Компания Eastman берется за решение глобальных проблем в рамках масштабной программы устойчивого развития
Dec 01, 2020, 12:53 ET
Производитель инновационных материалов публикует отчет об устойчивом развитии компании в 2020 году и объявляет о своих обязательствах на период до 2030 года
КИНГСПОРТ (шт. Теннесси), 1 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Во вторник американская компания Eastman (NYSE: EMN) одновременно с публикацией отчета об устойчивом развитии за 2020 год объявила о масштабных обязательствах в этой сфере на период до 2030 года. В отчете подчеркивается приверженность компании принципам устойчивого развития на основе инноваций и устанавливаются цели, реализация которых ведет к решению трех сложных проблем: изменение климата, кризис пластиковых отходов и социальное неравенство ― которые в долгосрочной перспективе могут оказать разрушительное воздействие на быстро растущее население нашей планеты.
«Технологические, системные и материальные инновации позволяют нам вырабатывать решения, помогающие преодолевать климатические и пластиковые кризисы, одновременно выводя на рынок продукцию для удовлетворения потребностей постоянно растущего населения, ― заявил председатель правления и генеральный директор компании Eastman Марк Коста (Mark Costa). ― Мы рассматриваем это как внедрение инноваций в рамках реализации подхода, предполагающего создание более эффективного цикла (A Better Circle)».
Компания Eastman, являющаяся новатором в области производства материалов, имеет уникальные возможности для того, чтобы внести вклад в преодоление глобальных кризисов и содействовать разработке универсальных решений. В рамках реализации подхода "A Better Circle" компания намерена решать следующие задачи:
Замедление изменения климата
Компания Eastman взяла на себя обязательства по непрерывному совершенствованию производственно-хозяйственной деятельности. Компания Eastman поддерживает Парижское соглашение и в соответствии с этим документом обязуется достичь углеродной нейтральности к 2050 году.
Обязательства на период до 2030 года:
- Сокращение объема абсолютных выбросов парниковых газов сфер охвата 1 и 2 на одну треть к 2030 году для достижения углеродной нейтральности к 2050 году.
- Внедрение инноваций для создания продуктов, обеспечивающих экономию энергии и сокращение выбросов парниковых газов в рамках производственно-сбытовых цепей и на потребительском уровне.
Продвижение экономики замкнутого цикла
Компания Eastman вносит вклад в развитие экономики замкнутого цикла. Для компании Eastman это означает не допускать попадания пластиковых отходов на свалки и в окружающую среду путем внедрения инноваций в области переработки, позволяющих превращать отходы в материалы, сокращая тем самым использование ископаемых видов сырья.
Обязательства на период до 2030 года:
- Eжегодная переработка более 227 тысяч тонн пластиковых отходов с применением технологий молекулярной переработки с выходом на объемы более 113 тысяч тонн в год к 2025 году.
- Ускорение модернизации системы переработки отходов с дальнейшим расширением возможностей по переработке более сложных продуктов и участием в программах и совместных проектах, направленных на увеличение объемов сбора пластиковых отходов.
Забота об обществе
Успех бизнеса компании Eastman обеспечивают ее сотрудники. Работая над тем, чтобы состав сотрудников отражал многообразие населения мира, и согласовывая отношения с внешними партнерами и поддержку с ключевыми направлениями своей социальной политики, компания Eastman будет способствовать созданию более равноправного общества.
Обязательства на период до 2030 года:
- Достижение гендерного паритета в соответствии с обязательствами, взятыми компанией в рамках инициативы по обеспечению гендерного паритета Paradigm for Parity®.
- Выход на позицию лидера отрасли в сфере обеспечения расового равноправия.
- Продвижение инновационных продуктов, способствующих удовлетворению самых насущных потребностей общества, с обеспечением безопасности продукции и информационной прозрачности.
В рамках выполнения обязательств на период до 2030 года компания Eastman опубликовала отчет по устойчивому развитию за 2020 год. Отчет включает прозрачный обзор прогресса, достигнутого компанией в реализации своих целей на 2020 год, и план действий по осуществлению ее программы развития на период до 2030 года.
«Наша стратегия устойчивого развития основана на прогрессе, которого нам удалось добиться в достижении ранее поставленных целей, — объяснил Марк Коста. — У нас есть необходимое понимание того, как устойчивое развитие в сочетании с инновациями поможет нам превратиться в передового производителя специализированных материалов, и мы серьезно настроены на продвижение передовых экологических и социальных практик как в рамках нашей корпорации, так и в рамках местных сообществ с представлением ежегодного отчета о достигнутом прогрессе».
Отчет об устойчивом развитии компании за 2020 год уже опубликован. Ознакомиться с полным отчетом и получить подробную информацию об обязательствах компании Eastman на период до 2030 года по созданию более эффективного цикла в рамках подхода "A Better Circle" можно на сайте eastman.com/sustainabilityreport.
Информация о компании Eastman
Транснациональная компания Eastman, основанная в 1920 году, занимается производством специализированных материалов, используемых для изготовления широкого ассортимента продукции повседневного спроса. В целях улучшения материального качества жизни компания Eastman совместно с клиентами работает над созданием инновационных продуктов и решений, сохраняя при этом приверженность принципам безопасности и экологической устойчивости. Инновационная модель роста компании основывается на использовании технологических платформ мирового класса, глубоком взаимодействии с клиентами и дифференцированной разработке прикладных решений, что позволяет ей усиливать свои ведущие позиции на привлекательных конечных рынках, таких как производство транспортных средств, строительная отрасль и рынок расходных материалов. Компания Eastman является глобальной, социально инклюзивной и многонациональной корпорацией, обслуживающей клиентов более чем в 100 странах. Ее предприятия по всему миру насчитывают около 14 500 сотрудников. Выручка компании за 2019 год составила около 9,3 млрд долларов США. Ее штаб-квартира находится в Кингспорте (шт. Теннесси, США). Более подробная информация представлена на сайте по адресу eastman.com.
Контакты для прессы:
Laura Mansfield (Лора Мэнсфилд), APR, Tombras
+1 (865) 599.9968 / [email protected]
Brad Lifford (Брэд Лиффорд), Eastman
+1 423-229 - 6543 / [email protected]
Инвесторы:
Greg Riddle (Грег Риддл), Eastman
+1 212-835-1620 / [email protected]
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1344753/Eastman_Sustainability_Report.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1344752/Eastman_Mark_Costa.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/746866/Eastman_Logo.jpg
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