Kohler apresenta "The Creator's Journey" na Semana de Design de Milão

A instalação imersiva da icônica marca KOHLER mostra colaborações de artistas, nova coleção global de produtos de edição limitada e escultura aérea de ex-aluna de Artes/Indústria – Janet Echelman

KOHLER, Wisconsin, 28 de março de 2023 /PRNewswire/ -- The Creator's Journey apresentado pela Kohler durante a Milan Design Week apresenta a marca icônica em parceria com quatro artistas contemporâneas de quatro países diferentes para criar uma coleção global de edição limitada de 12 novos produtos Artist Editions para o banheiro. A empresa também destacará uma escultura aérea de tirar o fôlego da proeminente criadora e ex-aluna de Artes/Indústria Janet Echelman, e uma experiência de design controlada pelo usuário no Palazzo del Senato durante Fuorisalone em Milão.

Como parte da 150ª comemoração aniversário da Kohler, a líder global de design fez parceria com quatro artistas contemporâneas para criar uma coleção global de edição limitada com 12 produtos novos "Artist Editions" para o banheiro. A Kohler apresenta “A Creator’s Journey” na Milan Design Week, uma instalação imersiva, apresentando colaborações de artistas, a nova coleção global de produtos de edição limitada e escultura aérea pela alume de artes/indústria – Janet Echelman.

Como parte da celebração do 150º aniversário de Kohler, o líder global de design fez parceria com quatro artistas, cada uma reconhecida por suas práticas artísticas inovadoras. As talentosas criadoras receberam liberdade para levar suas expressões visuais aos produtos da Kohler – o vaso sanitário inteligente Numi 2.0, pia Brazn e banheira Brazn. Cada produto da coleção será oferecido em uma quantidade de 150, em homenagem ao ano de aniversário da Kohler.

Ananda Nahú (Brasil), amplamente reconhecida por seus murais vibrantes – KOHLER Artist Editions Flora Tropical

(Brasil), amplamente reconhecida por seus murais vibrantes – Ziling Wang ( China ), conhecida por seu uso inovador de tinta, em particular uma pintura que ela inventou que pode ser removida de uma tela e vista em três dimensões – KOHLER Artist Editions A World on Strings

( ), conhecida por seu uso inovador de tinta, em particular uma pintura que ela inventou que pode ser removida de uma tela e vista em três dimensões – Pushpa Kumari (Índia), cujas intricadas pinturas em linhas redefiniram a tradição Mithila da Índia – KOHLER Artist Editions Aranya

(Índia), cujas intricadas pinturas em linhas redefiniram a tradição Mithila da Índia – Elle (Estados Unidos), começou com graffiti e agora inclui projetos de grande escala em seu portfólio global – KOHLER Artist Editions Falling Gently.

"A Kohler se dedica a criar um espaço para a seção transversal da arte e da habilidade em nosso setor", disse Laura Kohler, Diretora de Sustentabilidade e Diversidade da Kohler Co. "Esta nova coleção Artist Editions celebra mulheres de talentos excepcionais e origens diversificadas".

Os produtos Kohler's Artist Editions datam de quase quatro décadas e trazem beleza aos rituais diários, ultrapassando os limites de processos decorativos e conjuntos de materiais, ajudando os consumidores a expressarem o estilo pessoal em seus espaços. Inspirados em casar a arte visual com a manufatura artesanal, as pias, banheiras e banheiros da Artist Editions são adornados com belas texturas, padrões intrincados, ilustrações abstratas e paisagens pitorescas. A oferta também apresenta o uso inovador da Kohler de esmaltes especiais e materiais nobres.

Artista Janet Echelman apresenta Noli Timere no Palazzo del Senato

Suspensa no alto está uma monumental escultura aérea intitulada Noli Timere da aclamada escultora e artista americana Janet Echelman. Ela participou do programa de residência em Artes/Indústria da Kohler há mais de duas décadas. Echelman também fez parceria com a Kohler em uma pia de navio da Artist Editions intitulada 18.02 que homenageia a natureza dinâmica da água (em exibição na exposição da Kohler).

Os visitantes da instalação da Kohler também podem embarcar em sua própria jornada "Creator" dentro de uma experiência digital imersiva que lhes permite dar vida à arte por meio de seus movimentos no espaço. À medida que as cores, os padrões e as formas cercam os hóspedes na sala Creator, eles próprios podem se tornar artistas, manipulando a sobreposição criativa do banheiro inteligente Kohler's Numi.

A mídia está convidada para uma recepção exclusiva na Segunda-feira, 17 de abril com as artistas, todas presentes e disponíveis para entrevistas.

Para mais informações e imagens, acesse o Kohler Milan Design Week Press Kit .

Sobre a Kohler Co.

Fundada em 1873, a Kohler Co. é líder global em design, inovação e fabricação de produtos para cozinha e banheiro; armários, azulejos e iluminação de luxo; motores, geradores e soluções de energia limpa. Também é proprietária e operadora de dois destinos de hotelaria e resort de golfe cinco estrelas em Kohler, Wisconsin, e em St. Andrews, na Escócia. O campo de golfe Whistling Straits da Kohler sediou a 43ª Ryder Cup em 2021. A empresa também desenvolve soluções para resolver questões urgentes, como água potável e saneamento, para comunidades carentes em todo o mundo a fim de melhorar a qualidade de vida das gerações atuais e futuras.

