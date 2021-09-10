Крупное экологическое достижение: Belvedere запускает объект для накопления биомассы

Запустив сегодня объект для накопления биомассы, компания Belvedere объявила об ускоренном плане сокращения своих выбросов CO2, связанных с энергопотреблением: новый объект начнет производить полностью возобновляемую энергию, а затем сократит связанные с энергопотреблением выбросы CO2 на 95% к 2022 году.

Made With Nature — высокоэффективная платформа, созданная в 2020 году, которая прочно закрепила бренд в природе — имеет своей целью продемонстрировать, как в эту новую эру осознанности, когда потребители больше, чем когда-либо, обеспокоены тем, что попадает в их организм, Belvedere производится из польской ржи и очищенной воды, а затем мастерски превращается в процессе перегонки с огневым обогревом в водку с уникальным вкусом и характером. Не менее важным для компании Belvedere является то, что люди закладывают в нашу землю: законодательное закрепление обязательства питать наши общие земли, как показано на примере открытия этого объекта для накопления биомассы на территории спиртоводочного завода.

Заглядывая в будущее, бренд предпринимает смелые шаги в решении экологических проблем для сохранения терруаров, обеспечивающих произрастание нашей ржи, внедряя новые ответственные методы хозяйствования и новаторские экологические инициативы. Эти целевые установки затрагивают различные аспекты и сопровождаются более чем десятилетними научными исследованиями методик и способов их реализации, а также ориентированы на решения, которые доказывают, что более эффективный бизнес улучшает мир в целях формирования экосистем, смягчения негативного воздействия на климат и взаимодействия с обществом.

Комментируя открытие объекта для накопления биомассы, президент и генеральный директор компании Belvedere Vodka Родни Уильямс отметил, что «есть китайская пословица, которая гласит, что "путешествие длиной в 1000 миль начинается с одного шага". Мы знаем, что нам предстоит долгий путь к реализации своих амбиций по обеспечению питания наших общих земель и защиты экосистем и биоразнообразия, от которых мы зависим. Этот новый объект для накопления биомассы знаменует собой существенный шаг (поистине скачок) вперед на пути к реализации компанией Belvedere нашего убеждения в том, что улучшение методов ведения бизнеса улучшает мир, — продолжил г-н Уильямс. — Мы развиваем эти достижения, устанавливая для себя еще более высокую планку с восемью обязательствами в области экоустойчивого развития, достижимыми к 2025 году».

В число этих восьми обязательств входят:

Переход на органическое земледелие: с 2020 года компания Belvedere начала приобретать органические ингредиенты для всех перспективных разработок со всеми новыми продуктами, что отражает внедрение этого нового стандарта с 2021 года. С 2023 года бренд начнет процесс перехода к полностью органическому циклу.

с 2020 года компания Belvedere начала приобретать органические ингредиенты для всех перспективных разработок со всеми новыми продуктами, что отражает внедрение этого нового стандарта с 2021 года. С 2023 года бренд начнет процесс перехода к полностью органическому циклу. Восстановление ландшафтов: в настоящее время Belvedere работает над программой регенерации почв, которая будет запущена в Польше с целью защиты естественного характера сельскохозяйственных терруаров.

в настоящее время Belvedere работает над программой регенерации почв, которая будет запущена в Польше с целью защиты естественного характера сельскохозяйственных терруаров. Сокращение объемов сточных вод: цель заключается в снижении объемов сброса жидких отходов на 40%, что будет способствовать общему сокращению расхода воды из принадлежащих компании скважин на 27% к 2024 году

цель заключается в снижении объемов сброса жидких отходов на 40%, что будет способствовать общему сокращению расхода воды из принадлежащих компании скважин на 27% к 2024 году Технологии возобновляемой энергетики: в дополнение к мерам, реализуемым за счет объекта для накопления биомассы, Belvedere работает над установкой дополнительной системы генерации солнечной энергии на своем спиртоводочном заводе к 2023 году.

в дополнение к мерам, реализуемым за счет объекта для накопления биомассы, Belvedere работает над установкой дополнительной системы генерации солнечной энергии на своем спиртоводочном заводе к 2023 году. Экологически чистые упаковочные технологии: компания Belvedere на 95% исключила использование одноразового пластика и приступила к внедрению экодизайна для всех новых продуктов и рекламных материалов для размещения в местах продаж (POSM). К 2025 году Belvedere обязуется сократить использование пластика еще на 50%, увеличить долю использования переработанного пластика на 50% и повысить показатели по использованию переработанного стекла.

