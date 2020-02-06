Компания ZTE представит новые устройства 5G на MWC2020

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 6 февраля 2020 г. /PRNewswire/ -- Корпорация ZTE (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных систем, а также решений в сфере мобильного интернета на корпоративном и потребительском рынках, сегодня официально анонсировала, что на выставке Mobile World Congress 2020 будет демонстрироваться линейка новых терминальных устройств 5G, в том числе смартфон ZTE Axon нового поколения 5G и широкий ассортимент устройств 5G мобильного широкополосного доступа (абонентское оборудование и модули 5G). Кроме того, ZTE представит новейшую модель в серии ZTE Blade, а также другие лидирующие в индустрии технологии, которые продемонстрируют потребителю, как изменятся возможности подключения и умного управления в эру 5G.

Корпорация ZTE представила свой первый флагманский смартфон 5G — модель ZTE Axon 10 Pro — на выставке MWC 2019. В течение 2019 года продажи и поставки первого флагманского смартфона 5G были реализованы более чем в десяти странах мира. Данная модель стала первым смартфоном 5G, представленным в рознице в Северной Европе, на Ближнем Востоке и в Китае. В России была представлена 4G-версия. На данный момент в области терминального оборудования 5G корпорация ZTE сотрудничает более чем с двадцатью операторами по всему миру.

В течение 2020 года корпорация ZTE выпустит на мировом рынке до 10 моделей смартфонов 5G и представит 15 и более терминальных устройств 5G. В Китае ZTE сфокусируется на продукции 5G: широкий ассортимент оборудования в ценовой категории от 1 000 до 3 000 юаней станет доступен в продаже в течение 2020 года.

24—27 февраля 2020 года ZTE традиционно участвует в выставке Mobile World Congress 2020 (стенд 3F30, зал 3, FIRA GRAN VIA). В рамках центральной темы, которая нашла выражение в формуле «Стремление к бизнес-успеху 5G» ("Towards 5G Business Success"), признанные достижения корпорации ZTE в области инноваций и комплексных решений 5G будут представлены в двух измерениях: «Практика сетей 5G» ("5G Networking Practice") и «Бизнес-разработки 5G» ("5G Business Exploration").

На сегодняшний день корпорация ZTE заключила 35 коммерческих контрактов в сфере 5G на основных мировых рынках, включая Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку. 10% годовой выручки ZTE инвестируется в исследования и разработки. Корпорация играет лидирующую роль в международных организациях по стандартизации отрасли.

Контактная информация для представителей СМИ:

Маргарет Ма (Margrete Ma)

+86-755-26775189/13641437743

Email:ma.gaili@zte.com.cn

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