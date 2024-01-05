Kohler представляет лидерство в дизайне и ощущения благополучия в умном доме на CES 2024

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Kohler Co.

05 Jan, 2024, 10:44 ET

КОЛЕР, штат Висконсин, 5 января 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Kohler Co. объявила, какие ведущие дизайнерские решения, инновационные новые продукты и ощущения благополучия в умном доме будут представлены компанией на выставке CES 2024. Ассортимент Kohler подчеркивает неизменную приверженность компании превращению домов в личные храмы для комфорта, ухода за собой и восстановления. 

Познакомьтесь с полным интерактивным многоканальным пресс-релизом здесь: https://www.multivu.com/players/English/9235552-kohler-leading-edge-design-innovation-smart-home-wellness-at-ces-2024/

Kohler объединяет передовые форму и функционал, интуитивное управление и надежную связь, чтобы клиенты могли наслаждаться благополучием благодаря исключительным дизайнерским решениям и ощущению роскошного СПА у себя дома. 

Эти изделия будут представлены на ряду с другими на стенде Kohler CES (№ 52817, Venetian Expo Hall): 

  • Интеллектуальные краны и системы управления для душа Anthem+ создают ощущение домашнего СПА благодаря встроенной цифровой системе управления, позволяющей настраивать подачу воды, освещение, звук и пар. Интуитивно понятный сенсорный интерфейс позволяет с легкостью заранее настроить и активировать ощущение душа для различных органов чувств. Интеграция с приложением Kohler Konnect обеспечивает удаленный доступ и управление индивидуальными предварительными настройками, что позволяет пользователю выполнять регулировку из любого места. 
  • Лейка для душа с очистителем SpaViva — объединяет уникальную технологию распыления воды со встроенным устройством для очистки кожи для исключительного ритуала ухода за собой в душе. Многофункциональная лейка для душа состоит из фирменного сохраняющего тепло распылителя Katalyst компании Kohler и нового распылителя Microbubble, образующего пузырьки размером не больше 100 микрон, что оптимально для более глубокой очистки. К многофункциональной лейке для душа крепится универсальное устройство для очистки кожи, оснащенное рядом вращающихся насадок, которое заряжается от магнитного держателя, когда не используется, не требуя дополнительных усилий. 
  • Вентиляторы Atmo — новая линия устройств для вентиляции ванных, повышающих комфорт и качество воздуха. Модели с передовой интеллектуальной технологией измеряют температуру и влажность для автоматического включения при высокой влажности. Пользователь может запрограммировать время включения и выключения и установить предпочитаемые значения используемых по умолчанию частоты вращения вентилятора, яркости и цветовой температуры освещения, пороговых значений температуры и влажности для автоматического режима, а также настройки ночного освещения.
  • Сиденье-биде PureWash обеспечивает индивидуально настраиваемый комфорт подогреваемого сиденья, регулируемых температуры и давления воды и бесконтактного открывания, отличаясь тонкой удлиненной конструкцией, и выпускается с покрытием черного и белого цвета. Активация голосом через Alexa или Google Home позволяет управлять распылением воды, сушкой и ультрафиолетовой чисткой без касаний руками, что обеспечивает ощущение повышенной гигиены. 
  • Rista, новая на рынке раковина для ванной комнаты, сочетает традиционное качество изготовления с цифровыми технологиями благодаря эксклюзивному и революционному методу 3D-печати из сантехнического фарфора компании Kohler.
  • Kohler x SR_A Formation 01 — это смеситель, раздвигающий границы формы и функциональности благодаря броским углам, смелому промышленному цвету Haptic Orange (осязательный оранжевый) и ощущению от создаваемого потока воды. Этот смеситель, выполненный в виде единого уникального скульптурного объекта, отличается передовой конструкцией с прохождением потока воды по индивидуальному каналу с острыми углами. Смеситель Formation 01 нарушает традиционные представления о конструкции и характеристиках смесителей и разработан компанией Kohler совместно с доктором Сэмьюэлем Россом (Samuel Ross) и его студией промышленного дизайна SR_A.

Компания Kohler также представит на выставке этого года расширенный ассортимент интеллектуальных унитазов, включая новые модификации моделей Numi 2.0, Innate и Veil, а также награжденную премией за инновации 2023 CES Innovation Award ванну Stillness.  

Подробнее о стенде компании Kohler на выставке CES и полном ассортименте продукции читайте в наборе материалов для прессы KOHLER CES

О компании Kohler Co. На протяжении 150 лет компания Kohler Co. является мировым лидером в области дизайна и инноваций, посвятившим свой талант обеспечению комфортного быта путем производства товаров для кухни и ванной, элитной мебели, плиточного покрытия и элементов освещения, а также разработки решений в области распределенной энергетики — энергоснабжения домохозяйств, создания промышленных энергосистем и силовых агрегатов — и развитию гостиничного бизнеса премьер-класса и проведению крупных чемпионатов по гольфу. Поле для гольфа Whistling Straits, принадлежащее компании Kohler, стало местом проведения в 2021 году 43-го Кубка Райдера. Частная компания Kohler Co. была основана в 1873 году с головным офисом в городе Колер (штат Висконсин). Компания также разрабатывает решения для неотложных глобальных проблем, таких как обеспечение чистой водой и санитарными условиями в регионах мира с недостаточным уровнем обеспеченности услугами с целью повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений.

KOHLER кухня и ванная, энергия, гольф + курорты, ROBERN, SPRIG

Контакты для СМИ: Джиллиан Росон (Jillian Rosone) | [email protected]  Kohler, связи с общественностью

Логотип: http://mma.prnewswire.com/media/619434/Kohler_Logo.jpg

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