange du monde.

Le président Xi a précédemment promis que « la porte de la Chine ne sera pas fermée et ne fera que s'ouvrir encore plus largement », signalant l'intention claire d'une plus grande coopération mondiale.

SOURCE CCTV+