Компания RevBits® названа победителем премии InfoSec Awards на конференции RSA 2021

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RevBits LLC

May 17, 2021, 09:00 ET

Поставщик комплексных решений в сфере кибербезопасности RevBits получает несколько наград на 9-й ежегодной церемонии вручения премий Global InfoSec Awards #RSAC 2021

МИНЕОЛА (шт. Нью-Йорк), 17 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания RevBits с гордостью объявляет о том, что она была удостоена следующих наград, присужденных журналом Cyber Defense Magazine (CDM), ведущим в отрасли журналом по безопасности электронной информации:

  • Самый инновационный продукт в области безопасности электронной почты
  • Наиболее инновационный подход к обнаружению и реагированию в конечной точке (EDR)
  • Выбор редакции в области безопасности в конечной точке
  • Лучший продукт в сфере управления привилегированным доступом (PAM)
RevBits recognized for innovation across three of its cybersecurity solution products by Cyber Defense Magazine.
RevBits recognized for innovation across three of its cybersecurity solution products by Cyber Defense Magazine.

«Очень приятно видеть, что в условиях высокой конкуренции мы получили признание за инновации, которые мы привносим в данную отрасль, — заявил глава компании Дэвид Шиффер (David Schiffer). — Благодаря выдающемуся таланту нашего соучредителя и технического директора Муктебы Челика (Mucteba Celik), почти каждый предлагаемый нами продукт получил награду в своей категории. Имея более чем двадцатилетний опыт в области кибербезопасности и ряд зарегистрированных американских патентов на свое имя, он является архитектором всего, что мы создаем. В условиях непрерывного роста числа инцидентов, связанных с кибербезопасностью, мы будем продолжать свои усилия по внедрению еще большего числа инноваций и, следовательно, повышению эффективности программных средств обеспечения кибербезопасности для лучшей защиты наших клиентов».

«Мы очень рады получить эту престижную и уважаемую премию в области кибербезопасности от журнала Cyber Defense Magazine.  Мы знали, что конкурс будет трудным, и что в нем примут участие лучшие судьи, которые являются ведущими экспертами по информационной безопасности со всего мира, и поэтому особенно довольны результатом, — заявил технический директор компании RevBits Муктеба Челик. — Для нас большая честь быть включенными в число лучших компаний в сфере кибербезопасности и быть выбранными в качестве одного из победителей».

Информация о компании RevBits:
Компания RevBits, основанная в 2018 году и осуществляющая полномасштабную деятельность в сфере кибербезопасности, обеспечивает своим клиентам превосходную защиту и высочайшее качество обслуживания. Предоставляя четыре передовых инструмента по обеспечению безопасности, состоящих из двенадцати различных модулей, RevBits обеспечивает защиту от наиболее изощренных киберугроз, с которыми сталкиваются компании. Технический прогресс разработок RevBits продолжается, и недавно компания представила рынку новую интегрированную платформу для управления всеми четырьмя решениями в рамках единой информационной панели RevBits Cyber Intelligence. Компания RevBits, штаб-квартира которой находится в Минеоле (шт. Нью-Йорк), имеет свои представительства в Принстоне (шт. Нью-Джерси), Бостоне (шт. Массачусетс), Антверпене (Бельгия) и Лондоне (Англия). Более подробная информация о компании RevBits представлена на странице по адресу: www.revbits.com/aboutrevbits.

О конкурсе CDM InfoSec Awards:
Конкурс журнала Cyber Defense Magazine проводится в девятый раз, премии вручаются новаторам в области информационной безопасности. В конкурсе могут участвовать все начинающие молодые, а также более зрелые или публичные компании в сфере ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (INFOSEC), которые разработали уникальные привлекательные предложения, будь то продукт или сервис. Более подробная информация представлена на сайте: www.cyberdefenseawards.com

О жюри
: Членами жюри выступают сертифицированные профессионалы с квалификациями CISSP, FMDHS, CEH, являющиеся специалистами в области информационной безопасности, которые проголосовали на основе своего независимого обзора материалов, представленных на вебсайте с информацией о каждом кандидате, включая, помимо прочего, информационные бюллетени, техническую документацию, сопроводительную литературу и другие применимые документы. CDM преследует гибкую философию поиска более инновационных игроков с новыми уникальными технологиями, стараясь выделить их чиз числа компаний с большими оборотами и клиентской базой. CDM всегда задается вопросом: «Что дальше?», поэтому мы продолжаем искать решения нового поколения.

Контактная информация:
Нил Хестерберг
(Neal Hesterberg) вице-президент по развитию бизнеса
RevBits
[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1508861/Global_InfoSec_Awards_for_2021_Winner.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpg

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SOURCE RevBits LLC

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