ZTE apresentará novos dispositivos 5G no MWC2020

SHENZHEN, China, 5 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- A ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uma importante provedora internacional de soluções de telecomunicações, empresariais e de tecnologias de consumo para a Internet móvel, anunciou hoje oficialmente que uma série de novos dispositivos terminais 5G, incluindo a nova geração de Smartphone ZTE Axon 5G, produtos diversificados 5G MBB como 5G CPE e 5G Module serão mostrados no Mobile World Congress 2020. Além disso, a ZTE também apresentará o mais recente produto ZTE Blade, bem como outras tecnologias líderes do setor, que darão aos consumidores a perspectiva da vida mais inteligente e conectada na era 5G.

A ZTE lançou seu importante smartphone 5G ZTE Axon 10 Pro primeiro na MWC2019 e completou o uso comercial e a entrega em lote do primeiro smartphone importante 5G em mais de 10 países no mundo todo em 2019, também reconhecido como o primeiro smartphone 5G disponível no norte da Europa, Oriente Médio e China. Além disso, a ZTE trabalhou com mais de 20 operadoras no mundo todo para a cooperação de dispositivos terminais 5G.

Em 2020, a ZTE introduzirá quase 10 aparelhos 5G no mundo e lançará um total de 15 ou mais dispositivos terminais 5G. Na China, a ZTE se concentrará nos produtos 5G, com vários produtos com valor entre 1.000 RMB e 3.000 RMB disponíveis em 2020.

Com o tema "Rumo ao sucesso dos negócios 5G", a ZTE se comprometerá a demonstrar suas extraordinárias conquistas em inovações 5G e soluções 5G de ponta a ponta das duas dimensões de "Práticas de rede 5G" e "Exploração de negócios 5G". De 24 a 27 de fevereiro, participe da ZTE no Mobile World Congress 2020 no 3F30, Corredor 3, FIRA GRAN VIA.

Até o momento, a ZTE obteve 35 contratos comerciais de 5G em grandes mercados como Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África (MEA). A ZTE dedica 10% de sua receita anual em pesquisa e desenvolvimento e assume papéis de liderança em organizações internacionais de definição de padrões.

Para perguntas da imprensa:

Margrete Ma

+86-755-26775189 / 13641437743

E-mail: ma.gaili@zte.com.cn

