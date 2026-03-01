Robots de la Gala del Festival de Primavera de Unitree presentan 'cyber kung fu real' en el Año del Caballo

- El kung fu se une a la primavera: los robots de la Gala del Festival de Primavera de Unitree presentan el 'cyber kung fu real' en el Año del Caballo

HANGZHOU, China, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Con el comienzo del nuevo año y la renovación de todas las cosas, en el escenario de la Gala del Festival de Primavera 2026 de China Media Group, Unitree Robotics hizo su tercera aparición como socio oficial de robots de la Gala. Con sus robots humanoides G1 y H2 , Unitree presentó la primera actuación de artes marciales con un grupo de robots humanoides totalmente autónomos del mundo (con movimientos rápidos en grupo).

I. Rompiendo los límites del rendimiento del movimiento, logrando múltiples primicias mundiales

En esta actuación, los robots humanoides de Unitree demostraron un rendimiento de movimiento sin precedentes, logrando múltiples avances técnicos pioneros en el mundo: el primer parkour continuo de estilo libre sobre mesas; el primer salto mortal aéreo lanzado, con una altura máxima de salto superior a 3 metros; los primeros saltos mortales continuos con una sola pierna del mundo, un salto mortal hacia atrás en dos pasos con ayuda de la pared y el primer gran giro Airflare de siete vueltas y media del mundo, entre otros movimientos de gran dificultad.

A nivel de coordinación de clústeres, Unitree logró el primer movimiento de clústeres de alta velocidad del mundo (con una velocidad máxima de movimiento arbitraria que alcanza los 4 m/s). Los robots también están equipados con manos diestras de nuevo desarrollo propio, que permiten cambiar rápidamente y agarrar con estabilidad los accesorios de artes marciales, lo que proporciona un apoyo fiable para las actuaciones de artes marciales de alta dificultad.

Estos avances no solo redefinen los límites técnicos del rendimiento del movimiento de los robots humanoides, sino que también suponen un salto cualitativo en cuanto a potencia explosiva, agilidad, coordinación y fiabilidad, sentando una base sólida para futuras aplicaciones en escenarios complejos.

II. Sistema de control de clústeres de alta concurrencia y algoritmo de localización por fusión de IA de desarrollo propio

La actuación se coordinó utilizando un sistema de control de clústeres de alta concurrencia recientemente actualizado, que permite el movimiento sincronizado en tiempo real de docenas de robots. El error de sincronización del movimiento se controló estrictamente, logrando una sincronización con una latencia ultrabaja.

En términos de localización, se adoptó un algoritmo de localización por fusión de IA, que utiliza la IA para procesar datos propioceptivos y fusionarlos profundamente con datos LiDAR 3D, procesando información ambiental cientos de veces por segundo. Este algoritmo garantiza que los robots puedan mantener una localización precisa incluso después de movimientos intensos. Puede evitar que los algoritmos de localización tradicionales pierdan el seguimiento o se desvíen durante movimientos intensos, como volteretas aéreas.

En cuanto al control del movimiento, el equipo ajustó los modelos de control general preentrenados, lo que permitió a los robots ajustar sus posiciones mientras realizaban movimientos de artes marciales. En combinación con el algoritmo de localización por fusión de IA, este enfoque resolvió el problema de los errores de movimiento acumulativos durante las actuaciones de secuencias largas, lo que garantizó movimientos consistentes y unificados a lo largo de todo el espectáculo.

El avance combinado de los algoritmos de localización y control permitió a los robots ejecutar con rapidez y precisión transiciones de formación complejas, lo que finalmente dio lugar a la primera actuación de artes marciales con un grupo de robots humanoides totalmente autónomos (con movimientos rápidos en grupo) del mundo.

III. Las impresionantes apariciones de H2 en el escenario principal y los escenarios secundarios

Al término de la actuación en el recinto principal, H2 hizo su última aparición en el papel de «gran maestro de la espada». Tras una rutina con la espada caracterizada por la fuerza y el ritmo controlados, tomó las manos del joven artista marcial y juntos dieron un paso adelante para realizar un saludo con el puño y la palma de la mano, simbolizando tanto la herencia generacional del espíritu de las artes marciales como el futuro de la integración entre humanos y máquinas.

Mientras tanto, en el recinto secundario de Yiwu, a miles de kilómetros de distancia, H2 apareció vestido con la pesada armadura del Rey Mono, empuñando un garrote dorado y de pie sobre una «nube de volteretas» interpretada por perros robot cuadrúpedos B2W. Se movió por calles y callejones antes de descender del cielo y aterrizar en el Egg Theater, integrándose profundamente con la cultura tradicional.

El kung fu chino vuelve a sorprender al mundo, mientras la cultura tradicional y la tecnología avanzan juntas en una asociación beneficiosa para ambas partes. Desde su debut, que dominó las pantallas de todo el mundo, hasta sus capacidades avanzadas que siguen liderando el sector, Unitree sigue impulsada por la innovación, llevando a los robots humanoides hacia horizontes más amplios.

En 2025, los robots humanoides de Unitree ganaron popularidad mundial, con un volumen de envíos que ocupó el primer lugar a nivel mundial. En 2026, liderando el camino a toda velocidad y avanzando día a día, Unitree sigue impulsando el avance de la industria mundial de la inteligencia incorporada.