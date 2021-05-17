Компания RevBits® названа победителем премии InfoSec Awards на конференции RSA 2021

«Очень приятно видеть, что в условиях высокой конкуренции мы получили признание за инновации, которые мы привносим в данную отрасль, — заявил глава компании Дэвид Шиффер (David Schiffer). — Благодаря выдающемуся таланту нашего соучредителя и технического директора Муктебы Челика (Mucteba Celik), почти каждый предлагаемый нами продукт получил награду в своей категории. Имея более чем двадцатилетний опыт в области кибербезопасности и ряд зарегистрированных американских патентов на свое имя, он является архитектором всего, что мы создаем. В условиях непрерывного роста числа инцидентов, связанных с кибербезопасностью, мы будем продолжать свои усилия по внедрению еще большего числа инноваций и, следовательно, повышению эффективности программных средств обеспечения кибербезопасности для лучшей защиты наших клиентов».

«Мы очень рады получить эту престижную и уважаемую премию в области кибербезопасности от журнала Cyber Defense Magazine. Мы знали, что конкурс будет трудным, и что в нем примут участие лучшие судьи, которые являются ведущими экспертами по информационной безопасности со всего мира, и поэтому особенно довольны результатом, — заявил технический директор компании RevBits Муктеба Челик. — Для нас большая честь быть включенными в число лучших компаний в сфере кибербезопасности и быть выбранными в качестве одного из победителей».

Информация о компании RevBits:

Компания RevBits, основанная в 2018 году и осуществляющая полномасштабную деятельность в сфере кибербезопасности, обеспечивает своим клиентам превосходную защиту и высочайшее качество обслуживания. Предоставляя четыре передовых инструмента по обеспечению безопасности, состоящих из двенадцати различных модулей, RevBits обеспечивает защиту от наиболее изощренных киберугроз, с которыми сталкиваются компании. Технический прогресс разработок RevBits продолжается, и недавно компания представила рынку новую интегрированную платформу для управления всеми четырьмя решениями в рамках единой информационной панели RevBits Cyber Intelligence. Компания RevBits, штаб-квартира которой находится в Минеоле (шт. Нью-Йорк), имеет свои представительства в Принстоне (шт. Нью-Джерси), Бостоне (шт. Массачусетс), Антверпене (Бельгия) и Лондоне (Англия). Более подробная информация о компании RevBits представлена на странице по адресу: www.revbits.com/aboutrevbits.

О конкурсе CDM InfoSec Awards:

Конкурс журнала Cyber Defense Magazine проводится в девятый раз, премии вручаются новаторам в области информационной безопасности. В конкурсе могут участвовать все начинающие молодые, а также более зрелые или публичные компании в сфере ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (INFOSEC), которые разработали уникальные привлекательные предложения, будь то продукт или сервис. Более подробная информация представлена на сайте: www.cyberdefenseawards.com

О жюри

: Членами жюри выступают сертифицированные профессионалы с квалификациями CISSP, FMDHS, CEH, являющиеся специалистами в области информационной безопасности, которые проголосовали на основе своего независимого обзора материалов, представленных на вебсайте с информацией о каждом кандидате, включая, помимо прочего, информационные бюллетени, техническую документацию, сопроводительную литературу и другие применимые документы. CDM преследует гибкую философию поиска более инновационных игроков с новыми уникальными технологиями, стараясь выделить их чиз числа компаний с большими оборотами и клиентской базой. CDM всегда задается вопросом: «Что дальше?», поэтому мы продолжаем искать решения нового поколения.

Контактная информация:

Нил Хестерберг

(Neal Hesterberg) вице-президент по развитию бизнеса

RevBits

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1508861/Global_InfoSec_Awards_for_2021_Winner.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1222447/revbits_logo__002.jpg

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