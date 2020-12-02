Компания Lucid Motors завершает строительство первого предприятия по производству новых электромобилей, создаваемого с нуля в Северной Америке, и в настоящее время оно вводится в эксплуатацию, что обеспечит начало выпуска электромобилей Lucid Air весной 2021 года

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Lucid Motors

Dec 02, 2020, 23:10 ET

Ультрасовременный завод AMP-1 в Каса-Гранде (шт. Аризона), который первоначально будет иметь производственную мощность в 30 тысяч единиц, в перспективе рассчитан на поэтапное расширение до 400 тысяч единиц продукции в год

НЬЮАРК (шт. Калифорния), 3 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Lucid Motors, устанавливающая новые стандарты экологически чистых средств передвижения за счет разработки своих современных электромобилей класса люкс, сегодня объявила о завершении первого этапа строительства нового завода Lucid AMP-1 (Advanced Manufacturing Plant — передовое производственное предприятие) в г. Каса-Гранде (шт. Аризона), где в настоящее время осуществляется ввод в эксплуатацию производственного оборудования и технологий, предшествующий запуску производства электромобилей Lucid Air весной 2021 года. Инновационное предприятие AMP-1 компании Lucid, являющееся первым специализированным заводом по производству электромобилей, построенным «с нуля» в Северной Америке, спроектировано с прицелом на будущее, что обеспечит возможность реализации дополнительных этапов расширения на этом объекте. Следующий этап стартует предположительно в начале 2021 года, что позволит приступить к выпуску первой модели класса SUV этой марки под названием Project Gravity в 2023 году.

Lucid Motors broke ground on the first greenfield, dedicated electric vehicle factory built in North America less than a year ago, with the innovative AMP-1 factory now standing ready to start production of the next-generation EV, Lucid Air, in just a few months. (PRNewsfoto/Lucid Motors)
Lucid is already building a final series of production-representative Lucid Air at its factory, leveraging advanced processes such as an aircraft-inspired riveted and bonded monocoque body structure to endow Lucid Air with state-of-the-art structural efficiency. Customer-ordered production cars will start coming off the Arizona line in Spring 2021, with an initial capacity of up to 30,000 units annually growing to 400,000 units in 2028. (PRNewsfoto/Lucid Motors)
Lucid's AMP-01 was thoughtfully designed to be future-proof, while a large site was selected for planned expansions and key areas of the factory were intentionally designed with this in mind. A total of four expansion phases are planned through 2028, taking production capacity up to 400,000 units annually. (PRNewsfoto/Lucid Motors)
Lucid Motors broke ground on the first greenfield, dedicated electric vehicle factory built in North America less than a year ago, with the innovative AMP-1 factory now standing ready to start production of the next-generation EV, Lucid Air, in just a few months. (PRNewsfoto/Lucid Motors) Lucid is already building a final series of production-representative Lucid Air at its factory, leveraging advanced processes such as an aircraft-inspired riveted and bonded monocoque body structure to endow Lucid Air with state-of-the-art structural efficiency. Customer-ordered production cars will start coming off the Arizona line in Spring 2021, with an initial capacity of up to 30,000 units annually growing to 400,000 units in 2028. (PRNewsfoto/Lucid Motors) Lucid's AMP-01 was thoughtfully designed to be future-proof, while a large site was selected for planned expansions and key areas of the factory were intentionally designed with this in mind. A total of four expansion phases are planned through 2028, taking production capacity up to 400,000 units annually. (PRNewsfoto/Lucid Motors)

«2 декабря 2019 года мы заложили фундамент производственного объекта Lucid AMP-1 площадью около 2,5 кв. км в городе Каса-Гранде (шт. Аризона), и чуть менее года спустя уже завершили строительство первого специализированного завода по производству электромобилей в Северной Америке, ― сообщил генеральный директор и главный инженер компании Lucid Motors Питер Ролинсон (Peter Rawlinson). ― Упорство в достижении цели и гибкость, демонстрируемые этой командой, поистине поразительны — в настоящее время мы уже вводим в эксплуатацию оборудование, совместимое с производственной системой Lucid, чтобы всего через несколько месяцев приступить к выпуску электромобилей нового поколения Lucid Air».

