PepsiCo i AQUA Carpatica informują o nawiązaniu strategicznych relacji

Marka źródlanej wody klasy premium uzupełni ofertę PepsiCo w Europie z perspektywą ekspansji na rynki globalne

PURCHASE, N.Y., 2 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Firma PepsiCo, Inc. (NASDAQ: PEP) ogłosiła zawarcie strategicznego porozumienia z rumuńską marką wody źródlanej AQUA Carpatica, na mocy którego PepsiCo otrzyma 20 proc. udziałów w AQUA Carpatica. Zgodnie z porozumieniem, PepsiCo będzie mieć prawo do dystrybucji wody źródlanej w Rumunii i w Polsce, z możliwością rozszerzenia działalności na inne rynki, w tym na Stany Zjednoczone.

Wielokrotnie nagradzana marka produktów AQUA Carpatica, założona w 2010 r. przez biznesmena i przedsiębiorcę Jeana Valvisa pochodzenia szwajcarsko-greckiego, posiada w swojej ofercie niegazowaną wodę źródlaną i naturalnie gazowane wody mineralne, które są butelkowane u źródła, na dziewiczych terenach rumuńskich Karpat. Naturalnie gazowana woda mineralna klasy premium AQUA Carpatica nie zawiera azotanów i sodu oraz stanowi źródło naturalnych elektrolitów.

„Dzięki doskonałym walorom smakowym i przypisaniu do klasy premium, AQUA Carpatica stanowi idealne uzupełnienie istniejącej oferty napojów klasy premium firmy PepsiCo ‒ powiedział Silviu Popovici, prezes PepsiCo na region Europy. - Jesteśmy pewni, że silny kapitał marki AQUA Carpatica spotka się z uznaniem naszych klientów i konsumentów na całym świecie".

„AQUA Carpatica to marka, która jest tak niepowtarzalna jak miejsce jej pochodzenia. Jestem zachwycony możliwością współpracy z PepsiCo, która pozwoli nam zwiększyć obecność w Europie i stworzy szansę zapewnienia produktów AQUA Carpatica i ich korzyści zdrowotnych nowym konsumentom na kolejnych rynkach ‒ powiedział Jean Valvis, założyciel AQUA Carpatica. - W ciągu nieco ponad dekady AQUA Carpatica stała się uwielbianą marką w Europie i aspiruje do tego, by w przyszłości być notowana na giełdzie. Cieszę się, że PepsiCo podziela naszą wizję rozwoju marki zarówno w Europie, jak i na świecie".

PepsiCo

Produkty PepsiCo cieszą się uznaniem konsumentów ponad miliard razy dziennie w ponad 200 krajach i terytoriach na całym świecie. PepsiCo wygenerowało ponad 79 mld dolarów przychodu netto w 2021 r. dzięki uzupełniającemu portfolio napojów i wygodnych produktów spożywczych, które obejmuje Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker i SodaStream. Portfolio produktów PepsiCo obejmuje szeroką gamę produktów spożywczych i napojów przyjemnych do spożycia, w tym wiele kultowych marek, których szacunkowa roczna sprzedaż detaliczna każdej marki wynosi ponad 1 miliard dolarów.

Wizją PepsiCo jest bycie światowym liderem w branży napojów i wygodnych do spożycia produktów. Pep+ to nasza strategiczna, kompleksowa transformacja, która stawia zrównoważony rozwój w centrum tego, w jaki sposób będziemy tworzyć wartość i wzrost, działając w granicach planety i inspirując do pozytywnych zmian dla planety i ludzi. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.pepsico.com.

AQUA Carpatica

Po pięciu latach analizowania źródeł wody mineralnej w Karpatach i wybierania wyłącznie tych odznaczających się wyjątkową czystością i niezwykłym smakiem, w 2010 r. powstała marka AQUA Carpatica, która błyskawicznie stała się produktem uwielbianym przez rumuńskich konsumentów.

W 2014 r., czyli w ciągu zaledwie czterech lat, AQUA Carpatica stała się najlepiej sprzedającą się naturalną wodą źródlaną w kraju, a w 2016 r. była już obecna na rynkach 16 państw na czterech kontynentach.

Oferta AQUA Carpatica obejmuje szeroką gamę produktów we wszystkich głównych formatach opakowań (szkło, PET, puszki aluminiowe), dostosowanych do preferencji konsumentów.

Brak azotanów w składzie czyni AQUA Carpatica idealnym produktem dla dzieci i kobiet w ciąży, a wyjątkowy smak wyróżnia ją wśród wyrobów skierowanych do sektora hotelarskiego i gastronomicznego.

Aby utrzymać pierwotną czystość źródeł zarząd AQUA Carpatica wdrożył rygorystyczny obwód strefowy w celu ochrony naturalnego ekosystemu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.aquacarpatica.com.

