Kohler presenta «Il viaggio del creatore» alla Settimana del Design di Milano

L'installazione immersiva dell'iconico marchio KOHLER presenta delle collaborazioni tra artisti, nuova collezione globale di prodotti in edizione limitata e sculture aeree di alluminio arte/industria – Janet Echelman

KOHLER, Wis., 28 marzo 2023 /PRNewswire//-- Il viaggio del creatore presentato da Kohler durante la Settimana del Design di Milano presenta l'iconico marchio che collabora con quattro artisti femminili contemporanei provenienti da quattro paesi per creare una collezione globale in edizione limitata di 12 nuovi prodotti Edizioni Artista per il bagno. L'azienda esporrà inoltre una splendida scultura aerea di aeree di alluminio arte/industria della promettente creatrice Janet Echelman, e un'esperienza di design controllata dall'utente al Palazzo del Senato durante il Fuorisalone di Milano.

Nell'ambito dei festeggiamenti per il 150° anniversario di Kohler, il leader globale del design ha collaborato con quattro artisti, ognuno riconosciuto per le loro pratiche artistiche rivoluzionarie. Ai creatori di talento è stata fornita carta bianca per portare le loro espressioni visive ai prodotti Kohler: il bagno intelligente Numi 2,0, il lavandino Brazin e la vasca Brazn. Ogni prodotto della collezione sarà offerto in una quantità di 150, in onore dell'anniversario di Kohler.

Ananda Nahú (Brasile), ampiamente riconosciuta per i suoi vivaci murales – KOHLER Artist Editions Flora Tropical

(Brasile), ampiamente riconosciuta per i suoi vivaci murales – Ziling Wang (Cina), nota per il suo uso innovativo della vernice, in particolare una vernice inventata che può essere rimossa da una tela e vista in tre dimensioni: KOHLER Artist Editions Un mondo sulle corde

(Cina), nota per il suo uso innovativo della vernice, in particolare una vernice inventata che può essere rimossa da una tela e vista in tre dimensioni: Pushpa Kumari (India), i cui intricati dipinti di linea hanno ridefinito la tradizione Mithila di India – KOHLER Artist Editions Aranya

(India), i cui intricati dipinti di linea hanno ridefinito la tradizione – Elle (Stati Uniti), ha iniziato con graffiti e ora include progetti su larga scala nel suo portafoglio globale – KOHLER Artist Editions Falling Gently

«Kohler si impegna a creare uno spazio per la sezione trasversale dell'arte e dell'artigianato nel nostro settore», afferma Laura Kohler, Capo della Sostenibilità e Ufficiale della Diversità di Kohler Co. «Questa nuova collezione Artist Editions celebra donne di talento eccezionale e background diversificati».

I prodotti Kohler's Artist Editions risalgono a quasi quattro decenni e portano la bellezza ai rituali quotidiani, spingendo i confini dei processi decorativi e dei set di materiali, aiutando i consumatori a esprimere lo stile personale nei loro spazi. Ispirati al connubio tra arte visiva e artigianato manifatturiero, lavandini Artist Editions, vasche e servizi igienici sono decorati con splendide texture, motivi intricati, illustrazioni astratte e paesaggi pittoreschi. L'offerta mostra inoltre l'uso innovativo di vetri speciali e materiali nobili di Kohler.

L'Artista Janet Echelman presenta Noli Timere al Palazzo del Senato

Suspended overhead è una scultura aerea monumentale intitolata Noli Timere dell'acclamata sculttrice e artista americana Janet Echelman. Ha partecipato al programma di residenza di Kohler Arte/Industriapiù di due decenni fa. Echelman ha inoltre collaborato con Kohler per un lavandino emostatico Artist Editions dal titolo 18,02 che rende omaggio alla natura dinamica dell'acqua (nella mostra di Kohler).

I visitatori dell'installazione di Kohler possono anche intraprendere il proprio viaggio «Creator» all'interno di un'esperienza digitale immersiva che consente loro di dare vita all'arte attraverso i loro movimenti nello spazio. Mentre colori, schemi e forme circondano gli ospiti nella sala creativa, possono diventare artisti stessi, manipolando la sovrapposizione creativa su smart toilet Kohler's Numi.

I media sono invitati a un esclusivo ricevimento di anteprima lunedi, 17 aprile con gli artisti, tutti presenti e disponibili per interviste.

Per maggiori informazioni e immagini, acceda al Kohler Milan Design Week Press Kit.

Informazioni su Kohler Co.

Fondata nel 1873, Kohler Co. è leader globale nella progettazione, innovazione e produzione di prodotti da cucina e da bagno; armadi di lusso, piastrelle e illuminazione; motori, generatori e soluzioni energetiche pulite; proprietario/operatore di due destinazioni alberghiere a cinque stelle a Kohler, Wisconsin e St. Andrews, Scozia. Il campo da golf Kohler's Whistling Straits ospitava l' 43rd Ryder Cup nel 2021. L'azienda sviluppa anche soluzioni per affrontare problemi urgenti, come l'acqua pulita e i servizi igienici per le comunità meno servite di tutto il mondo allo scopo di migliorare la qualità della vita per le generazioni attuali e future.

Per ulteriori dettagli, visitare il sito web kohlercompany.com.

