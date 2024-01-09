Kripto Piyasası Güçlü Bir Geri Dönüş Yaşarken Bybit ve Wintermute Liderliği Opsiyon İşlemlerinde İyimser

DUBAİ, BAE, 10 Ocak 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, 5. yıl dönümünde çeşitli önemli kilometre taşlarına ulaştı. Bunlar arasında 20 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmak, web3 vizyonunu açıklamak ve BTC ve ETH için kurumsal tercih olmak yer alıyor. Kripto borsalarının sayısı artsa da deneyimli likidite sağlayıcıların sayısı hala sınırlı. FTX sonrası dönemde Wintermute gibi piyasa liderleri daha da önemli bir rol oynamaya başladı.

Crypto Market Makes a Strong Comeback, Bybit and Wintermute Leadership Optimistic on Options Trading

Kısa süre önce Wintermute, stratejik bir kararla Singapur'a taşınarak likidite sağlayıcı devi olarak pozisyonunu daha da güçlendirdi. Wintermute Asia, aynı zamanda CME üzerinde ilk opsiyon blok işlemini gerçekleştirerek inovasyon ve büyüme konusundaki kararlılığını sergiledi.

FTX'in çöküşü kripto sektörü genelinde yankılanmaya devam ederken yerleşik oyuncuların diğerlerinden ayrışmasının yanı sıra bu gelecek vadeden ancak dalgalı piyasada yol alması için bir dönüm noktasını temsil ediyor. Likidite sağlayıcılar, kripto piyasasındaki hareketliliğin can suyudur, ancak bu sağlayıcıların borsa dışı verilerine ulaşılamaması nedeniyle faaliyetleri hep kapalı kapılar ardında kaldı.

Şimdiyse Bybit'in kurucu ortağı ve CEO'su Ben Zhou, Bybit'in Kurum Başkanı Eugene Cheung ve Wintermute kurucu ortağı Yoann Turpin'in geçtiğimiz yılı değerlendirdiği ve ileriye dönük büyüme stratejilerini tartıştığı ilk elden içgörülere erişme fırsatına sahibiz.

Kilit noktalar:

Ben Zhou , profesyonel opsiyon işlemlerinin artacağını düşünüyor.

, profesyonel opsiyon işlemlerinin artacağını düşünüyor. Artık resmi olarak Singapur'da bulunan Yoann Turpin , eski bir TradFi opsiyon yatırımcısı olarak deneyimini buraya taşıyor ve kripto opsiyon işlemlerinin geleceğine dair iyimser olduğunu belirtiyor.

, eski bir TradFi opsiyon yatırımcısı olarak deneyimini buraya taşıyor ve kripto opsiyon işlemlerinin geleceğine dair iyimser olduğunu belirtiyor. Eugene Cheung , Bybit'in bir OTC pilot programı başlattığını açıkladı.

Kısa süre önce yaşanan fiyat artışından ayrı olarak kripto piyasasının güçlü bir canlanma yaşadığına dair güçlü kanılar var. CCData'nın Aralık Ayı Borsa Raporu'na göre kripto borsalarındaki spot işlem hacmi art arda ikinci ay da artış göstererek 965,8 milyar $'a ulaşarak %52,8 artışla Mart 2023'ten bu yana en yüksek spot işlem hacmine ulaştı. CME borsasındaki türev ürünler işlem hacmi de %18,4 oranında artarak 67,9 milyar dolarak çıktı ve Kasım 2021'den bu yana en yüksek hacme ulaştı.

Bybit ve Wintermute, 2021 yılının temmuz ayında Bybit'in spot işlem platformunu piyasaya sürmesiyle eş zamanlı olarak birlikte çalışmaya başladı. Bu ortaklık, kripto piyasasının yükseliş ve düşüşlerinden başarıyla çıktı ve iki şirket şimdilerde çok daha yakın bir iş birliği içinde zorlu ve çalkantılı kripto ortamında yol alıyor.

Wintermute gibi likidite sağlayıcılar için borsa başarısızlıklarıyla ilişkili riskleri en aza indirmek hayati önem taşır. Yoann, Wintermute'un Bybit ile iş birliğine çok değer verdiğini ve projelerin, tokenlerin ve kripto borsalarının satış ve iş geliştirme çabalarıyla ilgili ekip saygınlığını öncelediklerini vurguladı. Wintermute, Bybit'in "sağlam ve istikrarlı arka uç teknoloji platformunu" etkileyici buluyor. Ayrıca, Bybit'in müşterileri için Birleştirilmiş Alım Satım Hesabını (UTA) erken kabul etmesi küresel yatırımcılar için hayati öneme sahip.

Önümüzdeki yıldan beklenebilecekler:

Eugene, Bybit'in OTC alım satımına yönelik bir pilot program başladığını ve bunun iki şirket arasındaki iş birliğini güçlendirmenin yanı sıra uzun vadede ekosistemin ufkunu da genişleten önemli bir kilometre taşı olduğunu açıkladı. Bybit, OTC işinde OTC spot alım satımla başlayarak türev ve opsiyonlarda büyük bir potansiyel görüyor.

Ben, sözlerini bitirirken toplam sürekli kaldıracın önümüzdeki yıl azalması beklenirken, alana giren profesyonel opsiyon yatırımcılarının sayısının artması nedeniyle kripto opsiyonlarının daha çok ilgi göreceğini vurguluyor. Opsiyon piyasası son boğa döneminden bu yana köklü bir dönüşüm geçirdi, büyük kripto borsaları ve opsiyon ekosistemleri hızlı bir büyüme yaşamaya hazır. Bybit'in yakın zamanda Earn Product alanına doğru genişlemesi de yaşanan çalkantının ardından yeni bir dönemin habercisi.

Son ve önemli bir nokta da bölgesel gelişmeleri ve kriptonun yanı sıra dijital varlıklara yaklaşımları yakından izlemek büyük bir önem taşıyor. Singapur, Hong Kong, Japonya ve BAE gibi bölgeler, kripto paranın benimsenmesinin giderek daha net bir yönlendirmeye bağlı olması nedeniyle izlenmeyi gerektirmektedir. Firmalar, yerelleştirilmiş düzenlemelerin talebi artırabileceği görüşüne bağlı olarak yüksek büyüme oranına sahip Asya'ya yöneliyor. Cointelegraph Research'ün piyasa yapıcı coğrafi dağılım veri tabanına göre, Singapur şu anda oyunda başı çekerken, onu ABD, Hong Kong ve İngiltere takip ediyor.

#Bybit / #TheCryptoArk

Bybit Hakkında

Bybit, 2018 yılında kurulmuştur ve 20 milyon kullanıcısıyla hacim olarak en büyük üç kripto para borsasından biridir. Kripto yatırımcılarının ve alım satımcılarının ultra hızlı bir eşleştirme motoru, 7/24 müşteri hizmeti ve birçok dilde topluluk desteği bulabileceği profesyonel bir platform sunuyor. Bybit, Formula One'ın en son marka ve pilot şampiyonları olan Oracle Red Bull Racing ekibinin gururlu ortaklarındandır.

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