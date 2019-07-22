库恩基金会宣布《前线之声：中国脱贫攻坚》将于7月31日晚7点在美国公共电视网加州电视台首映

纽约2019年7月22日 /美通社/ -- 《前线之声：中国脱贫攻坚》将于7月31日（周三）晚7点在美国公共电视网（PBS）加州电视台首映。美国公共电视网加州电视台位于洛杉矶，是美国公共电视网知名电视台。该电视台覆盖加州南部地区的1900万电视观众。《前线之声：中国脱贫攻坚》讲述了中国为完成在2020年前消除极端贫困这一目标所做的努力。该片邀请资深中国问题专家、"中国改革友谊奖"获得者罗伯特•劳伦斯•库恩博士为主持人和撰稿人，朱亚当担任监制，知名导演彼得·盖泽尔带领中美摄制团队联合拍摄完成。通过五个案例，深刻揭示了中国"精准扶贫，精准脱贫"的基本方略。

作为CGTN《走近中国》周播栏目主持人，库恩表示，"和以往节目不同，我们深入走访了中国深度贫困地区，与村民、当地官员和第三方评估人员进行交流。在节目制作过程中，我们发现中国为每个贫苦户都完成了建档立卡工作，并制定了与之相对应的精准脱贫计划，力争摆脱极端贫困。换句话说，数以百万计的贫困家庭都有单独定制的脱贫计划，这些计划接受定期监督并要向中央汇报。我们亲身参与了村民举行的民主会议，村民投票表决哪些人可以算作生活在极端贫困线以下。我们看到了当地官员被问责，职业生涯遭遇危机。"

习近平2012年当选中国共产党总书记时，中国的经济发展使7.5亿人脱离了贫困，但是仍有1亿人挣扎在贫困线上，他们多生活在中国的边远山区。作为联合出品方，中国国际电视台《走近中国》栏目组与制作团队一起，用镜头展示了习近平主席"精准扶贫，精准脱贫"的基本方略。习主席指出，脱贫攻坚是其工作的重中之重。

"五个一批"体现了精准脱贫的具体举措，第三方评估确保精准脱贫的准确性和真实性，省、市、县、乡、村五级书记抓扶贫展现了共产党领导下全社会参与脱贫攻坚的宏大场面。

库恩表示，"习近平主席曾说过'我在扶贫事业上投入的精力最多'，我们看到了这对中国社会带来的影响，本片始终都体现了习近平主席的决心。习主席已经明确表示，如果中国不能消除极端贫困，就无法实现在2020年前建成小康社会的目标—这也是中国第一个百年目标"，此外，库恩补充道，"为确保脱贫攻坚过程中领导力量的稳定性，领导干部不脱贫不调整、不摘帽不调离的政策。"

导演彼得·盖泽尔—人类学家、艾美奖得主表示"带领国际团队在中国偏远地区拍摄极具挑战，但跨文化合作让我们获得了深入了解中国社会的机会。我们采用了纪实的拍摄手法，通过剪辑进行呈现，而不仅仅是讲述，尽可能还原真实的脱贫故事。"

监制朱亚当表示"脱贫对于整个中国社会来说至关重要，这些故事十分感人并且振奋人心，因此，希望通过这部令我们倍感自豪的影片来庆祝新中国成立70周年。"

美国公共电视网加州电视台

美国公共电视网（PBS）加州电视台将首播《前线之声：中国脱贫攻坚》，并在美国公共电视网系统（约350家美国公共电视网电台）全国范围内进行转播。美国公共电视网加州电视台将进行全国宣传及公关活动支持全国转播。

