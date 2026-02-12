KuCoin se joint à Yayasan Srikandi Merah Putih, Global CSR Foundation et AMWA pour soutenir l'initiative « A Matter of Dignity » à Sumatra

JAKARTA, Indonésie, 12 février 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin s'est associé à la Global CSR Foundation et à l'American Medical Women's Association (AMWA), pour soutenir l'initiative « A Matter of Dignity - Sumatra Relief Initiative » d'Yayasan Srikandi Merah Putih en fournissant 5 000 kits d'hygiène menstruelle. Le programme de soutien plus large comprend des médicaments essentiels et des produits alimentaires frais, et met l'accent sur la santé des femmes dans les communautés touchées par les catastrophes d'Aceh et de Medan, à Sumatra.

Symbolic handover as KuCoin and the Global CSR Foundation present relief packages to H. Teuku Badruddin Syah, Sultan of Aceh, alongside Yayasan Srikandi Merah Putih, marking the launch of the A Matter of Dignity Sumatra Relief Initiative.

La distribution doit commencer début avril 2026, en ciblant les communautés les plus touchées par les catastrophes récentes et les défis prolongés de la reprise.

« Avec cette initiative, il s'agit de répondre à une crise d'une manière qui protège à la fois la vie et la dignité », a déclaré Aurelly Syifalia Widihartanto, cofondatrice de Yayasan Srikandi Merah Putih. « Les femmes sont souvent les plus touchées lors des catastrophes, mais leurs besoins de santé de base reçoivent fréquemment une attention limitée. Notre objectif est de veiller à ce que les soins parviennent aux communautés rapidement et de manière respectueuse et responsable ».

Cette initiative repose sur une collaboration entre le Dr Padmini Murthy, responsable de la santé mondiale à l ' AMWA, et le fondateur de la Global CSR Foundation, Jing Zhao Cesarone, et est mis en œuvre en Indonésie par l'intermédiaire de Yayasan Srikandi Merah Putih, avec le soutien de la vice-présidente Stefanny Florina.

Le Menstrual Equity Project (Projet d'équité menstruelle) a été conceptualisé par le Dr. Padmini Murthy and Jing Zhao Cesarone et a été mis en œuvre avec succès aux Bahamas, en République du Suriname et dans des cliniques satellites affiliées au St. Jude Children's Research Hospital, fournissant un modèle éprouvé désormais adapté au contexte indonésien.

KuCoin, représentée par Sylvie Dong, directrice RSE et directrice mondiale des ressources humaines, soutient l'approvisionnement et l'expédition des kits d'hygiène menstruelle, ce qui permet la livraison en temps voulu de fournitures pour la santé des femmes. « Il est de la responsabilité des entreprises d'être présentes lorsque les communautés sont touchées par des catastrophes », a déclaré Sylvie Dong. « KuCoin continuera à soutenir les initiatives RSE qui répondent à des besoins réels et à apporter une aide significative sur le terrain. »

La distribution sur le terrain de médicaments, de nourriture et de kits d'hygiène, à Aceh et à Medan, est assurée par Maha Medicare, qui a activement aidé les communautés touchées par les inondations de Medan depuis décembre.

L'initiative a obtenu le soutien de dirigeants régionaux et nationaux, dont H. Teuku Badruddin Syah, sultan d'Aceh, ce qui témoigne d'un engagement local fort en faveur du rétablissement de la communauté. Au niveau national, le soutien d'Agustina Hastarini, épouse du ministre indonésien des Micro, Petites et Moyennes Entreprises, et de La Ode Ikrar Hastomi, représentant du ministère indonésien de l'Industrie, illustre l'engagement du gouvernement dans l'action humanitaire intersectorielle.

L'opération de secours a également obtenu le soutien d'éminentes personnalités indonésiennes qui utilisent leurs plateformes pour amplifier le message d'une réponse humanitaire centrée sur la dignité. Les acteurs et actrices indonésiens Baim Wong, Rianti Cartwright, Dame Aning, Nadya Shakira, Ririn Dwi Ariyanti et Metta Permadi se sont joints à l'initiative, contribuant à la sensibilisation à la santé des femmes, à l'accès aux soins essentiels et à l'importance de la dignité dans la réponse aux catastrophes.

L'initiative a été officiellement présentée lors d'un dîner de presse privé intitulé « A Matter of Dignity » (Une question de dignité), qui s'est tenu le vendredi 6 février 2026 au Sushi Maru Hang Tuah, à Jakarta, et qui a réuni des dirigeants de fondations, des représentants du gouvernement, des experts médicaux, des dirigeants d'entreprises, des personnalités publiques et des représentants des médias.

La documentation post-distribution, les rapports d'impact vérifiés et les documents visuels d'Aceh et de Medan seront mis à la disposition des médias après le déploiement.

À propos de KuCoin

Fondée en 2017, KuCoin est une plateforme cryptographique mondiale de premier plan à laquelle font confiance plus de 40 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions. La plateforme propose des services innovants et conformes en matière d'actifs numériques, permettant un accès à plus de 1 000 jetons cotés, des transactions au comptant et à terme, une gestion de patrimoine institutionnel et un portefeuille Web3. KuCoin ne propose pas de services dans l'Espace économique européen (EEE). Dans l'EEE*, KuCoin EU est géré par KuCoin EU Exchange GmbH.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.kucoin.com

À propos d'Yayasan Srikandi Merah Putih

Yayasan Srikandi Merah Putih est une fondation indonésienne qui promeut l'autonomisation et le leadership des femmes par le biais de l'action humanitaire, de l'équité en matière de santé, de la gérance environnementale, de la défense des droits de l'homme et du renforcement des micro, petites et moyennes entreprises (UMKM). Ancrée dans les valeurs culturelles indonésiennes et guidée par une vision globale, la fondation mobilise une collaboration intersectorielle pour construire des communautés résilientes et avoir un impact durable sur les femmes, les familles et les économies locales.

À propos de la Global CSR Foundation (GCSRF)

La Global CSR Foundation (GCSRF) est une plateforme internationale qui fait progresser le leadership responsable et le développement durable dans le monde entier. Aligné sur les objectifs de développement durable des Nations unies, elle réunit les gouvernements, les entreprises, les investisseurs et la société civile, afin d'encourager les initiatives en matière d'ESG, de leadership des femmes, de diplomatie culturelle et d'innovation. Dans le cadre de sommets mondiaux et de partenariats stratégiques, la GCSRF transforme la collaboration transfrontalière en un impact mesurable et à long terme dans les régions et les secteurs du monde entier.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.GCSRF.org

À propos de l'American Medical Women's Association (AMWA)

Depuis 1915, l'AMWA est une organisation multidisciplinaire de femmes médecins qui s'engagent en faveur des femmes dans la médecine, à défendre l'équité et à garantir l'excellence des soins de santé. La série Breakthrough Women in Science & Medicine est une initiative éducative nationale à but non lucratif de l'AMWA qui vient à l'appui de la mission de l'AMWA pour faire progresser les femmes en médecine et de plaider pour l'équité.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.amwa-doc.org.

