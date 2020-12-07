Компания Mirion Technologies приобретает немецкую фирму Dosimetrics

Это позволит ей расширить свой ассортимент дозиметрических средств и услуг, предлагаемый в Европе

ИРВАЙН (шт. Калифорния), 7 декабря 2020 г. /PRNewswire/ -- Сегодня подразделение дозиметрических услуг компании Mirion Technologies, являющейся всемирным поставщиком передовых технологий обнаружения и измерения радиации (далее — "Mirion"), объявило о приобретении компании Dosimetrics GmbH в Мюнхене (Германия). Компания Dosimetrics является одним из лидеров в области разработки и производства индивидуальных люминесцентных дозиметров с оптической стимуляцией (OSL) и дозиметрических систем, включая устройства расшифровки показаний, стирающие устройства, программное обеспечение, комплектующие и системы автоматизации. Продукция Dosimetrics дополнит и расширит ассортимент дозиметрических устройств и услуг, предлагаемых компанией Mirion.

«Компания Dosimetrics разработала новейшие технологии и решения в области OSL-дозиметрии, — заявил руководитель подразделения дозиметрических услуг компании Mirion Лу Биакчи (Lou Biacchi). — Это сочетание опыта в сфере OSL и его преемственности даст нам дополнительные возможности по обеспечению более широкого доступа к дозиметрическим продуктам, услугам и технологиям мирового класса».

Это приобретение согласуется с планом расширения компании Mirion, нацеленным на формирование ее комплекса передовых технологий для своей отрасли. Объединившись с Dosimetrics, компания Mirion продолжит предлагать индивидуальные дозиметрические устройства повышенной надежности и хорошо отлаженные сопутствующие услуги.

«Пополнение в лице фирмы Dosimetrics позволит компании Mirion предложить полный дозиметрический комплекс поставщикам услуг, включая новые дозиметрические устройства в виде колец, для замера облучения глаз и всего тела, функционирующие с использованием передовой технологии BeOSL, а также лучший в отрасли беспроводной дозиметр Instadose», — сообщил вице-президент по сбыту и маркетингу подразделения дозиметрических услуг компании Mirion Барт Леклу (Bart LeClou).

Для компании Dosimetrics это приобретение выгодно тем, что эта немецкая компания и ее клиенты получают возможность пользоваться беспроводными дозиметрическими приборами Instadose, предлагаемыми компанией Mirion. Кроме того, тесное сотрудничество с фирмой AWST, приобретенной компанией Mirion в апреле 2020 года, позволит повысить уровни эффективности разработок и бизнес-процессов между двумя немецкими новаторами в области дозиметрии, что будет способствовать созданию перспективного научно-инновационного центра.

«Вхождение в состав компании Mirion Technologies позволит нам расширить ассортимент предлагаемых решений, начиная с самой передовой технологии BeOSL и пассивной дозиметрической системы и заканчивая революционной интеллектуальной системой дозиметрического контроля, функционирующей по запросу, а также включая все, что находится между ними, — заявил генеральный директор компании Dosimetrics Райнер Эссер (Reiner Esser). — Возможность обслуживания новых и существующих клиентов при наличии более широкого ассортимента является многообещающей. Мы с нетерпением ждем реализации тех огромных возможностей, которые открываются в будущем».

Теперь компания Dosimetrics, входящая в структуру международного подразделения дозиметрических услуг компании Mirion, продолжит свою деятельность, пользуясь преимуществами, которые обеспечиваются мировым опытом и передовыми дозиметрическими технологиями компании Mirion, позволяющими ей расширить свою географию деятельности и возможности.

Флагманская новинка компании Mirion — платформа дозиметрического контроля Instadose®* — исключает необходимость сбора и возврата бейджей. Вместо этого дозиметры Instadose обеспечивают мгновенный доступ к текущим и сохраненным в истории данным о зафиксированных дозах, а также возможность внесения изменений в учетные записи в режиме онлайн за считанные минуты.

*Дозиметры Instadose® могут быть аккредитованы не во всех странах. Для получения более подробной информации о доступности продуктов и услуг в различных странах обращайтесь по телефону +800-251-3331 (в США).

РЕСУРСЫ:

Более подробная информация об ионизирующем излучении представлена на странице по адресу: https://www.mirion.com/learning-center/radiation-safety-basics/types-of-ionizing-radiation.

С нормами техники безопасности, установленными Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), Правилами защиты от профессионального облучения , Общим руководством по технике безопасности (GSG-7) можно ознакомиться здесь: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/PUB1785_web.pdf.

, Общим руководством по технике безопасности (GSG-7) можно ознакомиться здесь: https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/PUB1785_web.pdf. Более подробная информация о революционных изменениях в системах индивидуального радиационного контроля благодаря внедрению беспроводных дозиметрических средств Instadose представлена в этом видеоролике: https://www.youtube.com/watch?v=Mqyku6oFh3k.

Информация о компании Mirion Technologies (подразделение дозиметрических услуг)

Подразделение дозиметрических услуг компании Mirion является мировым поставщиком услуг радиационного контроля и дозиметрических технологий для широкой сферы применения. Подразделение дозиметрических услуг, штаб-квартира которого находится в г. Ирвайне (шт. Калифорния, США), осуществляет свою деятельность в качестве компании Mirion Technologies (GDS), Inc., входящей в группу компаний Mirion Technologies, акции которой входят в состав портфеля Charterhouse Capital Partners LLP. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: www.mirion.com.

Информация о компании Dosimetrics

Компания Dosimetrics, основанная в 2013 году в г. Мюнхене (Германия), выпускает дозиметры и дозиметрические средства для различных потребителей. Dosimetrics — сервисно-ориентированная компания, предлагающая решения, адаптированные к конкретным потребностям своих клиентов. Компания Dosimetrics, сертифицированная в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001, ориентирована на обеспечение высочайшего качества обслуживания клиентов. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: http://www.dosimetrics.de/.

Контакты для прессы: Dana Banks (Дана Банкс)



Mirion Technologies | Подразделение дозиметрических услуг



Тел.: (949) 296-1851



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