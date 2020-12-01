Компания Eastman берется за решение глобальных проблем в рамках масштабной программы устойчивого развития

Производитель инновационных материалов публикует отчет об устойчивом развитии компании в 2020 году и объявляет о своих обязательствах на период до 2030 года

КИНГСПОРТ (шт. Теннесси), 1 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Во вторник американская компания Eastman (NYSE: EMN) одновременно с публикацией отчета об устойчивом развитии за 2020 год объявила о масштабных обязательствах в этой сфере на период до 2030 года. В отчете подчеркивается приверженность компании принципам устойчивого развития на основе инноваций и устанавливаются цели, реализация которых ведет к решению трех сложных проблем: изменение климата, кризис пластиковых отходов и социальное неравенство ― которые в долгосрочной перспективе могут оказать разрушительное воздействие на быстро растущее население нашей планеты.

As a materials innovator, Eastman is uniquely positioned to address challenges and to help create solutions that serve everyone through this Better Circle approach. Mark Costa, Eastman Board Chair and CEO

«Технологические, системные и материальные инновации позволяют нам вырабатывать решения, помогающие преодолевать климатические и пластиковые кризисы, одновременно выводя на рынок продукцию для удовлетворения потребностей постоянно растущего населения, ― заявил председатель правления и генеральный директор компании Eastman Марк Коста (Mark Costa). ― Мы рассматриваем это как внедрение инноваций в рамках реализации подхода, предполагающего создание более эффективного цикла (A Better Circle)».

Компания Eastman, являющаяся новатором в области производства материалов, имеет уникальные возможности для того, чтобы внести вклад в преодоление глобальных кризисов и содействовать разработке универсальных решений. В рамках реализации подхода "A Better Circle" компания намерена решать следующие задачи:

Замедление изменения климата

Компания Eastman взяла на себя обязательства по непрерывному совершенствованию производственно-хозяйственной деятельности. Компания Eastman поддерживает Парижское соглашение и в соответствии с этим документом обязуется достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

Обязательства на период до 2030 года:

Сокращение объема абсолютных выбросов парниковых газов сфер охвата 1 и 2 на одну треть к 2030 году для достижения углеродной нейтральности к 2050 году.

Внедрение инноваций для создания продуктов, обеспечивающих экономию энергии и сокращение выбросов парниковых газов в рамках производственно-сбытовых цепей и на потребительском уровне.

Продвижение экономики замкнутого цикла

Компания Eastman вносит вклад в развитие экономики замкнутого цикла. Для компании Eastman это означает не допускать попадания пластиковых отходов на свалки и в окружающую среду путем внедрения инноваций в области переработки, позволяющих превращать отходы в материалы, сокращая тем самым использование ископаемых видов сырья.

Обязательства на период до 2030 года:

Eжегодная переработка более 227 тысяч тонн пластиковых отходов с применением технологий молекулярной переработки с выходом на объемы более 113 тысяч тонн в год к 2025 году.

Ускорение модернизации системы переработки отходов с дальнейшим расширением возможностей по переработке более сложных продуктов и участием в программах и совместных проектах, направленных на увеличение объемов сбора пластиковых отходов.

Забота об обществе

Успех бизнеса компании Eastman обеспечивают ее сотрудники. Работая над тем, чтобы состав сотрудников отражал многообразие населения мира, и согласовывая отношения с внешними партнерами и поддержку с ключевыми направлениями своей социальной политики, компания Eastman будет способствовать созданию более равноправного общества.

Обязательства на период до 2030 года:

Достижение гендерного паритета в соответствии с обязательствами, взятыми компанией в рамках инициативы по обеспечению гендерного паритета Paradigm for Parity ® .

Выход на позицию лидера отрасли в сфере обеспечения расового равноправия.

Продвижение инновационных продуктов, способствующих удовлетворению самых насущных потребностей общества, с обеспечением безопасности продукции и информационной прозрачности.

В рамках выполнения обязательств на период до 2030 года компания Eastman опубликовала отчет по устойчивому развитию за 2020 год. Отчет включает прозрачный обзор прогресса, достигнутого компанией в реализации своих целей на 2020 год, и план действий по осуществлению ее программы развития на период до 2030 года.

«Наша стратегия устойчивого развития основана на прогрессе, которого нам удалось добиться в достижении ранее поставленных целей, — объяснил Марк Коста. — У нас есть необходимое понимание того, как устойчивое развитие в сочетании с инновациями поможет нам превратиться в передового производителя специализированных материалов, и мы серьезно настроены на продвижение передовых экологических и социальных практик как в рамках нашей корпорации, так и в рамках местных сообществ с представлением ежегодного отчета о достигнутом прогрессе».

Отчет об устойчивом развитии компании за 2020 год уже опубликован. Ознакомиться с полным отчетом и получить подробную информацию об обязательствах компании Eastman на период до 2030 года по созданию более эффективного цикла в рамках подхода "A Better Circle" можно на сайте eastman.com/sustainabilityreport .

Информация о компании Eastman

Транснациональная компания Eastman, основанная в 1920 году, занимается производством специализированных материалов, используемых для изготовления широкого ассортимента продукции повседневного спроса. В целях улучшения материального качества жизни компания Eastman совместно с клиентами работает над созданием инновационных продуктов и решений, сохраняя при этом приверженность принципам безопасности и экологической устойчивости. Инновационная модель роста компании основывается на использовании технологических платформ мирового класса, глубоком взаимодействии с клиентами и дифференцированной разработке прикладных решений, что позволяет ей усиливать свои ведущие позиции на привлекательных конечных рынках, таких как производство транспортных средств, строительная отрасль и рынок расходных материалов. Компания Eastman является глобальной, социально инклюзивной и многонациональной корпорацией, обслуживающей клиентов более чем в 100 странах. Ее предприятия по всему миру насчитывают около 14 500 сотрудников. Выручка компании за 2019 год составила около 9,3 млрд долларов США. Ее штаб-квартира находится в Кингспорте (шт. Теннесси, США). Более подробная информация представлена на сайте по адресу eastman.com .

Контакты для прессы:

Laura Mansfield (Лора Мэнсфилд), APR, Tombras

+1 (865) 599.9968 / [email protected]

Brad Lifford (Брэд Лиффорд), Eastman

+1 423-229 - 6543 / [email protected]

Инвесторы:

Greg Riddle (Грег Риддл), Eastman

+1 212-835-1620 / [email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1344753/Eastman_Sustainability_Report.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1344752/Eastman_Mark_Costa.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/746866/Eastman_Logo.jpg

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