Китайский национальный музей шелка и ЮНЕСКО совместно представили новую книгу

Первый том этой тематической коллекции ЮНЕСКО о культурном обмене вдоль Великого шелкового пути под редакцией профессора Мари-Луизы Нош (Marie-Louise Nosch), президента Королевской датской академии наук и литературы, и д-ра Фэн Чжао в полной мере отражает жизненно важную роль текстильных изделий и одежды в человеческом обществе, особенно в контексте развития Великого шелкового пути.

В 22 главах книги представлены материалы не менее 30 известных международных ученых в области текстильной и швейной промышленности из 15 стран, включая Данию, Россию, Великобританию, США, Канаду, Италию, Южную Корею, Индию, Японию, Египет, Гану и Китай. Авторы анализируют и объясняют развитие текстильных материалов, технологий, узоров, ремесла, культуры и роли Великого шелкового пути с различных точек зрения, а также обмен вдоль этого маршрута.

В книге представлен масштабный, всеобъемлющий обзор той роли, которую текстильные изделия и ткани сыграли в мировой истории, что помогает читателям понять значение этой широкой темы, охватывающей почти четыре тысячелетия. Заместитель директора ЮНЕСКО по общественным и гуманитарным наукам Габриэла Рамос (Gabriela Ramos) заявила следующее: «Я надеюсь, что эта замечательная книга послужит ценным ресурсом как для экспертов, так и для рядовых читателей. Она будет способствовать углублению знаний по этой важной теме и поможет достигнуть общей цели этой тематической коллекции, заключающейся в том, чтобы углубить наше коллективное понимание этого культурного обмена и его современного наследия».

Всемирно известный историк Питер Франкопан (Peter Frankopan), автор предисловия к книге, отметил: «Мы узнаем о том, как узоры, красители и мода были важными элементами имитации, влияния и обмена, а также почему, когда и где появились конкретные рисунки и мотивы и как они эволюционировали в новых условиях».

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SOURCE China National Silk Museum