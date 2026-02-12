KuCoin apoya la ayuda "Una cuestión de dignidad" en Sumatra

- KuCoin se une a Yayasan Srikandi Merah Putih, Global CSR Foundation y AMWA para apoyar la ayuda "Una cuestión de dignidad" en Sumatra

YAKARTA, Indonesia, 12 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, en colaboración con Global CSR Foundation y la American Medical Women's Association (AMWA), apoya la iniciativa "Una Cuestión de Dignidad - Sumatra Relief Initiative" de Yayasan Srikandi Merah Putih mediante la entrega de 5.000 kits de higiene menstrual. Este programa de ayuda incluye medicamentos esenciales y alimentos frescos, además de apoyo para la salud de las mujeres en las comunidades afectadas por el desastre en Aceh y Medan, Sumatra.

Symbolic handover as KuCoin and the Global CSR Foundation present relief packages to H. Teuku Badruddin Syah, Sultan of Aceh, alongside Yayasan Srikandi Merah Putih, marking the launch of the A Matter of Dignity Sumatra Relief Initiative.

La distribución está programada para comenzar a principios de abril de 2026, centrándose en las comunidades más afectadas por desastres recientes y dificultades de recuperación prolongada.

"Esta iniciativa busca responder a las crisis protegiendo tanto la vida como la dignidad", declaró Aurelly Syifalia Widihartanto, cofundadora de Yayasan Srikandi Merah Putih. "Las mujeres suelen ser las más afectadas durante los desastres, pero sus necesidades básicas de salud son las primeras en descuidarse. Nuestro objetivo es garantizar que la atención llegue a las comunidades no solo con rapidez, sino también con respeto y responsabilidad".

La iniciativa se basa en una colaboración consolidada entre la Dra. Padmini Murthy, directora de Salud Global de AMWA, y Global CSR Foundation, fundada por Jing Zhao Cesarone, y se expande a Indonesia a través de Yayasan Srikandi Merah Putih, con el apoyo de la vicepresidenta Stefanny Florina.

El Proyecto de Equidad Menstrual fue ideado por la doctora Padmini Murthy y Jing Zhao Cesarone y se ha implementado con éxito en la Mancomunidad de las Bahamas, la República de Surinam y en clínicas satélite afiliadas al Hospital de Investigación Infantil St. Jude, proporcionando un modelo probado, ahora adaptado al contexto indonesio.

La adquisición y el envío de kits de higiene menstrual cuentan con el apoyo de KuCoin, representada por la directora de CSR y directora Global de Recursos Humanos, Sylvie Dong, lo que permite la entrega oportuna de suministros de salud femenina. "La responsabilidad corporativa implica actuar de forma práctica cuando las comunidades se ven afectadas por un desastre", afirmó Sylvie Dong. "KuCoin seguirá apoyando iniciativas de CSR que hagan frente a las necesidades reales y proporcionen ayuda significativa sobre el terreno".

La distribución de medicamentos, alimentos y kits de higiene en Aceh y Medan está a cargo de Maha Medicare, que desde diciembre ha estado ayudando activamente a las comunidades afectadas por las inundaciones en Medan.

La iniciativa cuenta con el apoyo de líderes regionales y nacionales, incluyendo a H. Teuku Badruddin Syah, Sultán de Aceh, lo que refleja el firme compromiso local con la recuperación de la comunidad. El apoyo a nivel nacional se demuestra aún más con la participación de Agustina Hastarini, esposa del ministro de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) de Indonesia, y La Ode Ikrar Hastomi, representante del Ministerio de Industria de Indonesia, lo que subraya el compromiso del gobierno con la acción humanitaria intersectorial.

La labor de socorro también ha contado con el apoyo de destacadas figuras públicas indonesias, que utilizan sus plataformas para difundir el mensaje de una respuesta humanitaria centrada en la dignidad. Los actores y actrices indonesios Baim Wong, Rianti Cartwright, Dame Aning, Nadya Shakira, Ririn Dwi Ariyanti y Metta Permadi se han unido a la iniciativa, contribuyendo a concienciar sobre la salud de las mujeres, el acceso a la atención esencial y la importancia de la dignidad en la respuesta a desastres.

La iniciativa se presentó formalmente durante una cena de prensa íntima titulada "Una cuestión de dignidad", celebrada el viernes 6 de febrero de 2026 en Sushi Maru Hang Tuah, Yakarta, que reunió a líderes de fundaciones, representantes gubernamentales, expertos médicos, ejecutivos de empresas, figuras públicas y altos cargos de los medios de comunicación.

La documentación posterior a la distribución, los informes de impacto verificados y los materiales visuales de Aceh y Medan estarán disponibles para los medios de comunicación tras el lanzamiento.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma líder mundial de criptomonedas en la que confían más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. La plataforma ofrece servicios de activos digitales innovadores y compatibles con la normativa, con acceso a más de 1.000 tokens cotizados, negociación al contado y de futuros, gestión de patrimonio institucional y una cartera Web3. KuCoin no presta servicios en el Espacio Económico Europeo (EEE). En el EEE*, KuCoin EU es operada por KuCoin EU Exchange GmbH.

Aprenda más en: www.kucoin.com

Acerca de Yayasan Srikandi Merah Putih

Yayasan Srikandi Merah Putih es una fundación indonesia que promueve el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres a través de la acción humanitaria, la equidad en salud, la gestión ambiental, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES). Con raíces en los valores culturales de Indonesia y una visión global, la fundación impulsa la colaboración intersectorial para construir comunidades resilientes y generar un impacto sostenible para las mujeres, las familias y las economías locales.

Acerca de la Global CSR Foundation (GCSRF)

La Global CSR Foundation (GCSRF) es una plataforma internacional que promueve el liderazgo responsable y el desarrollo sostenible en todo el mundo. En línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, convoca a gobiernos, empresas, inversores y la sociedad civil para impulsar iniciativas de ESG, liderazgo femenino, diplomacia cultural e innovación. A través de cumbres globales y alianzas estratégicas, la GCSRF transforma la colaboración transfronteriza en un impacto medible y a largo plazo en todas las regiones y sectores a nivel mundial.

Aprenda más en: www.GCSRF.org

Acerca de la American Medical Women's Association (AMWA)

Desde el año 1915, AMWA ha sido una organización multidisciplinaria de médicas comprometidas con el avance de las mujeres en la medicina, la defensa de la equidad y la excelencia en la atención médica. La serie Mujeres Revolucionarias en Ciencia y Medicina es una iniciativa educativa nacional sin ánimo de lucro de AMWA que apoya la misión de AMWA de promover el avance de las mujeres en la medicina y promover la equidad.

Aprenda más en: www.amwa-doc.org.

