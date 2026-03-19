KuCoin startet erste Tomorrowland-Winteraktivitäten im Rahmen einer globalen Partnerschaft und bringt „Guided into the Future" in die Alpen

Von immersiven alpinen Erlebnissen bis hin zu den „12 KuCoin Guardians" – das Festival erweckt die Markenphilosophie von KuCoin zum Leben, indem sie Vertrauen für eine globale Musikgemeinschaft sichtbar macht

PROVIDENCIALES, Turks- und Caicosinseln, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, eine weltweit führende Krypto-Plattform, die auf Vertrauen gründet, gab heute den Start seiner immersiven Vor-Ort-Aktionen für das Tomorrowland Winter 2026 bekannt. Dies ist das erste große Festivalerlebnis im Rahmen der globalen Partnerschaft mit Tomorrowland.

Tomorrowland Winter findet vom 21. bis 28. März 2026 im berühmten Alpenort Alpe d'Huez statt und wird eine Woche lang mehr als 24.000 Besucher pro Tag zu einem Festival der elektronischen Musik einladen. Auf dem Festival werden international anerkannte Künstler wie Steve Aoki, Steve Angello, Lost Frequencies und Dimitri Vegas auftreten. Eine Woche vor der Eröffnung des Festivals bringt KuCoin seine Kampagne „Guided into the Future" mit einer Reihe von Erlebnissen in die französischen Alpen, die Musik, Kultur und digitale Innovation vereinen.

Aufbauend auf der bereits angekündigten globalen Partnerschaft zwischen KuCoin und Tomorrowland für den Zeitraum 2026 bis 2028 spiegeln die bevorstehenden Aktivitäten eine tiefere Verbindung zwischen der globalen Musikkultur und dem sich weiterentwickelnden Ökosystem der digitalen Vermögenswerte wider – beides basiert auf den Grundsätzen von Gemeinschaft, Kreativität und Vertrauen.

Im Rückblick auf die Zusammenarbeit hob BC Wong, CEO von KuCoin, den gemeinsamen Gemeinschaftsgeist hervor, der diese Partnerschaft prägt. „Vertrauen ist die Grundlage jeder blühenden Gemeinschaft", so BC. „Tomorrowland hat durch Musik und Kreativität eine der lebendigsten globalen Gemeinschaften geschaffen. Wir bei KuCoin sind der Überzeugung, dass die Zukunft der digitalen Finanzwelt auf denselben Prinzipien der Offenheit, Zusammenarbeit und des Vertrauens beruhen sollte. Unsere Präsenz bei Tomorrowland Winter spiegelt unser Engagement wider, Technologie mit Kultur zu verbinden und globale Gemeinschaften zu stärken."

Als Teil seiner Kampagne auf dem Tomorrowland Winter wird KuCoin drei immersive Festival-Erlebnisse auf dem Berg einführen, die Vertrauen in eine sichtbare und gemeinsame Erfahrung für die globale Tomorrowland-Community transformieren.

Follow the Green Glow: Die 12 KuCoin Guardians

Das Herzstück der KuCoin-Festivalpräsenz sind die 12 KuCoin Guardians, inspiriert von den kultigen Festivalführern von Tomorrowland.

Die Guardians sind eine Gruppe von sechs Darstellern und sechs Blaskapellenmusikern, die sich über das gesamte Festivalgelände bewegen, die Menschenmenge begeistern und die Besucher zu den KuCoin-Erlebnissen auf dem Berg führen werden.

Im Tomorrowland-Universum sind die Guardians weithin als vertrauenswürdige Helfer der Festivalbesucher bekannt. Indem KuCoin diese Rolle durch von KuCoin inspirierte Darbietungen zum Leben erweckt, verwandelt das Unternehmen die abstrakte Idee von Vertrauen in eine physische Präsenz auf dem Festival.

Sound on the Slopes: Berg-Sessions bei Tag

Tagsüber veranstaltet KuCoin seine zentrale Alpine-Aktivierung neben der Frozen-Lotus-Bühne bei La Folie Douce, einem der lebhaftesten sozialen Treffpunkte auf den Skipisten.

Dort erwartet die Besucher täglich von 12.00 bis 16.30 Uhr ein Programm mit DJ-Auftritten in einer lebhaften Après-Ski-Atmosphäre, wodurch ein natürlicher Treffpunkt für die internationale Tomorrowland-Community geschaffen wird.

Immersive After Dark: Base Point auf dem Hauptgelände des Festivals

Am Abend findet auf dem Hauptgelände des Festivals der KuCoin Base Point statt, der während der gesamten Dauer des Festivals von 19.00 Uhr bis Mitternacht geöffnet ist.

Das Erlebnis umfasst eine immersive Installation mit dynamischen, auf Bewegungserfassung basierenden Visuals in Grün. Diese schaffen interaktive Foto- und Videomomente, die die Energie des Festivals einfangen und zugleich die Markenidentität von KuCoin zum Leben erwecken sollen.

In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Tomorrowland zu einem der weltweit einflussreichsten Musikfestivals entwickelt, das jedes Jahr Hunderttausende von Fans zusammenbringt und durch weltweite Übertragungen und digitale Erlebnisse Millionen weitere Menschen erreicht. Die Winterausgabe in den französischen Alpen verbindet Musik, Reisen und Kultur zu einem einzigartigen alpinen Festival, das eine internationale Fangemeinde anzieht.

Durch die Zusammenarbeit mit einer weltweit anerkannten kulturellen Plattform wie Tomorrowland erweitert KuCoin seine Präsenz über die Kryptoindustrie hinaus und verbindet digitale Innovationen mit einem globalen Publikum durch gemeinsame kulturelle Erfahrungen. Durch Musik, Kultur und fesselndes Storytelling spiegelt die Präsenz von KuCoin auf dem Tomorrowland Winter die ganzheitliche Vision des Unternehmens wider, ein globales digitales Ökosystem aufzubauen, das Gemeinschaften über Grenzen hinweg durch Vertrauen verbindet und die Zukunft der digitalen Finanzwelt voranbringt.

Informationen zu KuCoin

KuCoin wurde 2017 gegründet und ist eine führende globale Krypto-Plattform, der über 40 Millionen Nutzer in mehr als 200 Ländern und Regionen vertrauen. Die Plattform bietet innovative und konforme Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte und bietet Zugang zu mehr als 1.000 börsennotierten Token, Spot- und Futures-Handel, institutionelle Vermögensverwaltung und eine Web3-Wallet. KuCoin erbringt keine Dienstleistungen im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Im EWR* wird KuCoin EU von der KuCoin EU Exchange GmbH betrieben.

Informationen zu Tomorrowland

Tomorrowland wurde vor 20 Jahren von den belgischen Brüdern Manu & Michiel Beers gegründet und ist nach wie vor ein Familienunternehmen, das von einem kreativen und leidenschaftlichen Team geleitet wird. Im Laufe der Jahre hat sich Tomorrowland zu einer globalen Unterhaltungsmarke entwickelt. Die WEAREONE.world-Gruppe besteht aus mehreren Geschäftsbereichen, darunter Festival & Events, Musik, Erlebnisse, Freizeit, Produkte und Fiktion. Heute schaffen über 350 leidenschaftliche Teammitglieder vom Hauptsitz in Antwerpen (Belgien) sowie von lokalen Niederlassungen in Brasilien, Frankreich und Ibiza aus Magie.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2936622/image_5002362_8350606.jpg

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