社会媒体

在社媒发布消息时使用#《走近中国》（#ClosertoChina）。

美国公共电视网加州电视台简介

作为一家美国公共电视平台，加州电视台隶属于南加州公共传媒集团，是美国公共电视网PBS知名电视台，与KCETLink Media Group合并后，加州电视台覆盖南加州1900万民众。节目内容旨在传播公益信息、丰富大众生活，通过广播、网络、社区和教室进行推广。电视台播出热门美国公共电视网节目，包括《杰作》（MASTERPIECE）、《新星》（NOVA）、《新闻一小时》（PBS NewsHour）、《前线》（Frontline）、《独立镜头》（Independent Lens）、一系列纪录片包括肯·伯恩斯的作品；美国公共电视网儿童教育节目包括《丹尼尔·泰格的邻居》（Daniel TigerNeighborhood）和《好奇猴乔治》（Curious George）。电视节目可通过四个广播信道免费观看，并可登陆pbssocal.org在线观看，或通过美国公共电视网手机应用及Android TV、Roku、Apple TV 和Amazon Fire TV等途径观看。

中国国际电视台简介

中国国际电视台（英文简称CGTN）是由中国中央电视台于2016年12月31日成立的国际传播机构，目前隶属于中央广播电视总台。作为多语种多平台媒体机构，CGTN利用电视和网络进行新闻传播，包括视频新闻机构CGTN+。CGTN总部位于北京，同时拥有一支来自全球的采编队伍，在内罗毕、华盛顿和伦敦都有制作中心。英语、西班牙语、法语、阿拉伯语、俄语和英语纪录片六个频道在全球170多个国家和地区播出。作为媒体融合的先驱，CGTN通过数字平台发布内容，观众可通过CGTN.com、CGTN手机应用、YouTube、Facebook、推特、微博等社交媒体平台获取CGTN相关内容，目前CGTN全球用户超过1.5亿。CGTN融媒体中心致力于打造全球领先的新闻品牌、融合媒体资产、技术和管理资源。

库恩基金会简介

库恩基金会致力于推动观众对于科学和哲学的理解，帮助国际社会了解中国，推动中美关系发展，与CGTN联合制作周播《走近中国》栏目。与上海媒体集团共同制作的《中国面临的挑战》（共三季，每季推出五小时， ）获中国新闻奖、艾美奖（洛杉矶）和泰利奖。库恩基金会制作《走近真相》在美国公共电视网电台播出，邀请全球知名科学家和哲学家探索宇宙、意识和意义的广阔问题（www.closertotruth.com）。

罗伯特 • 劳伦斯 • 库恩简介

罗伯特•劳伦斯•库恩是一位公共知识分子、资深中国问题专家，"中国改革友谊奖"获得者，该奖章旨在表彰中国改革开放40年来10位外国友人，其中5位在世，库恩是两位美国获奖者之一。在其长期合作伙伴朱亚当的协助下，三十年来，库恩长期担任中国领导人和中国政府的顾问。库恩同时担任CNN、BBC、CNBC、彭博社评论员及《南华早报》和《中国日报》专栏作家。出版30逾本书籍，包括《中国领导人是如何思考的》（介绍习近平主席）和《他改变了中国—江泽民传》（2005年中国畅销书）。作为《走近中国》栏目的主持人，库恩通过与中国思想领袖和决策者的访谈，探讨中国政治、经济、社会和外交事务。库恩也是跨国企业家和投资银行家，库恩基金会主席，《走近真实》栏目创始人、撰稿者和主持人，该栏目为美国公共电视网/公共电视系列介绍科学和哲学的老牌节目（彼得·盖泽尔制作和导演）。库恩拥有麻省理工学院管理学硕士和加州大学洛杉矶分校脑研究所大脑解剖学博士学位。

《 前线之声 ：中国脱贫攻坚》相关工作人员致谢

主持人兼撰稿人：罗伯特•劳伦斯•库恩

导演兼制片：彼得·盖泽尔

副导演：牛小雨，樊璐

编辑：Catherine Shields

摄影导演：宁楠

监制：刘聪、朱亚当、Michelle Merker（美国公共电视网加州电视台）

制片人：刘长颖、陈光

美国制片服务提供方：Getzels Gordon Productions

美国公共电视网加州电视台：

总裁兼CEO：Andrew Russell

中国国际电视台CGTN：

总监制：江和平

特别鸣谢：

党建读物出版社

国务院扶贫开发领导小组办公室

库恩基金会、美国公共电视网加州电视台与CGTN联合出品

The Kuhn Foundation

SOURCE The Kuhn Foundation