Risorse

Informazioni sugli artisti

Janet Echelman

Janet Echelman scolpisce su scala di edifici e blocchi urbani. Il lavoro di Echelman sfida la categorizzazione, poiché interseca sculture, architettura, design urbano, scienza dei materiali, ingegneria strutturale e aeronautica e informatica. Utilizzando materiali improbabili, dalle particelle d'acqua atomizzate alla fibra ingegnerizzata quindici volte più forte dell'acciaio, Echelman combina l'antica arte con software di progettazione computazionale per creare opere d'arte che sono diventate punti focali per la vita urbana in cinque continenti, da Singapore, Sydney, Shanghai e Santiago del Cile a Beijing, Boston, New York e Londra. Si è laureata all'Harvard College, prima di completare corsi di laurea separati in pittura e psicologia. Ha ricevuto un dottorato onorario da Tufts University, Echelman ha insegnato a MIT, Harvard e Princeton Universities. Il suo discorso TED «Take Imagination Seriously» (Prendere l'immaginazione seriamente) è stato tradotto in 35 lingue con oltre due milioni di visualizzazioni. Per maggiori informazioni, visitare echelman.com/.

Elle è considerata una dei principali artisti di strada al mondo. Dopo aver iniziato come artista graffiti, il lavoro di Elle è stato esposto nel prestigioso Saatchi Gallery di Londra, Urban Nation Museum di Berlino e come proiezione di 200 metri sulla facciata del nuovo museo di New York. La sua opera d'arte è stata pubblicata in decine di libri sulla street art e in pubblicazioni globali come ELLE France e Vogue Australia. Elle ha collaborato e dipinto per vari marchi internazionali, tra cui Reebok, Nike, Under Armour, Ralph Lauren, Samsung e Toyota. Elle è stata commissionata da 2020 IntoAction per creare un dipinto ad alto tributo di quattro storie su Ruth Bader Ginsberg nella parte inferiore est di New York. Ha un prossimo progetto commissionato ad Amsterdam allo STRAAT Museum. Per ulteriori informazioni, visitare la pagina: ellestreetart.com

Pushpa Kumari visualizza un mondo animato da cultura, patrimonio, osservazione e sensibilità intuitiva usando solo penna e inchiostro su carta. Nel corso della sua vita e della sua carriera, Kumari ha sfidato le norme culturali tradizionali dell'India, scegliendo invece di concentrarsi sulla sua arte manuale. Di conseguenza, Pushpa è riuscita a sviluppare un corpus di opere che si distingue dai suoi contemporanei, sia per concezione che per espressione. Le influenze di Kumari sono puramente indiane, e traggono ispirazione dalla tradizione religiosa e sociale. Nonostante sia radicata nella tradizione indiana, la sua opera ha un fascino universale e ha raggiunto un pubblico internazionale. Nel 2016, le sue opere sono state incluse nella prestigiosa ottava Triennale di arte contemporanea Asia-Pacifico della Queensland Art Gallery/Gallery of Modern Art. Ha inoltre partecipato a diverse mostre nel Regno Unito, tra cui "Telling Tales", uno spettacolo del 2013 presso il National Museum Liverpool.

Ananda Nahú è una pittrice, muralista e visual artist. Il suo stile si distingue per il multiculturalismo visivo, che rilegge i movimenti artistici e porta nel presente le tecniche della pittura del passato. Le opere di Nahú presentano un forte studio antropologico culturale dell'essere umano, salvando la storia dell'arte dalle nazionalità più diverse e trasformando le vecchie correnti di pensiero nelle esigenze artistiche di oggi. Nel corso della sua carriera di pittura, Nahú ha partecipato attivamente a progetti sociali-artistici alle Nazioni Unite, all'Unione europea e al municipio di New York, tra gli altri. Nahú è stata un'artista ospite di campagne pubblicitarie per marchi multinazionali come Nike, Gucci e Bloomberg. Nel 2015 è stata pubblicata da CNN Style e Phaidon come una degli artisti più influenti del Brasile. Nel 2016, Nahu ha battuto il record negli Stati Uniti quando ha dipinto il murale più grande dello Stato dell'Ohio, finanziato dalla Cleveland Foundation. Per maggiori informazioni, visitare anahu.com/.

Wang Ziling esplora il modo in cui gli esseri umani percepiscono la struttura dell'ambiente esterno, riformando la forma spaziale della pittura. Wang ha inventato una vernice acrilica indurita che consente al materiale di rimanere sospeso all'interno del telaio senza aderire alla tela. Il "dipinto continuo" che ne risulta può essere usato per collegare immagini fluttuanti tra due o tre dipinti, chiedendo in modo unico agli spettatori di riempire le informazioni mancanti all'interno delle immagini che si estendono. Wang ha conseguito una laurea in Belle Arti presso il Central Saint Martins College of Art & Design, University of the Arts, Londra, e un BA in pittura presso l'Academy of Art & Design, Tsinghua University, Pechino. I suoi lavori sono stati esposti e raccolti da diversi musei, tra cui il Museo dell'Arte di Oggi(Beijing), il Museo dell'Arte di Guangdong (Guangzhou) e ilMuseo dell'Arte della famiglia Copelouzos (Atene). Ha completato una residenza d'artista presso il Centre for Contemporary Chinese Art (Manchester). Per maggiori informazioni, visitare wangziling.co.uk/.

