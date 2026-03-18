KuCoin lance les premières activations de Tomorrowland Winter dans le cadre d'un partenariat mondial, transportant « Guided into the Future » dans les Alpes.

Des expériences alpines immersives aux « 12 gardiens de KuCoin », la présence au festival donne vie à la philosophie de la marque KuCoin en rendant la confiance visible pour une communauté musicale mondiale.

PROVIDENCIALES, Îles Turques et Caïques, 18 mars 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin, une plateforme crypto mondiale de premier plan fondée sur la confiance, a annoncé aujourd'hui le lancement de ses activations immersives sur place pour Tomorrowland Winter 2026, marquant la première grande expérience festivalière dans le cadre de son partenariat mondial avec Tomorrowland.

Tomorrowland Winter se tiendra du 21 au 28 mars 2026 dans la célèbre station alpine de l'Alpe d'Huez, accueillant plus de 24 000 visiteurs en moyenne par jour pour une semaine de célébration de la musique électronique. Le festival accueillera des artistes de renommée internationale tels que Steve Aoki, Steve Angello, Lost Frequencies et Dimitri Vegas. À une semaine de l'ouverture du festival, KuCoin transportera sa campagne « Guided into the Future » dans les Alpes françaises à travers une série d'expériences conçues pour connecter la musique, la culture et l'innovation numérique.

S'appuyant sur le partenariat mondial 2026-2028 de KuCoin avec Tomorrowland annoncé précédemment, les activations à venir reflètent un alignement plus profond entre la culture musicale mondiale et l'écosystème des actifs numériques en pleine évolution, tous deux ancrés dans les principes de la communauté, de la créativité et de la confiance.

À propos de cette collaboration, BC Wong, PDG de KuCoin, a souligné l'esprit communautaire commun qui sous-tend ce partenariat. « La confiance est le fondement de toute communauté prospère », a-t-il déclaré. « Tomorrowland a créé l'une des communautés mondiales les plus dynamiques grâce à la musique et à la créativité. Chez KuCoin, nous pensons que l'avenir de la finance numérique devrait être bâti sur les mêmes principes d'ouverture, de collaboration et de confiance. Notre présence à Tomorrowland Winter reflète notre engagement à relier la technologie à la culture et à autonomiser les communautés mondiales. »

Dans le cadre de sa campagne à Tomorrowland Winter, KuCoin introduira trois expériences festivalières immersives dans la montagne, transformant la confiance en une expérience visible et partagée pour la communauté mondiale de Tomorrowland.

Suivez la lueur verte : les 12 gardiens de KuCoin

Au cœur de la présence de KuCoin au festival se trouvent les 12 gardiens de KuCoin, inspirés par les guides emblématiques de Tomorrowland.

Composés de six artistes et de six musiciens de fanfare, les gardiens se déplaceront sur le site du festival, dynamisant les foules et guidant les participants vers les expériences KuCoin dans la montagne.

Dans l'univers de Tomorrowland, les gardiens sont largement reconnus comme des aides de confiance pour les festivaliers. En donnant vie à ce rôle au moyen de performances inspirées par KuCoin, KuCoin transforme l'idée abstraite de la confiance en une présence vivante au sein de la communauté du festival.

Le son sur les pentes : sessions de jour dans la montagne

Pendant la journée, KuCoin organisera sa première activation alpine à côté de la scène Frozen Lotus à La Folie Douce, l'un des centres sociaux les plus animés des pistes de ski.

Ouvert tous les jours de 12h00 à 16h30, l'espace proposera des performances de DJ et une ambiance après-ski animée, créant ainsi un lieu de rassemblement naturel pour la communauté internationale de Tomorrowland.

Expérience immersive à la nuit tombée : point d'ancrage dans la zone principale du festival

Le soir, KuCoin accueillera le KuCoin Base Point dans la zone principale du festival, ouvert de 19h00 à minuit pendant toute la durée du festival.

L'expérience comprendra une installation immersive avec des visuels de suivi de mouvement dynamiques de couleur verte, créant des moments photo et vidéo interactifs conçus pour capturer l'énergie du festival tout en donnant vie à l'identité de la marque KuCoin.

Ces vingt dernières années, Tomorrowland est devenu l'un des festivals de musique les plus influents au monde, rassemblant chaque année des centaines de milliers de fans et en touchant des millions d'autres grâce à des diffusions mondiales et à des expériences numériques. Son édition hivernale dans les Alpes françaises mêle musique, voyages et culture dans le cadre d'un festival alpin unique qui attire une communauté internationale de fans.

En collaborant avec une plateforme culturelle mondialement reconnue comme Tomorrowland, KuCoin continue d'étendre sa présence au-delà de l'industrie crypto - en connectant l'innovation numérique avec des audiences mondiales au moyen d'expériences culturelles partagées. Grâce à la musique, à la culture et à une narration immersive, la présence de KuCoin à Tomorrowland Winter reflète sa vision plus large de la construction d'un écosystème numérique mondial où la confiance relie les communautés au-delà des frontières et renforce l'avenir de la finance numérique.

À propos de KuCoin

Fondée en 2017, KuCoin est une plateforme crypto mondiale de premier plan qui bénéficie de la confiance de plus de 40 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays et régions. La plateforme propose des services innovants et conformes en matière d'actifs numériques, permettant un accès à plus de 1 000 jetons cotés, des transactions au comptant et à terme, une gestion de patrimoine institutionnel et un portefeuille Web3. KuCoin ne propose pas de services dans l'Espace économique européen (EEE). Dans l'EEE*, KuCoin EU est géré par KuCoin EU Exchange GmbH.

À propos de Tomorrowland

Fondé il y a 20 ans par les frères belges Manu et Michiel Beers, le festival Tomorrowland reste une entreprise familiale, animée par une équipe créative et passionnée. Au fil des ans, Tomorrowland est devenu une marque mondiale du divertissement. Le groupe WEAREONE.world est constitué de plusieurs unités commerciales : Festivals et événements, Musique, Expérience, Loisirs, Produits et Fiction. Aujourd'hui, les plus de 350 membres enthousiastes de son équipe créent véritablement de la magie depuis le siège du groupe à Anvers (Belgique) et ses bureaux locaux au Brésil, en France et à Ibiza.

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