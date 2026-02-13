KuCoin schließt sich Yayasan Srikandi Merah Putih, der Global CSR Foundation und AMWA an, um „A Matter of Dignity"-Hilfsmaßnahmen auf Sumatra zu unterstützen

JAKARTA, Indonesien, 13. Februar 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin unterstützt in Zusammenarbeit mit der Global CSR Foundation und der American Medical Women's Association (AMWA) die „A Matter of Dignity – Sumatra Relief Initiative" von Yayasan Srikandi Merah Putih durch die Bereitstellung von 5000 Menstruationshygienesets. Das umfassendere Hilfsprogramm umfasst neben der Unterstützung der Frauengesundheit auch wichtige Medikamente und frische Lebensmittel für von Katastrophen betroffene Gemeinschaften in Aceh und Medan auf Sumatra.

Symbolic handover as KuCoin and the Global CSR Foundation present relief packages to H. Teuku Badruddin Syah, Sultan of Aceh, alongside Yayasan Srikandi Merah Putih, marking the launch of the A Matter of Dignity Sumatra Relief Initiative.

Die Verteilung soll Anfang April 2026 beginnen und sich auf die Gemeinschaften konzentrieren, die von jüngsten Katastrophen und anhaltenden Herausforderungen bei der Erholung am stärksten betroffen sind.

„Bei dieser Initiative geht es darum, auf Krisen so zu reagieren, dass sowohl Leben als auch Würde geschützt werden", sagte Aurelly Syifalia Widihartanto, Mitgründerin von Yayasan Srikandi Merah Putih. „Frauen sind während Katastrophen oft am stärksten betroffen, und doch werden ihre grundlegenden Gesundheitsbedürfnisse als Erste übersehen. Unser Ziel ist es, dass Hilfe die Gemeinschaften nicht nur schnell, sondern respektvoll und verantwortungsvoll erreicht."

Die Initiative baut auf einer etablierten Zusammenarbeit zwischen AMWAs Global Health Lead Dr. Padmini Murthy und der Global CSR Foundation auf, die von Jing Zhao Cesarone gegründet wurde, und wird in Indonesien über Yayasan Srikandi Merah Putih ausgeweitet, mit Unterstützung der Bereichsleiterin Stefanny Florina.

Das Menstruationsgerechtigkeitsprojekt wurde von Dr. Padmini Murthy und Jing Zhao Cesarone konzipiert und bereits erfolgreich im Commonwealth der Bahamas, in der Republik Suriname sowie in Satellitenkliniken umgesetzt, die mit St. Jude Children's Research Hospital verbunden sind. Damit liegt ein erprobtes Modell vor, das nun an den indonesischen Kontext angepasst wird.

Die Beschaffung und der Versand von Menstruationshygiene-Sets werden von KuCoin unterstützt, vertreten durch die CSR-Direktorin und globale Direktorin für Personalwesen Sylvie Dong. Dadurch wird die termingerechte Lieferung von Gesundheitsmaterial für Frauen ermöglicht. „Unternehmerische Verantwortung bedeutet, sich auf praktische Weise einzubringen, wenn Gemeinschaften von Katastrophen betroffen sind", sagte Sylvie Dong. „KuCoin wird weiterhin CSR-Initiativen unterstützen, die echte Bedürfnisse aufgreifen und vor Ort wirksame Hilfe leisten."

Die Verteilung von Medikamenten, Nahrungsmitteln und Hygienesets vor Ort in Aceh und Medan wird von Maha Medicare geleitet, das den von der Flutkatastrophe betroffenen Gemeinden in Medan seit Dezember aktiv hilft.

Die Initiative wird von regionalen und nationalen Vertretern unterstützt, darunter H. Teuku Badruddin Syah, Sultan von Aceh. Das spiegelt ein starkes lokales Engagement für den Wiederaufbau der Gemeinschaften wider. Unterstützung auf nationaler Ebene zeigt sich zudem durch die Mitwirkung von Agustina Hastarini, Ehefrau des Ministers für Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen (MSMEs) in Indonesien, sowie La Ode Ikrar Hastomi als Vertreter des indonesischen Industrieministeriums. Dies unterstreicht das Engagement der Regierung für sektorübergreifende humanitäre Maßnahmen.

