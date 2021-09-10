Крупное экологическое достижение: Belvedere запускает объект для накопления биомассы
Sep 10, 2021, 17:16 ET
Этот объект, являющийся значительным шагом вперед в реализации обязательств, принятых в 2020 году в связи с запуском платформы Made With Nature, позволит спиртоводочному заводу сократить выбросы CO2, связанные с энергопотреблением, на 95% к 2022 году
ВАРШАВА (Польша), 10 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- Сегодня компания Belvedere, производящая первую в мире водку класса супер-премиум, открыла объект, создававшийся в течение трех лет с 2018 года. Belvedere стал первым спиртоводочным заводом, получившим грант от Европейской комиссии на апробирование перспективного объекта для накопления биомассы на своей территории.
Запустив сегодня объект для накопления биомассы, компания Belvedere объявила об ускоренном плане сокращения своих выбросов CO2, связанных с энергопотреблением: новый объект начнет производить полностью возобновляемую энергию, а затем сократит связанные с энергопотреблением выбросы CO2 на 95% к 2022 году.
Made With Nature — высокоэффективная платформа, созданная в 2020 году, которая прочно закрепила бренд в природе — имеет своей целью продемонстрировать, как в эту новую эру осознанности, когда потребители больше, чем когда-либо, обеспокоены тем, что попадает в их организм, Belvedere производится из польской ржи и очищенной воды, а затем мастерски превращается в процессе перегонки с огневым обогревом в водку с уникальным вкусом и характером. Не менее важным для компании Belvedere является то, что люди закладывают в нашу землю: законодательное закрепление обязательства питать наши общие земли, как показано на примере открытия этого объекта для накопления биомассы на территории спиртоводочного завода.
Заглядывая в будущее, бренд предпринимает смелые шаги в решении экологических проблем для сохранения терруаров, обеспечивающих произрастание нашей ржи, внедряя новые ответственные методы хозяйствования и новаторские экологические инициативы. Эти целевые установки затрагивают различные аспекты и сопровождаются более чем десятилетними научными исследованиями методик и способов их реализации, а также ориентированы на решения, которые доказывают, что более эффективный бизнес улучшает мир в целях формирования экосистем, смягчения негативного воздействия на климат и взаимодействия с обществом.
Комментируя открытие объекта для накопления биомассы, президент и генеральный директор компании Belvedere Vodka Родни Уильямс отметил, что «есть китайская пословица, которая гласит, что "путешествие длиной в 1000 миль начинается с одного шага". Мы знаем, что нам предстоит долгий путь к реализации своих амбиций по обеспечению питания наших общих земель и защиты экосистем и биоразнообразия, от которых мы зависим. Этот новый объект для накопления биомассы знаменует собой существенный шаг (поистине скачок) вперед на пути к реализации компанией Belvedere нашего убеждения в том, что улучшение методов ведения бизнеса улучшает мир, — продолжил г-н Уильямс. — Мы развиваем эти достижения, устанавливая для себя еще более высокую планку с восемью обязательствами в области экоустойчивого развития, достижимыми к 2025 году».
В число этих восьми обязательств входят:
- Переход на органическое земледелие: с 2020 года компания Belvedere начала приобретать органические ингредиенты для всех перспективных разработок со всеми новыми продуктами, что отражает внедрение этого нового стандарта с 2021 года. С 2023 года бренд начнет процесс перехода к полностью органическому циклу.
- Восстановление ландшафтов: в настоящее время Belvedere работает над программой регенерации почв, которая будет запущена в Польше с целью защиты естественного характера сельскохозяйственных терруаров.
- Сокращение объемов сточных вод: цель заключается в снижении объемов сброса жидких отходов на 40%, что будет способствовать общему сокращению расхода воды из принадлежащих компании скважин на 27% к 2024 году
- Технологии возобновляемой энергетики: в дополнение к мерам, реализуемым за счет объекта для накопления биомассы, Belvedere работает над установкой дополнительной системы генерации солнечной энергии на своем спиртоводочном заводе к 2023 году.
- Экологически чистые упаковочные технологии: компания Belvedere на 95% исключила использование одноразового пластика и приступила к внедрению экодизайна для всех новых продуктов и рекламных материалов для размещения в местах продаж (POSM). К 2025 году Belvedere обязуется сократить использование пластика еще на 50%, увеличить долю использования переработанного пластика на 50% и повысить показатели по использованию переработанного стекла.
- Использование побочного продукта тепловых потерь: к 2022 году Belvedere намеревается преобразовывать побочный продукт перегонки в топливо. В то же время компания разрабатывает план по восстановлению потерь тепла за счет повторного использования отработанных газов, что приведет к сокращению количества энергии, подводимой к котельной, на 20% к 2021 году.
- Работа с местным населением в целях стимулирования и обеспечения экологически чистой энергетики: компания разрабатывает план обеспечения городской сети электроснабжения экологически чистой энергией собственного производства начиная с 2025 года. В то же время она поможет своим сельскохозяйственным партнерам перейти от полной зависимости к полной независимости от угля за счет реализации нового плана освоения возобновляемых источников энергии, который будет осуществлен к 2025 году непосредственно на объекте.
- Использование сотрудничества с НПО и университетами для повышения эффективности защиты водных ресурсов:
- Продолжение финансирования Фонда защиты природной среды: защита природной среды в бассейне реки Пися-Гонголина путем разработки плана по охране и восстановлению, который будет осуществляться начиная с 2022 года.
- Долгосрочное сотрудничество с Лодзинским техническим университетом и другими местными университетами: к 2023 году Belvedere разработает новые технические решения для дальнейшего сокращения расхода воды.
План Belvedere по развитию экологически чистой и возобновляемой энергетики разрабатывается на протяжении многих лет. В период с 2012 по 2017 годы компания сократила связанные с энергопотреблением выбросы CO2 на 42% за счет перехода на новые источники топлива. 111-летний спиртоводочный завод Belvedere имеет долгую историю поддержки польского сообщества путем осуществления мероприятий в области устойчивого развития. Компания является соучредителем Фонда защиты местной окружающей среды и закупает только польское ржаное зерно местного происхождения, стимулируя развитие долгосрочных отношений только с пятью польскими источниками сельскохозяйственного сырья. Кроме того, она приступила к реализации программы производства спирта-сырца и установила партнерские взаимоотношения с Лодзинским техническим университетом для содействия устойчивому росту производства польской ржи.
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ BELVEDERE
Водка Belvedere, изготавливаемая из польской ржи и очищенной воды с использованием процесса перегонки с огневым обогревом, не содержит добавок согласно нормативным документам в отношении польской водки, не допускающим наличия каких-либо добавок, и сертифицирована как кошерный и безглютеновый продукт. Мастера перегонки ржаного спирта, работающие на заводе Belvedere — одном из старейших в мире польских ликеро-водочных предприятий, выпускающем водку с 1910 года, перенимают опыт, накопленный за 600-летнюю историю производства польской водки, для искусного превращения польской ржи в динамичные сорта водки, отличающиеся неповторимым вкусом и характером. Все сорта водки не содержат глютена*. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://www.belvederevodka.Com
*Https://nationalceliac.Org/frequently-asked-questions-about-alcohol-on-the-gluten-free-diet/
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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1611332/Belvedere_Vodka_New_Biomass_Capture_Facility_1.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1611333/Belvedere_Group_Photo.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1611334/Belvedere_Group_Photo_Walking.jpg
Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/1273617/Belvedere_Vodka_Logo.jpg
SOURCE Belvedere Vodka
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