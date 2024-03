Komy Co., Ltd. Zugelassen als „Approved Organization" vom Japan Civil Aviation Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

KAWAGUCHI, Japan, 29. März 2024 /PRNewswire/ -- Komy Co., Ltd. (im Folgenden „Komy"), ein Hersteller diverser Spiegel mit Hauptsitz in Kawaguchi, Präfektur Saitama, Japan, hat vom Civil Aviation Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Japan die Genehmigung erhalten, Zubehörteile zu liefern, deren Übereinstimmung mit den Normen bestätigt wurde, womit dem Unternehmen bescheinigt wird, dass es über „Fähigkeiten zur Herstellung von Komponenten und zur Prüfung fertiger Komponenten" für Flugzeugspiegel verfügt.

Bild1: Spiegel für den Gepäckraum eines Flugzeugs, KomyMirror

*Bitte stellen Sie sicher, dass die Nutzer bei der Verwendung dieses Bildes die entsprechende Quellenangabe angeben.

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100673/202403198185/_prw_PI1fl_O5v4W9aB.jpg

Bild2: Außenansicht des Hauptsitzes von Komy (Stand: März 2024)

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M100673/202403198185/_prw_PI2fl_3m9yQBT2.jpg

Es wird erwartet, dass die Zertifizierung den Zeit- und Kostenaufwand für die Dokumentation und die Anträge reduziert, die die Fluggesellschaften für die Einführung von Spiegeln in Flugzeugen benötigen. Komy ist bestrebt, die Qualität seiner Produkte zu verbessern, um einen sicheren und zuverlässigen Flugbetrieb zu gewährleisten.

Informationen zu Komy Co., Ltd.

Das Unternehmen wurde 1973 als Hersteller von Spiegeln gegründet. Das Unternehmen nutzt seine geschützte Technologie, um Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu verkaufen, die die Sicherheit erhöhen, Verbrechen verhindern und den Service in einer Vielzahl von Situationen verbessern, von Supermärkten bis hin zu Flugzeugen, und so die blinden Flecken in der Gesellschaft beseitigen. Mehr als 100 Fluggesellschaften weltweit nutzen KomyMirror, die Lösung des Unternehmens für Gepäckfächer in Flugzeugen, um Passagieren das Auffinden ihrer Gegenstände und dem Kabinenpersonal die Durchführung von Sicherheitskontrollen zu erleichtern.