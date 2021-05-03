Конец эпохи вирусов-вымогателей: RevBits EPS получает сертификат ICSA Labs

«Решение для обеспечения кибербезопасности RevBits Endpoint Security имеет уникальную архитектуру на основе запатентованных технологий. Данный продукт был разработан, чтобы обеспечить лучшую в своем классе защиту, — заявил Муктеба Челик (Mucteba Celik), технический директор компании. — Независимое тестирование подтвердило, что мы достигли этой цели, чему мы очень рады. Большинство продуктов для обеспечения безопасности компьютеров обнаруживают только те угрозы, о которых сообщалось ранее. Но защита от новых, еще неизвестных угроз имеет решающее значение для выявления и предотвращения срабатывания вредоносного кода программ-вымогателей. Мы гордимся тем, что в отчете о тестировании ICSA показано, как RevBits EPS обеспечивает стопроцентную защиту от угроз, появившихся менее одного часа назад».

«Блестящее прохождение сертификационных испытаний служит убедительным доказательством надежности нашего решения — клиенты могут быть уверены, что их компьютеры полностью защищены от программ-вымогателей и других типов вредоносного кода, — добавил Дэвид Шиффер (David Schiffer), генеральный директор. — Грустно читать новости о случаях, когда целые компании, правительственные учреждения и даже школы становятся заложниками программ-вымогателей, поскольку этого можно легко избежать с помощью нашего решения».

Подробный отчет о сертификации и дополнительная информация о компании RevBits Endpoint Security представлены на сайте www.revbits.com

Контактная информация: Neal Hesterberg (Нил Хестерберг), [email protected]

Информация о компании RevBits

Компания RevBits, основанная в 2018 году и осуществляющая инновационную деятельность в сфере кибербезопасности, обеспечивает своим клиентам превосходную защиту за счет экспертных решений. Компания RevBits, штаб-квартира которой находится в Минеоле (шт. Нью-Йорк), имеет свои представительства в Принстоне (шт. Нью-Джерси), Бостоне (шт. Массачусетс), Антверпене (Бельгия) и Лондоне (Англия). Более подробная информация о компании RevBits представлена на странице по адресу: www.revbits.com/aboutrevbits.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1499352/ICSA_ATD_RGB__002.jpg

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