Kung Fu trifft Frühling - Unitree Spring Festival Gala Roboter präsentieren „Cyber Real Kung Fu" im Jahr des Pferdes

HANGZHOU, China, 2. März 2026 /PRNewswire/ -- Zu Beginn des neuen Jahres, in dem sich alles erneuert, trat Unitree Robotics zum dritten Mal als offizieller Roboterpartner der Gala auf der Bühne der Frühlingsfest-Gala 2026 der China Media Group auf. Mit seinen humanoiden Robotern G1 und H2 präsentierte Unitree die weltweit erste vollständig autonome Kampfkunstvorführung eines humanoiden Roboterclusters (mit schnellen Clusterbewegungen).

I. Grenzen der Bewegungsleistung überwinden, mehrere Weltneuheiten erzielen

In dieser Vorführung demonstrierten die humanoiden Roboter von Unitree eine beispiellose Bewegungsleistung und erzielten mehrere technische Durchbrüche, die weltweit einzigartig sind: den weltweit ersten kontinuierlichen Freestyle-Parkour mit Tischsprüngen; den weltweit ersten Luftsprung mit einer maximalen Sprunghöhe von über 3 Metern; die weltweit ersten kontinuierlichen Einbeinsprünge, einen zweistufigen Rückwärtssalto mit Wandunterstützung und den weltweit ersten Airflare Grand Spin mit siebeneinhalb Umdrehungen sowie andere hochschwierige Bewegungen.

Auf der Ebene der Clusterkoordination gelang Unitree die weltweit erste Hochgeschwindigkeits-Clusterbewegung (mit einer maximalen beliebigen Bewegungsgeschwindigkeit von 4 m/s). Die Roboter sind außerdem mit neu entwickelten, geschickten Händen ausgestattet, die ein schnelles Wechseln und stabiles Greifen von Kampfsport-Requisiten ermöglichen und somit eine zuverlässige Unterstützung für hochkomplexe Kampfsportvorführungen bieten.

Diese Durchbrüche definieren nicht nur die technischen Grenzen der Bewegungsleistung humanoider Roboter neu, sondern markieren auch einen umfassenden Sprung in Bezug auf Explosivkraft, Agilität, Koordination und Zuverlässigkeit und legen damit eine solide Grundlage für zukünftige Anwendungen in komplexen Szenarien.

II. Hochgradig paralleles Cluster-Steuerungssystem und selbst entwickelter KI-Fusionslokalisierungsalgorithmus

Die Leistung wurde mithilfe eines neu aktualisierten hochgradig parallelen Cluster-Steuerungssystems koordiniert, wodurch eine synchronisierte Bewegung von Dutzenden von Robotern in Echtzeit ermöglicht wurde. Der Bewegungssynchronisationsfehler wurde streng kontrolliert, wodurch eine Synchronisation mit extrem geringer Latenz erreicht wurde.

Für die Lokalisierung wurde ein KI-Fusionslokalisierungsalgorithmus verwendet, bei dem propriozeptive Daten mithilfe von KI verarbeitet und tiefgreifend mit 3D-LiDAR-Daten fusioniert werden, wobei die Umgebungsinformationen hunderte Male pro Sekunde verarbeitet werden. Dieser Algorithmus stellt sicher, dass die Roboter auch nach intensiven Bewegungen eine präzise Lokalisierung aufrechterhalten können. Er kann verhindern, dass herkömmliche Lokalisierungsalgorithmen bei intensiven Bewegungen wie Luftsprüngen die Verfolgung verlieren oder abdriften.

Bei der Bewegungssteuerung hat das Team vorab trainierte allgemeine Steuerungsmodelle feinabgestimmt, sodass die Roboter ihre Positionen während der Ausführung von Kampfsportbewegungen anpassen können. In Kombination mit dem KI-Fusionslokalisierungsalgorithmus löste dieser Ansatz das Problem kumulativer Bewegungsfehler bei langen Sequenzen und stellte konsistente und einheitliche Bewegungen während der gesamten Show sicher.

Die kombinierte Weiterentwicklung der Lokalisierungs- und Steuerungsalgorithmen ermöglichte es den Robotern, komplexe Formationsübergänge schnell und präzise auszuführen und schließlich die weltweit erste vollständig autonome Kampfkunstvorführung eines humanoiden Roboterclusters (mit schnellen Clusterbewegungen) zu realisieren.

III. H2s beeindruckende Auftritte am Haupt- und Nebenveranstaltungsort

Am Ende der Vorstellung am Hauptveranstaltungsort trat H2 zum letzten Mal in der Rolle eines „Schwert-Großmeisters" auf. Nach einer Schwertvorführung, die sich durch kontrollierte Kraft und Rhythmus auszeichnete, nahm es die Hände des jungen Kampfkünstlers und gemeinsam traten sie vor, um einen Faust- und Handflächen-Gruß auszuführen – als Symbol sowohl für die Weitergabe des Kampfkunstgeistes von Generation zu Generation als auch für die Zukunft der Mensch-Maschine-Integration.

Währenddessen erschien H2 am Nebenveranstaltungsort in Yiwu, Tausende von Kilometern entfernt, in der schweren Rüstung des Affenkönigs, schwang einen goldenen Knüppel und stand auf einer „Saltowolke", die von vierbeinigen Roboterhunden des Typs B2W gespielt wurde. Er bewegte sich durch Straßen und Gassen, bevor er vom Himmel herabstieg und im Egg Theater landete, wo er sich tief in die traditionelle Kultur integrierte.

Das chinesische Kung Fu versetzt die Welt erneut in Staunen, während traditionelle Kultur und Technologie in einer Win-Win-Partnerschaft gemeinsam voranschreiten. Von einem weltweit dominierenden Debüt bis hin zu Hardcore-Fähigkeiten, die weiterhin branchenführend sind, bleibt Unitree von Innovation getrieben und treibt humanoide Roboter zu weiteren Horizonten voran.

2025 erlangten die humanoiden Roboter von Unitree weltweite Popularität und erreichten weltweit den ersten Platz beim Versandvolumen. 2026 treibt Unitree mit voller Kraft und Tag für Tag die globale Branche der verkörperten Intelligenz weiter voran.