Компания Jolywood продолжает стратегическое сотрудничество с компанией Munich Re

Компания Munich Re продолжит предоставлять компании Jolywood 12-летнюю гарантию на материалы и 30-летнюю гарантию на линейную мощность. В течение трех лет сотрудничества обе стороны стремились совместно формулировать и разрабатывать решения в области возобновляемых источников энергии для инвесторов и финансовых учреждений с масштабным использованием фотоэлектрических модулей компании Jolywood и предоставляли диверсифицированные услуги с добавленной стоимостью и более всеобъемлющие гарантии поддержки третьей стороны.

Компания Munich Re, основанная в 1880 году и имеющая штаб-квартиру в Мюнхене (Германия), является одним из ведущих мировых поставщиков решений в области перестрахования, первичного страхования и рисков, связанных со страхованием. Компания Munich Re провела комплексную оценку и тщательную проверку компании Jolywood, включая разностороннюю оценку производственных линий, качества продукции, технологического потенциала и т. д. Результат был высоко оценен командой Munich Re, что привело к единогласному одобрению компании Jolywood в качестве заслуживающей доверия компании, специализирующейся на фотоэлектрических технологиях, и к предоставлению ей комплексных услуг по андеррайтингу.

Андреас Дилл (Andreas Dill), руководитель направления зеленых технологий компании Munich Re, отметил, что «совместная работа на протяжении многих лет стала большим достижением. Перед тем, как предоставить перестраховочное покрытие, мы проводим тщательную комплексную проверку, которую компания Jolywood всегда проходила к нашему полному удовлетворению. Именно поэтому мы решили наладить долгосрочное сотрудничество с компанией Jolywood. Мы надеемся, что наше крепкое сотрудничество будет и дальше приносить пользу рынку возобновляемых источников энергии».

Руководитель отдела глобального маркетинга компании Jolywood Алекс Се (Alex Xie) заявил: «Компания Jolywood — это технологическая компания, стремящаяся к совершенству и использующая передовые системы контроля качества и сертификации качества продукции. Нашим клиентам будет легче получить финансирование для своих проектов у международных финансовых институтов при поддержке компании Munich Re. Спасибо компании Munich Re за доверие и поддержку. Мы будем совместно работать над дальнейшим развитием глобального бизнеса в сфере возобновляемой энергетики».

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SOURCE Jolywood