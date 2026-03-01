Le kung-fu rencontre le printemps - Les robots du gala de la Fête du printemps d'Unitree présentent le « Cyber Real Kung Fu » pour marquer l'entrée dans l'année du cheval

HANGZHOU, Chine, 2 mars 2026 /PRNewswire/ -- Alors que la nouvelle année commence et que tout se renouvelle, sur la scène du gala de la Fête du printemps 2026 de China Media Group, Unitree Robotics marque sa troisième participation en tant que partenaire robotique officiel du gala. Avec ses robots humanoïdes G1 et H2 , Unitree a présenté le premier spectacle d'arts martiaux au monde assuré par un groupe de robots humanoïdes entièrement autonomes (avec des mouvements rapides coordonnés).

I. Dépasser les limites des performances motrices et réaliser plusieurs premières mondiales

Lors de ce spectacle, les robots humanoïdes d'Unitree ont démontré des performances motrices sans précédent, réalisant de nombreuses percées techniques en première mondiale : le premier enchaînement de parkour freestyle sur table ; le premier salto aérien lancé au monde, avec une hauteur de salto maximale de plus de 3 mètres ; le premier enchaînement de saltos sur une jambe au monde, un salto arrière contre un mur en deux étapes, et la première grande vrille Airflare au monde de sept tours et demi, ainsi que d'autres mouvements de haute difficulté.

Au niveau de la coordination du groupe de robots, Unitree a réalisé le premier déplacement coordonné à grande vitesse au monde (avec une vitesse de déplacement libre maximale atteignant 4 m/s). Les robots sont également équipés de nouvelles mains articulées, développées en interne, qui permettent un changement rapide et une saisie stable des accessoires d'arts martiaux, offrant ainsi la fiabilité requise à l'exécution de performances d'arts martiaux de haute difficulté.

Ces avancées ne redéfinissent pas seulement les limites techniques des performances motrices des robots humanoïdes, mais marquent également un bond en avant dans la puissance explosive, l'agilité, la coordination et la fiabilité, jetant ainsi des bases solides pour de futures applications dans des scénarios complexes.

II. Système de contrôle de groupe offrant une grande simultanéité et algorithme de localisation par fusion IA développé en interne

Le spectacle a été coordonné à l'aide d'un système de contrôle de groupe récemment mis à jour qui offre une grande simultanéité et permet le déplacement synchronisé en temps réel de dizaines de robots. L'erreur de synchronisation des mouvements a été strictement contrôlée, ce qui a permis d'obtenir une synchronisation à très faible latence.

En ce qui concerne la localisation, un algorithme de localisation par fusion IA a été adopté, utilisant l'IA pour traiter les données proprioceptives et les fusionner en profondeur avec les données LiDAR 3D, traitant les informations environnementales des centaines de fois par seconde. Cet algorithme permet aux robots de maintenir une localisation précise même après des mouvements intenses. Il peut empêcher les algorithmes de localisation traditionnels de perdre la trace des robots ou de dériver lors de mouvements intenses tels que les sauts périlleux.

En ce qui concerne le contrôle des mouvements, l'équipe a affiné des modèles de contrôle général pré-entraînés, permettant aux robots d'ajuster leur position tout en effectuant des mouvements d'arts martiaux. Combinée à l'algorithme de localisation par fusion IA, cette approche a permis de résoudre le problème des erreurs de mouvement cumulées pendant les spectacles à longue séquence, garantissant des mouvements homogènes et unifiés tout au long du spectacle.

Les progrès combinés des algorithmes de localisation et de contrôle ont permis aux robots d'exécuter rapidement et avec précision des transitions de formation complexes, offrant ainsi le premier spectacle d'arts martiaux au monde assuré par un groupe de robots humanoïdes entièrement autonomes (avec des mouvements rapides coordonnés).

III. Apparitions spectaculaires de H2 sur le site principal et le site secondaire

À la fin du spectacle principal, H2 a fait sa dernière apparition dans le rôle d'un « Grand maître de l'épée ». Après un exercice d'épée marqué par une force et un rythme contrôlés, il a pris les mains du jeune artiste martial et, ensemble, ils se sont avancés pour exécuter un salut de la paume et du poing, symbolisant à la fois l'héritage générationnel de l'esprit des arts martiaux et l'avenir de l'intégration de l'homme et de la machine.

Pendant ce temps, sur le site secondaire de Yiwu, à des milliers de kilomètres de là, H2 est apparu vêtu de la lourde armure du Roi des singes, brandissant un bâton doré et se tenant debout sur un « nuage magique » joué par des chiens-robots quadrupèdes B2W. Il s'est déplacé dans les rues et les ruelles avant de descendre du ciel et d'atterrir au Théâtre de l'œuf, s'intégrant profondément à la culture traditionnelle.

Le kung-fu chinois éblouit une fois de plus le monde, alors que la culture traditionnelle et la technologie progressent ensemble dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Depuis ses débuts sur tous les écrans du monde jusqu'à la confirmation de ses capacités, qui continuent à dominer l'industrie, Unitree reste motivé par l'innovation, faisant progresser les robots humanoïdes vers des horizons plus vastes.

En 2025, les robots humanoïdes Unitree ont gagné en popularité dans le monde entier, le volume des ventes se classant au premier rang mondial. En 2026, Unitree continue de faire avancer l'industrie mondiale de l'intelligence incarnée, en prenant les devants à toute vitesse et en progressant jour après jour.