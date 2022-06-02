Компания Midea представила в Дубае VRF-системы серии V8

Тенденция к использованию интеллектуальных решений, обеспечивающих снижение выбросов CO2, и учет слабых мест традиционных систем VRF приводят к изменениям в отрасли. Джин Сунь (Gene Sun), управляющий директор Midea KONG Intelligent Building Ltd., внедрил концепцию iBuilding. Решения iBuilding, использующие большие данные, Интернет вещей (IoT), 5G и другие технологии, позволяют обеспечить функциональную совместимость человека, оборудования и пространства на протяжении всего жизненного цикла.

Отраслевые консультанты изложили слабые места существующих систем VRF. Вентиляционные отверстия в электрическом блоке управления традиционных систем VRF приводят к повреждению внутренних устройств в результате попадания песка, пыли, снега и насекомых, что является заметной проблемой в различных регионах, таких как Ближний Восток и Африка. Традиционная система VRF также усложняет процесс строительства, а ее ремонт занимает много времени и требует больших затрат.

Питер Ву (Peter Wu), главный инженер по НИОКР в Midea DX Product Company, подробно рассказал о прорывных характеристиках систем VRF серии V8 компании Midea с точки зрения качества, конструкции и низкого уровня углеродных выбросов. Компания Midea представила первый в отрасли полностью закрытый электрический блок управления (SheildBox) для защиты внутренних компонентов от повреждений, вызываемых неблагоприятными условиями окружающей среды. В плане установки разработанный компанией чип связи (HyperLink) реализует произвольную топологию помимо традиционного метода, снижая затраты на установку и повышая ее эффективность. Что касается эксплуатации, системы VRF серии V8 оснащены 19 датчиками (SuperSense) (наиболее полный набор в отрасли), что позволяет мгновенно диагностировать текущий объем хладагента.

В наружном блоке систем VRF серии V8 предусмотрен боковой выброс воздуха, что сокращает занимаемую площадь и облегчает транспортировку. Компания предлагает широкий ассортимент внутренних блоков для удовлетворения все более сложных требований внутренних пространств, освобождая систему от ограничений по высоте. Что касается энергосбережения, системы VRF серии V8 компании Midea первыми на рынке используют прямой ток во всех внутренних и внешних блоках. Помимо этого, в них реализовано разделение энергии для зонированного управления энергопотреблением.

Системы VRF серии V8 от Midea получили несколько сертификатов от компании Intertek и золотую премию за подход к энергопотреблению на выставке Inventions Geneva 2022. Midea вносит вклад в обеспечение устойчивого будущего, разрабатывая глобальные стандарты для систем VRF, предназначенных для использования в зданиях с нулевыми выбросами.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1831558/image_1.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1831559/image_2.jpg

SOURCE Midea Group