Die Hilfsmaßnahme erhält außerdem Unterstützung von bekannten indonesischen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die ihre Reichweite nutzen, um die Botschaft einer würdeorientierten humanitären Hilfe zu verstärken. Die indonesischen Schauspielerinnen und Schauspieler Baim Wong, Rianti Cartwright, Dame Aning, Nadya Shakira, Ririn Dwi Ariyanti und Metta Permadi haben sich der Initiative angeschlossen und tragen dazu bei, das Bewusstsein für Frauengesundheit, den Zugang zu grundlegender Versorgung sowie die Bedeutung von Würde in der Katastrophenhilfe zu stärken.

Die Initiative wurde offiziell im Rahmen eines Presseabendessens mit dem Titel „A Matter of Dignity" vorgestellt, das am Freitag, 6. Februar 2026, im Sushi Maru Hang Tuah in Jakarta stattfand. Dort kamen Führungskräfte der Stiftungen, Regierungsvertreter, medizinische Experten, Führungskräfte aus der Wirtschaft, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sowie leitende Medienvertreter zusammen.

Nach der Verteilung werden den Medien eine Dokumentation zur Umsetzung, verifizierte Wirkungsberichte und Bildmaterial aus Aceh und Medan zur Verfügung gestellt.

Informationen zu KuCoin

KuCoin wurde 2017 gegründet und ist eine führende globale Kryptoplattform, der über 40 Millionen Nutzer in mehr als 200 Ländern und Regionen vertrauen. Die Plattform bietet innovative und regulierungskonforme Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte und ermöglicht Zugang zu mehr als 1000 gelisteten Token, Spot- und Futures-Handel, institutionellem Vermögensmanagement sowie einer Web3-Wallet. KuCoin bietet im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) keine Dienstleistungen an. Im EWR* wird KuCoin EU von KuCoin EU Exchange GmbH betrieben.

Weitere Informationen: www.kucoin.com

Informationen zu Yayasan Srikandi Merah Putih

Yayasan Srikandi Merah Putih ist eine indonesische Stiftung. Sie fördert die Stärkung von Frauen und ihre Führungsrolle durch humanitäres Handeln, gesundheitliche Chancengleichheit, Umweltschutz, Einsatz für Menschenrechte sowie die Stärkung von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen (UMKM). Verwurzelt in den kulturellen Werten Indonesiens und geleitet von einer globalen Perspektive mobilisiert die Stiftung sektorübergreifende Zusammenarbeit, um widerstandsfähige Gemeinschaften aufzubauen und nachhaltige Wirkung für Frauen, Familien und lokale Wirtschaftsräume zu erzielen.

Informationen zur Global CSR Foundation (GCSRF)

Die Global CSR Foundation (GCSRF) ist eine internationale Plattform, die verantwortungsvolle Führung und nachhaltige Entwicklung weltweit fördert. In Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen bringt sie Regierungen, Unternehmen, Investoren sowie die Zivilgesellschaft zusammen, um Initiativen zu ESG, Frauenführung, Kulturdiplomatie und Innovation voranzutreiben. Durch globale Gipfeltreffen und strategische Partnerschaften verwandelt GCSRF grenzüberschreitende Zusammenarbeit in messbare, langfristige Wirkung in Regionen und Sektoren weltweit.

Weitere Informationen: www.GCSRF.org

Informationen zur American Medical Women's Association (AMWA)

Seit 1915 ist AMWA eine fachübergreifende Organisation von Ärztinnen, die sich dafür einsetzt, Frauen in der Medizin voranzubringen, für Chancengleichheit einzutreten und Exzellenz in der Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Die Reihe Breakthrough Women in Science & Medicine ist eine nationale, gemeinnützige Bildungsinitiative von AMWA zur Unterstützung der Mission, Frauen in der Medizin voranzubringen und für Chancengleichheit einzutreten.

Weitere Informationen: www.amwa-doc.org.

Foto– https://mma.prnewswire.com/media/2902672/image_5002362_4522984.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2785613/KuCoin_new_Logo.jpg