Para mais detalhes, acesse kohlercompany.com .

RECURSOS

Sobre os Artistas

Janet Echelman

Janet Echelman esculpe na escala de edifícios e blocos urbanos. O trabalho de Echelman desafia a categorização, pois cruza Escultura, Arquitetura, Desenho Urbano, Ciência de Materiais, Engenharia Estrutural e Aeronáutica, e Ciência da Computação. Usando materiais improváveis, desde partículas de água atomizadas até fibra projetada quinze vezes mais forte que o aço, Echelman combina artesanato antigo com software de design computacional para criar obras de arte que se tornaram pontos focais para a vida urbana em cinco continentes, de Cingapura, Sydney, Xangai e Santiago, a Pequim, Boston, Nova York e Londres. Ela se formou no Harvard College, antes de concluir programas separados de pós-graduação em pintura e psicologia. Destinatário de um doutorado honorário da Tufts University, Echelman lecionou nas universidades do MIT, Harvard e Princeton. Sua palestra no TED "Taking Imagination Seriously" (Levando a imaginação a sério) foi traduzida para 35 idiomas com mais de dois milhões de visualizações. Para mais informações, acesse echelman.com/ .

Elle é considerada uma das maiores artistas de rua do mundo. Tendo começado como grafiteira, o trabalho de Elle foi exibido na prestigiada Saatchi Gallery em Londres, no Urban Nation Museum em Berlim e como uma projeção de sessenta metros de altura na fachada do New Museum em Nova York. Sua obra foi publicada em dezenas de livros sobre arte de rua e em publicações globais como ELLE France e Vogue Austrália. Elle colaborou e pintou para várias marcas internacionais, incluindo Reebok, Nike, Under Armour, Ralph Lauren Samsung e Toyota, entre outras. Em 2020, Elle foi contratada pela IntoAction para criar uma pintura de homenagem de quatro andares a Ruth Bader Ginsberg no Lower East Side de Nova York. Ela tem um próximo projeto encomendado em Amsterdã no STRAAT Museum. Para mais informações, acesse ellestreetart.com/ .

Pushpa Kumari visualiza um mundo energizado pelacultura, herança, observação e sensibilidade intuitiva usando apenas uma caneta e tinta no papel. Ao longo de sua vida e carreira, Kumari desafiou as normas culturais tradicionais da Índia, optando por se concentrar em seu ofício. Como resultado, Pushpa conseguiu desenvolver um corpo de trabalho distinto, tanto em conceito quanto em expressão, de seus contemporâneos. As influências da Kumari são puramente indianas, inspirando-se em tradições religiosas e sociais. Apesar de ter como base a tradição indiana, seu trabalho tem apelo universal e alcançou um público internacional. Em 2016, seu trabalho foi incluído na prestigiosa Oitava Ásia-Pacífico Trienal de Arte Contemporânea na Queensland Art Gallery / Gallery of Modern Art. Ela também participou de várias exposições em museus no Reino Unido, incluindo "Telling Tales",uma mostra de 2013 no Museu Nacional de Liverpool.

Ananda Nahú é pintora, muralista e artista visual. Seu estilo se destaca pelo multiculturalismo visual, fazendo releituras de movimentos artísticos e trazendo técnicas de pintura do passado para o presente. As obras de Nahú apresentam um forte estudo antropológico cultural do ser humano, resgatando a história da arte das mais diversas nacionalidades, e transformando antigas correntes de pensamento para as necessidades artísticas de hoje. Ao longo de sua carreira como pintora, Nahú participou ativamente de projetos sócio artísticos nas Nações Unidas, na União Europeia, na Prefeitura de Nova York, entre outros. A Nahú foi uma artista convidada em campanhas publicitárias para marcas multinacionais como Nike, Gucci e Bloomberg. Em 2015 foi publicada pela CNN Style e pela Phaidon como uma das artistas mais influentes do Brasil. Em 2016, Nahú quebrou recordes nos Estados Unidos quando pintou o maior mural do estado de Ohio, financiado pela Cleveland Foundation. Para mais informações, acesse anahu.com/ .

Wang Ziling explora como os humanos percebem a estrutura de seus ambientes externos, reformando a forma espacial da pintura. Wang inventou uma tinta acrílica reforçada que permite que o material seja suspenso dentro da estrutura sem aderir à tela. A "pintura contínua" resultante pode ser usada para vincular imagens flutuantes entre duas ou três pinturas, exigindo exclusivamente que os espectadores preencham as informações que faltam dentro das imagens estendidas. Wang formou-se com mestrado em Belas Artes pela Central Saint Martins College of Art & Design, University of the Arts, Londres, e bacharelado em pintura pela Academy of Art & Design, Tsinghua University, Pequim. Suas obras foram expostas e coletadas por vários museus, incluindo Today Art Museum (Beijing), Guangdong Museum of Art (Guangzhou), e Copelouzos Family Art Museum (Athens). Ela concluiu uma residência de artistas no Centre for Contemporary Chinese Art (Manchester). Para mais informações, acesse wangziling.co.uk/ .

