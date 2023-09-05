KONKA демонстрирует 43-летний опыт, представив флагманскую линейку на выставке IFA 2023

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KONKA Group Co., Ltd

05 Sep, 2023, 08:35 ET

БЕРЛИН, 5 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания KONKA, обладающая богатым 43-летним опытом в области передовых технологий, продемонстрировала свою исключительную продукцию и выдающиеся достижения в области инноваций на выставке IFA 2023 — крупнейшем в мире мероприятии по клиентским технологиям. Компания KONKA представила звездную линейку продуктов, в которую вошли ультрасовременный телевизор серии OLED 812, революционный телевизор R7 Mini QD-LED и новейший холодильник серии 558. Эти флагманские предложения поразили воображение посетителей выставки, где они смогли лично познакомиться с технологиями нового уровня.

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KONKA at IFA 2023
KONKA at IFA 2023

Телевизор OLED KONKA 812 отличается непревзойденными визуальными характеристиками, обеспечиваемыми самосветящимися пикселями и расширенной цветовой гаммой. Серия 812, отражающая сильные стороны компании KONKA в области технологий отображения, обеспечивает эффект погружения в атмосферу развлечений. Сверхбыстрое время отклика и высокая частота обновления обеспечивают плавность движений и яркие цвета во время игр. Безрамочный экран с соотношением экрана к корпусу 99,1% воплощает в себе элегантный современный дизайн. На выставке IFA 2023 компания KONKA продемонстрировала возможности серии 812 с помощью популярных операционных систем, таких как webOS и Google TV. Благодаря изображению кинематографического качества, высокопроизводительному игровому процессу и утонченному дизайну телевизор серии OLED 812 обещает покорить домашнюю аудиторию.

Кроме того, компания KONKA привела в восторг присутствовавших представителей СМИ и аудиторию благодаря новой многофункциональной серии Mini LED R7. Серия R7, оснащенная новой системой динамической подсветки Mini QD-LED и экраном с системой управления светом AGLR, подарит потрясающие впечатления от просмотра, разжигая воображение зрителей. Ультрасовременные преимущества телевизоров QLED и Mini LED обеспечивают новый уровень впечатлений благодаря повышенной контрастности и насыщенным цветам. Одним нажатием кнопки телевизор переключается в режим быстрого обновления в 240 Гц, обеспечивая безупречную, бесшовную визуализацию каждого кадра. Что касается звуковых характеристик, то серия R7 оснащена движком аудиоэффектов с поддержкой искусственного интеллекта, создавая по-настоящему захватывающее звучание, сравнимое с кинотеатром.

Примечательно, что серия KONKA R7 получила золотую награду за аудиовизуальные эффекты Home Audio-Visual Experience Gold Award на выставке IFA 2023, что свидетельствует о ее инновационных технологиях и великолепном дизайне. Это достижение подчеркивает международное признание компании KONKA в сфере дизайна, демонстрируя ее 43-летнюю приверженность отрасли бытовой техники.

Кроме того, компания KONKA представила холодильник KONKA 558, который привлек внимание своим элегантным дизайном и надежной функциональностью. Холодильник оснащен запатентованной компанией KONKA Group двойной экологической технологией сохранения свежести в течение 15 дней, а также интеллектуальными датчиками, контролирующими точку образования льда и регулирующими температуру. Эта инновация позволяет сохранить свежесть мяса до 15 дней. Кроме того, интеллектуальные датчики температуры сохраняют свежесть овощей и фруктов в течение одного и того же срока. Прибор оснащен терморегулируемым боксом (до 4 °C) для детского питания, гарантируя стабильность питательных веществ. Комплексные антибактериальные функции обеспечивают дополнительную продовольственную безопасность, а скорость удаления бактерий превышает 99,79%.

В перспективе компания KONKA Group продолжит уделять особое внимание технологическим инновациям, разработке продукции с превосходными пользовательскими характеристиками и активной реализации своей стратегии глобализации. Ее цель — стать всемирно известным брендом и предлагать потребителям по всему миру интеллектуальные продукты, разработанные и произведенные в Китае.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сиси Чен (Sisi Chen)
[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2200734/1.jpg

SOURCE KONKA Group Co., Ltd

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