Компании PepsiCo и AQUA Carpatica объявили о стратегическом партнерстве

Бренд воды премиум-класса расширит ассортимент компании PepsiCo в Европе, в планах продажи по всему миру

ПЕРЧЕЙС, шт. Нью-Йорк, 2 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания PepsiCo, Inc. (NASDAQ: PEP) объявила о заключении стратегического соглашения с румынским брендом родниковой водой премиум-класса AQUA Carpatica, согласно которому PepsiCo будет принадлежать 20% в AQUA Carpatica. В соответствии с соглашением PepsiCo будет иметь право на продажу родниковой воды в Румынии и Польше с возможностью выхода на другие рынки, включая США.

Основанная швейцарско-греческим бизнесменом и предпринимателем Жаном Вальвисом (Jean Valvis) в 2010 году, эта отмеченная наградами линия продуктов AQUA Carpatica включает негазированную родниковую воду и природные газированные минеральные воды, которые разливаются в бутылки у источника в нетронутых Карпатских горах Румынии. Газированная природная минеральная вода премиум-класса AQUA Carpatica не содержит нитратов и натрия и является источником природных электролитов.

«Благодаря своему превосходному вкусу и премиальному позиционированию AQUA Carpatica является идеальным дополнением к существующему ассортименту напитков премиум-класса компании PepsiCo, — заявил глава компании PepsiCo Europe Сильвиу Поповичи (Silviu Popovici). — Мы уверены, что высокое качество продукции бренда AQUA Carpatica найдет отклик у наших клиентов и потребителей во всем мире».

«AQUA Carpatica — бренд, столь же уникальный, как и источник этой воды. Я рад возможности совместно с компанией PepsiCo расширить его присутствие в Европе и изучить возможности представить воду AQUA Carpatica и ее полезные свойства новым потребителям на новых рынках», — заявил основатель бренда AQUA Carpatica Жан Вальвис. «Чуть более чем за десяток лет компания AQUA Carpatica превратилась в популярный бренд в Европе, который мы намерены в будущем вывести на биржу. Я рад, что компания PepsiCo разделяет наше видение развития бренда в Европе и по всему миру».

Информация о компании PepsiCo

Ежедневно потребители по всему миру совершают более миллиарда покупок продукции PepsiCo. В 2021 году чистая прибыль компании PepsiCo составила более 79 млрд долларов США благодаря взаимодополняющему ассортименту продуктов питания и напитков, включающему продукцию брендов Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker и SodaStream. PepsiCo предлагает широкий ассортимент продуктов и напитков и включает много легендарных брендов, каждый из которых приносит более миллиарда долларов США прибыли в год.

Компания PepsiCo видит свою задачу в том, чтобы стать мировым лидером в производстве напитков и продуктов питания, благодаря победоносной стратегии PepsiCo Positive (pep+). pep+ — это наша стратегическая трансформация, ставящая устойчивое развитие и кадровый потенциал во главу угла процесса создания ценностей и роста за счет деятельности в рамках планетарных возможностей и стимулирования позитивных изменений на благо планеты и людей. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу www.pepsico.com.

Информация о компании AQUA Carpatica

В 2010 году, после пяти лет анализа источников минеральной воды в Карпатских горах и отбора тех, которые обладают исключительной чистотой и необыкновенным вкусом, был создан бренд AQUA Carpatica, который сразу полюбился румынским потребителям.

Всего за четыре года, к 2014 году, AQUA Carpatica стала самой продаваемой природной родниковой водой в стране, а к 2016 году компания открыла международные представительства в 16 странах на четырех континентах.

Бренд AQUA Carpatica предлагает широкий ассортимент артикулов во всех основных форматах упаковки (стекло, ПЭТ, алюминиевые банки) с учетом предпочтений потребителей.

Качество «без нитратов» делает AQUA Carpatica идеальным продуктом для детей и беременных женщин, а исключительный вкус ее источников привлекателен для отельно-ресторанного бизнеса.

В целях устойчивого сохранения первозданной чистоты своих источников руководство компании AQUA Carpatica внедрило строгое зонирование по периметру для защиты природной экосистемы.

Более подробная информация представлена на сайте www.aquacarpatica.com.

Контакты для прессы:

Европа:

Felix Zadek Ewing (Феликс Задек-Юинг)

[email protected]

+44 (0)77 2558 0928

США:

Andrea Foote (Андреа Фут)

[email protected]

+1 914-473-3284

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SOURCE PepsiCo, Inc.