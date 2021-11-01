Компания Hikvision опубликовала финансовый отчет за III квартал 2021 года

За 9 месяцев 2021 года совокупный доход компании Hikvision составил 55,63 млрд юаней – на 32,38% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль, которая подлежит распределению среди акционеров Hikvision , за три квартала 2021 года увеличилась на 29,94% и составила 10,97 млрд юаней.

Компания Hikvision продолжает реализацию стратегии по расширению продуктового портфеля, а также портфеля комплексных решений для различных вертикалей рынка. Особое внимание компания уделяет созданию дополнительных ценностей для клиентов, развивая направление интеллектуальной аналитики, решений для автоматизации, программных продуктов для управления комплексными системами.

Ознакомиться с полной версией финансового отчета за третий квартал 2021 года можно здесь .

О компании Hikvision

Hikvision – ведущий мировой поставщик инновационных продуктов и интеллектуальных систем безопасности. Благодаря сильнейшей команде разработчиков и непрерывному внедрению инноваций компания более 10 лет занимает лидирующие позиции на рынке систем видеомониторинга и безопасности. Комплексные продуктовые решения Hikvision включают в себя: системы охранного телевидения, видеостены, СКУД, домофонию, охранную сигнализацию, программное обеспечение, интеллектуальная аналитика. Hikvision продвигает ключевые технологии кодирования аудио и видео, обработки видеоизображения и хранения данных, а также такие перспективные технологии, как облачные вычисления, Big Data и Deep Learning. Более подробную информацию о компании и ее продукции вы сможете найти на сайте www.hikvision.ru

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1673789/Hikvision_reports_Q3_2021_financial_results.jpg

SOURCE Hikvision Digital Technology