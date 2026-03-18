- KuCoin lanza sus primeras actividades para Tomorrowland Winter bajo una alianza global, llevando "Guiados hacia el futuro" a los Alpes

Desde experiencias alpinas inmersivas hasta los "12 Guardianes de KuCoin", la presencia en el festival da vida a la filosofía de marca de KuCoin, haciendo visible la confianza para una comunidad musical global

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, una plataforma global líder de criptomonedas basada en la confianza, anunció hoy el lanzamiento de sus activaciones inmersivas para Tomorrowland Winter 2026, lo que marca la primera gran experiencia de festival en el marco de su asociación global con Tomorrowland.

Tomorrowland Winter se celebrará del 21 al 28 de marzo de 2026 en la prestigiosa estación alpina de Alpe d'Huez, recibiendo a más de 24.000 visitantes diarios de media durante una semana dedicada a la música electrónica. El festival contará con artistas de renombre internacional como Steve Aoki, Steve Angello, Lost Frequencies y Dimitri Vegas. A una semana de la inauguración, KuCoin llevará su campaña "Guiados hacia el futuro" a los Alpes franceses mediante una serie de experiencias diseñadas para conectar la música, la cultura y la innovación digital.

Basándose en la alianza global previamente anunciada entre KuCoin y Tomorrowland para el periodo 2026-2028, las próximas iniciativas reflejan una mayor sinergia entre la cultura musical global y el ecosistema de activos digitales en constante evolución, ambos basados en los principios de comunidad, creatividad y confianza.

Reflexionando sobre la colaboración, BC Wong, consejero delegado de KuCoin, destacó el espíritu comunitario que impulsa esta alianza. "La confianza es la base de toda comunidad próspera", afirmó BC. "Tomorrowland ha construido una de las comunidades globales más vibrantes a través de la música y la creatividad. En KuCoin, creemos que el futuro de las finanzas digitales debe basarse en los mismos principios de apertura, colaboración y confianza. Nuestra presencia en Tomorrowland Winter refleja nuestro compromiso de conectar la tecnología con la cultura y empoderar a las comunidades globales".

Como parte de su campaña en Tomorrowland Winter, KuCoin presentará tres experiencias inmersivas en el festival, transformando la confianza en una experiencia visible y compartida para la comunidad global de Tomorrowland.

Siga el resplandor verde: Los 12 Guardianes de KuCoin

En el corazón de la presencia de KuCoin en el festival se encuentran los 12 Guardianes de KuCoin, inspirados en los icónicos guías del festival Tomorrowland.

Compuestos por seis artistas y seis músicos de banda de metales, los Guardianes recorrerán el recinto del festival, animando al público y guiando a los asistentes hacia las experiencias KuCoin en la montaña.

En el universo de Tomorrowland, los Guardianes son ampliamente reconocidos como guías de confianza para los asistentes al festival. Al dar vida a este rol a través de actuaciones inspiradas en KuCoin, KuCoin transforma la idea abstracta de confianza en una presencia viva dentro de la comunidad del festival.

Sonido en las pistas: Sesiones diurnas en la montaña

Durante el día, KuCoin realizará su principal actividad alpina junto al escenario Frozen Lotus en La Folie Douce, uno de los centros sociales más vibrantes de las pistas de esquí.

Abierto diariamente de 12:00 a 16:30, este espacio contará con sesiones de DJ y un animado ambiente après-ski, creando un punto de encuentro natural para la comunidad internacional de Tomorrowland.

Experiencia inmersiva al anochecer: Base Point en el área principal del festival

Por la noche, KuCoin presentará KuCoin Base Point en el área principal del festival, abierto de 19:00 a medianoche durante todo el festival.

La experiencia incluirá una instalación inmersiva con imágenes dinámicas de seguimiento de movimiento en color verde, creando momentos interactivos de fotos y videos diseñados para capturar la energía del festival y dar vida a la identidad de marca de KuCoin.

En las últimas dos décadas, Tomorrowland se ha consolidado como uno de los festivales de música más influyentes del mundo, reuniendo a cientos de miles de fans cada año y llegando a millones más a través de transmisiones globales y experiencias digitales. Su edición de invierno en los Alpes franceses fusiona música, viajes y cultura en un entorno alpino único que atrae a una comunidad internacional de fans.

Al colaborar con una plataforma cultural de renombre mundial como Tomorrowland, KuCoin continúa expandiendo su presencia más allá de la industria de las criptomonedas, conectando la innovación digital con audiencias globales mediante experiencias culturales compartidas. A través de la música, la cultura y la narración inmersiva, la presencia de KuCoin en Tomorrowland Winter refleja su visión más amplia de construir un ecosistema digital global donde la confianza conecta comunidades a través de las fronteras e impulsa el futuro de las finanzas digitales.

Acerca de KuCoin

Fundada en 2017, KuCoin es una plataforma de criptomonedas líder a nivel mundial, con la confianza de más de 40 millones de usuarios en más de 200 países y regiones. La plataforma ofrece servicios de activos digitales innovadores y conformes a la normativa, brindando acceso a más de 1.000 tokens listados, operaciones al contado y de futuros, gestión de patrimonio institucional y una billetera Web3. KuCoin no presta servicios en el Espacio Económico Europeo (EEE). En el EEE*, KuCoin EU es operada por KuCoin EU Exchange GmbH.

Acerca de Tomorrowland

Tomorrowland fue fundada hace 20 años por los hermanos belgas Manu y Michiel Beers y sigue siendo una empresa familiar, impulsada por un equipo creativo y apasionado. Con el paso de los años, Tomorrowland se ha convertido en una marca de entretenimiento global. El grupo WEAREONE.world está compuesto por varias unidades de negocio, entre las que se incluyen festivales y eventos, música, experiencias, ocio, productos y ficción. Hoy en día, más de 350 miembros del equipo, llenos de pasión, crean magia desde la sede central en Amberes (Bélgica), así como desde oficinas locales en Brasil, Francia e Ibiza.

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