Конец эпохи вирусов-вымогателей: RevBits EPS получает сертификат ICSA Labs

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RevBits LLC

May 03, 2021, 09:00 ET

Программы-вымогатели, обошедшие традиционные антивирусы, не смогли нанести вред компьютерам с RevBits Endpoint Security. 

МИНЕОЛА (шт. Нью-Йорк), 3 мая 2021 г. /PRNewswire/ -- RevBits Endpoint Security (RevBits EPS), программное решение компании RevBits для защиты от кибератак, успешно прошло сертификацию в ICSA Labs (независимое подразделение Verizon) Тестирование проводилось в соответствии с протоколом Advanced Threat Detection, который разработан для оценки средств обеспечения защиты компьютеров от новых и малоизвестных угроз в виде вредоносных программ. Было выполнено более восьмисот тестовых прогонов, содержащих как вредоносные образцы, так и безобидные приложения. Проверка велась три недели. Общий уровень обнаружения RevBits EPS составил почти 100%, при этом для успешной сертификации достаточно 75%.

Tested against threats missed by traditional security products, not a single ransomware was able to cripple computers secured by RevBits Endpoint Security

«Решение для обеспечения кибербезопасности RevBits Endpoint Security имеет уникальную архитектуру на основе запатентованных технологий. Данный продукт был разработан, чтобы обеспечить лучшую в своем классе защиту, — заявил Муктеба Челик (Mucteba Celik), технический директор компании. — Независимое тестирование подтвердило, что мы достигли этой цели, чему мы очень рады. Большинство продуктов для обеспечения безопасности компьютеров обнаруживают только те угрозы, о которых сообщалось ранее. Но защита от новых, еще неизвестных угроз имеет решающее значение для выявления и предотвращения срабатывания вредоносного кода программ-вымогателей. Мы гордимся тем, что в отчете о тестировании ICSA показано, как RevBits EPS обеспечивает стопроцентную защиту от угроз, появившихся менее одного часа назад».

«Блестящее прохождение сертификационных испытаний служит убедительным доказательством надежности нашего решения — клиенты могут быть уверены, что их компьютеры полностью защищены от программ-вымогателей и других типов вредоносного кода, — добавил Дэвид Шиффер (David Schiffer), генеральный директор. — Грустно читать новости о случаях, когда целые компании, правительственные учреждения и даже школы становятся заложниками программ-вымогателей, поскольку этого можно легко избежать с помощью нашего решения».

Подробный отчет о сертификации и дополнительная информация о компании RevBits Endpoint Security представлены на сайте www.revbits.com

Контактная информация: Neal Hesterberg (Нил Хестерберг), [email protected]

Информация о компании RevBits
Компания RevBits, основанная в 2018 году и осуществляющая инновационную деятельность в сфере кибербезопасности, обеспечивает своим клиентам превосходную защиту за счет экспертных решений. Компания RevBits, штаб-квартира которой находится в Минеоле (шт. Нью-Йорк), имеет свои представительства в Принстоне (шт. Нью-Джерси), Бостоне (шт. Массачусетс), Антверпене (Бельгия) и Лондоне (Англия). Более подробная информация о компании RevBits представлена на странице по адресу: www.revbits.com/aboutrevbits.

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