Lançamento global do V8 da Midea em Dubai, liderando a revolução do VRF por meio da tecnologia

A tendência das soluções inteligentes de baixo carbono e a contenção dos pontos problemáticos do setor de VRF tradicional estão forçando uma mudança no setor. Gene Sun, diretor geral da Midea KONG Intelligent Building Ltd, apresentou o conceito de soluções iBuilding. Por meio de big data, IoT, 5G e outras tecnologias, as soluções iBuilding podem realizar a interoperabilidade de humanos, equipamentos e espaço ao longo de seu ciclo de vida.

Os consultores do setor explicaram os pontos problemáticos do setor da construção e VRF. Os orifícios de ventilação na caixa de controle elétrico dos VRF tradicionais provocam danos ao dispositivo por areia, poeira, neve e insetos, o que é uma questão observável em vários ambientes, como o Oriente Médio e a África. A instalação do VRF tradicional também aumenta a dificuldade da construção, e o processo de reparo é demorado e dispendioso.

Peter Wu, engenheiro-chefe de P&D do produto DX da Midea, detalhou a exploração inovadora do VRF V8 Series da Midea do ponto de vista da qualidade, do design e do baixo carbono. A Midea lançou a primeira caixa de controle elétrico totalmente fechada do setor (ShieldBox) para evitar danos aos componentes internos causados por ambientes hostis. Do ponto de vista da instalação, o chip de comunicação de design próprio (HyperLink) da Midea realiza uma topologia arbitrária além do método tradicional, o que reduz o custo e melhora a eficiência da instalação. Para seu funcionamento, o VRF V8 Series é equipado com 19 sensores (SuperSense), a faixa mais completa do setor, o que permite um diagnóstico instantâneo do volume atual de resfriamento do sistema.

Na frente do projeto, o VRF V8 Series da Midea apresenta uma série de descarga lateral em sua unidade externa, o que reduz seus espaços ocupados e facilita o transporte. Uma gama diversificada de unidades internas está disponível para atender às demandas de espaços internos cada vez mais complexos, liberando o produto das restrições de altura. Com relação à economia de energia, o VRF V8 Series da Midea também assume a liderança na realização de corrente contínua em todas as unidades internas e externas e entrou na partição energética para a gestão de energia por zonas.

O VRF V8 Series da Midea obteve várias certificações da Intertek, e o V8 também recebeu o prêmio de ouro por sua solução energética no Inventions Geneva 2022. Ao desenvolver padrões globais para os VRFs em edifícios com zero emissão de gases de efeito estufa, a Midea tem como objetivo um futuro sustentável.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1831603/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1831604/image_2.jpg

FONTE Midea Group