компания Belvedere на 95% исключила использование одноразового пластика и приступила к внедрению экодизайна для всех новых продуктов и рекламных материалов для размещения в местах продаж (POSM). К 2025 году Belvedere обязуется сократить использование пластика еще на 50%, увеличить долю использования переработанного пластика на 50% и повысить показатели по использованию переработанного стекла. Использование побочного продукта тепловых потерь: к 2022 году Belvedere намеревается преобразовывать побочный продукт перегонки в топливо. В то же время компания разрабатывает план по восстановлению потерь тепла за счет повторного использования отработанных газов, что приведет к сокращению количества энергии, подводимой к котельной, на 20% к 2021 году.

к 2022 году Belvedere намеревается преобразовывать побочный продукт перегонки в топливо. В то же время компания разрабатывает план по восстановлению потерь тепла за счет повторного использования отработанных газов, что приведет к сокращению количества энергии, подводимой к котельной, на 20% к 2021 году. Работа с местным населением в целях стимулирования и обеспечения экологически чистой энергетики: компания разрабатывает план обеспечения городской сети электроснабжения экологически чистой энергией собственного производства начиная с 2025 года. В то же время она поможет своим сельскохозяйственным партнерам перейти от полной зависимости к полной независимости от угля за счет реализации нового плана освоения возобновляемых источников энергии, который будет осуществлен к 2025 году непосредственно на объекте.

компания разрабатывает план обеспечения городской сети электроснабжения экологически чистой энергией собственного производства начиная с 2025 года. В то же время она поможет своим сельскохозяйственным партнерам перейти от полной зависимости к полной независимости от угля за счет реализации нового плана освоения возобновляемых источников энергии, который будет осуществлен к 2025 году непосредственно на объекте. Использование сотрудничества с НПО и университетами для повышения эффективности защиты водных ресурсов :

: Продолжение финансирования Фонда защиты природной среды: защита природной среды в бассейне реки Пися-Гонголина путем разработки плана по охране и восстановлению, который будет осуществляться начиная с 2022 года.

защита природной среды в бассейне реки Пися-Гонголина путем разработки плана по охране и восстановлению, который будет осуществляться начиная с 2022 года.

Долгосрочное сотрудничество с Лодзинским техническим университетом и другими местными университетами: к 2023 году Belvedere разработает новые технические решения для дальнейшего сокращения расхода воды.

План Belvedere по развитию экологически чистой и возобновляемой энергетики разрабатывается на протяжении многих лет. В период с 2012 по 2017 годы компания сократила связанные с энергопотреблением выбросы CO2 на 42% за счет перехода на новые источники топлива. 111-летний спиртоводочный завод Belvedere имеет долгую историю поддержки польского сообщества путем осуществления мероприятий в области устойчивого развития. Компания является соучредителем Фонда защиты местной окружающей среды и закупает только польское ржаное зерно местного происхождения, стимулируя развитие долгосрочных отношений только с пятью польскими источниками сельскохозяйственного сырья. Кроме того, она приступила к реализации программы производства спирта-сырца и установила партнерские взаимоотношения с Лодзинским техническим университетом для содействия устойчивому росту производства польской ржи.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ BELVEDERE

Водка Belvedere, изготавливаемая из польской ржи и очищенной воды с использованием процесса перегонки с огневым обогревом, не содержит добавок согласно нормативным документам в отношении польской водки, не допускающим наличия каких-либо добавок, и сертифицирована как кошерный и безглютеновый продукт. Мастера перегонки ржаного спирта, работающие на заводе Belvedere — одном из старейших в мире польских ликеро-водочных предприятий, выпускающем водку с 1910 года, перенимают опыт, накопленный за 600-летнюю историю производства польской водки, для искусного превращения польской ржи в динамичные сорта водки, отличающиеся неповторимым вкусом и характером. Все сорта водки не содержат глютена*. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://www.belvederevodka.Com

*Https://nationalceliac.Org/frequently-asked-questions-about-alcohol-on-the-gluten-free-diet/

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1611332/Belvedere_Vodka_New_Biomass_Capture_Facility_1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1611333/Belvedere_Group_Photo.jpg

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SOURCE Belvedere Vodka