В процессе ввода предприятия в эксплуатацию, когда проводятся испытания инновационных производственных технологий и самого современного оборудования компании Lucid, она уже построила свой испытательный парк, полностью укомплектованный экспериментальными образцами, и в настоящее время переходит к строительству одной из последних серий электромобилей Lucid Air, типичных для этого производственного объекта. Производственная система Lucid охватывает передовые технологии, включая клееную конструкцию несущего кузова с заклепочными соединениями, напоминающими детали самолетного фюзеляжа, вместо точечной сварки, что обеспечивает конструкционную прочность моделей Lucid Air, соответствующую самым современным требованиям. Весной 2021 года начнется выпуск заказанных клиентами автомобилей с производственной линии в Аризоне, первоначальная пропускная способность которой будет составлять 30 тысяч единиц продукции в год, предназначенной для поставок на рынки всего мира, начиная с Северной Америки. Сначала они будут включать в себя электромобили Lucid Air Dream Edition, к которым вскоре присоединятся модели Grand Touring и Touring. В начале 2022 года ассортимент пополнится моделью Lucid Air Pure стоимостью от 69 900 долл. США[1].

Площадка в Аризоне была выбрана для строительства этого объекта по ряду причин, включая инфраструктуру, наличие квалифицированных кадров, географическое расположение и уже существующую систему поставок для автомобилестроительной отрасли. Кроме того, она располагала достаточным пространством для размещения крупного предприятия и планируемых расширений, с учетом которых проектировались основные участки завода. К ним относится ультрасовременный покрасочный цех для работы с водорастворимыми красками, спроектированный с расчетом на будущее в плане необходимой площади и специализированной инфраструктуры, что позволит расширять его в соответствии с потребностями всех предстоящих этапов строительства самого предприятия. На период до 2028 года запланировано в общей сложности четыре этапа, после реализации которых его площадь увеличится с нынешних 93 до 475 тысяч квадратных метров. В конечном итоге производственная мощность предприятия AMP-1 будет составлять до 400 тысяч единиц продукции в год.

«Строя это предприятие, мы придерживались ряда важных производственных принципов, включая «готовность к будущему» и «своевременность», что позволило нам эффективно управлять своими инвестициями и построить новейшее предприятие с нуля, — заявил вице-президент компании Lucid Motors по производству Петер Хохголдингер (Peter Hochholdinger). — По мере пополнения нашего ассортимента новыми платформами и транспортными средствами планирование, воплощенное в этом объекте, обеспечит нам возможность непрерывно идти в ногу с растущим спросом покупателей на наши современные электромобили».

Информация о компании Lucid Motors
Стратегическая цель компании Lucid состоит в стимулировании внедрения экологически чистых средств транспорта путем создания наиболее привлекательных электромобилей, разработанных на основе человеческого опыта. Ее первый модельный ряд — Lucid Air — представляет собой ультрасовременный седан класса люкс, дизайн которого выполнен в калифорнийском стиле с использованием технологий, хорошо зарекомендовавших себя на автогонках. Некоторые модели серии Air с роскошным и просторным интерьером в среднеразмерном кузове имеют расчетный пробег без дозаправки, превышающий 500 миль, и разгон до 100 км/ч за 2,5 секунды.

Контакты для прессы 
Andrew Hussey (Эндрю Хасси) 
David Buchko (Давид Бучко) 
[email protected] 

[1] После предоставления федерального налогового кредита в размере 7500 долл. США

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1345439/Lucid_Motors_Casa_Grande.jpg 
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1345440/Lucid_Motors_interior.jpg 
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1345438/Lucid_Motors_before_and_after.jpg

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