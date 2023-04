KUNGFU LIMITED EDITION und DRAGON Brand veröffentlichen eine neue Limited Edition-Kollektion, die den „Kungfu-Geist" verkörpert und neue Bereiche des Lebensstils erkundet.

SINGAPUR, 6. April 2023 /PRNewswire/ -- Am 7. April 2023 werden Fans des legendären Jackie Chan mit drei besonderen Veröffentlichungen verwöhnt. Zunächst wird sein neuer Film „Ride On" Jackies charakteristischen Stil in einer Geschichte über Kampfkunstmeister und die Verbindung zwischen einem Mann und seinem Pferd zeigen. Zweitens wird eine Sonderausgabe von „I am still Jackie Chan" auf CD und Vinyl veröffentlicht, die die Geschichte seines Lebens erzählt und den Fans tiefe Einblicke in das Leben des beliebten Schauspielers und Sängers vermittelt. Und schließlich veröffentlichen KUNGFU LIMITED EDITION und DRAGON Brand eine neue Limited -Edition-Kollektion. Mit diesen drei Veröffentlichungen feiert Jackie seinen 69. Geburtstag auf die bestmögliche Art und Weise: indem er seine Talente und sein Herz mit seinen Fans auf der ganzen Welt teilt.

Seit Jahrzehnten zieht Jackie Chan mit seiner emotionalen Performance auf Bühne und Leinwand Menschen aller Altersklassen in seinen Bann und überwindet dabei kulturelle und generationsübergreifende Grenzen. Seine legendären Darstellungen in der Welt der Kung-Fu-Kultur hat nicht nur die Filmindustrie, sondern auch die Modewelt beeinflusst. Ob seine frühen Triumphe oder seine persönlichen Kämpfe – Jackies unerschütterlicher Geist und seine Energie haben unzählige Fans weltweit inspiriert. Auch heute noch ist sein Einfluss ungebrochen, denn er hinterlässt sowohl in der Musik als auch in der Filmwelt seine Spuren und festigt sein Vermächtnis als einzigartige internationale Kultfigur.

KUNGFU LIMITED EDITION, eine innovative Lifestyle-Marke, die von der revolutionären Web3-Plattform KUNGFUVERSE angetrieben wird, stellt ihre mit Spannung erwartete Zusammenarbeit mit der Marke Dragon vor, die von dem legendären Jackie Chan und seinem kultigen „Kungfu-Spirit" inspiriert ist. Die Kollektion ist eine gelungene Verschmelzung des Besten aus beiden Welten und umfasst sorgfältig hergestellte Haushaltsartikel, Mode, Accessoires und vieles mehr – alles in exquisitem Design und mit dem Fokus auf Details, Innovation und Zweckmäßigkeit. Mit jedem Produkt, das in streng limitierter Auflage hergestellt wird, verspricht die Marke Verbrauchern, die die schönen Dinge des Lebens zu schätzen wissen, ein unvergleichliches Lifestyle-Erlebnis.

Machen Sie sich bereit für eine bahnbrechende Zusammenarbeit: KUNGFU LIMITED EDITION und die Marke Dragon tun sich zusammen, um Lifestyle-Design auf ein völlig neues Niveau zu heben. Jackie Chan ist maßgeblich an allen Aspekten des Produktdesigns und der Produktentwicklung beteiligt und verkörpert damit die gemeinsame Leidenschaft für Qualität, Innovation und Kreativität. Das Ergebnis ist eine unvergleichliche Kollektion hochwertiger Haushaltsgegenstände, Mode, Accessoires und mehr, die von der Essenz der Kung-Fu-Kultur durchdrungen und auf die Bedürfnisse moderner Trendsetter zugeschnitten ist. Entdecken Sie eine ganz neue Design-Welt, in der Tradition auf Funktionalität trifft und Alltagsgegenstände zu wahren Kunstwerken werden.

Die Kollaborationsserie KUNGFU LIMITED EDITION und die Marke Dragon verbindet nahtlos Kreativität und akribische Liebe zum Detail und fängt mühelos Jackie Chans unverwechselbare Persönlichkeit ein. Das Ethos der Marke spiegelt sich auf elegante Weise im Material, im Design und in der Funktionalität der Produkte wider, wobei der Schwerpunkt auf der Funktionalität liegt, anstatt nur ein Logo zu präsentieren. Die Master Dragon Travel Duffel, ein elegantes und modernes Accessoire, verfügt über Seitenteile aus echtem Leder in Form von Jackie Chans ikonischen „J"-Initialen und eine praktische Seitentasche zur Aufbewahrung von Reisedokumenten – eine Anspielung auf seine umweltbewusste Lebensphilosophie. Die handgefertigten Kung-Fu-Karaffen zeichnen sich durch ein innovatives Design aus, mit dem das problematische Thema Griffe aufgegriffen und Jackie Chans benutzerorientierter Ansatz widergespiegelt wird. Die handgefertigten Kristallweingläser von Kung Fu sind dank ihrer farblich abgesetzten Böden leicht zu erkennen und eignen sich daher ideal für verschiedene Anlässe. Ob Sie die ganze Welt oder Ihre Stadt erkunden, diese Produkte verkörpern den Abenteuergeist und den Stil, der einen der berühmtesten Filmstars der Welt auszeichnet.

Die Spannung steigt, denn für die kommenden Produktveröffentlichungen plant die Kooperation die Einführung einer neuen und exklusiven Farbe – JC Blue. JC Blue steht für die gegensätzliche Natur von Jackies Persönlichkeit, eine Farbe, die die Kühnheit und Vitalität seiner Actionfilm-Persönlichkeit mit den Werten von Gelassenheit und Nachhaltigkeit symbolisiert, die er in seiner individuellen Philosophie verkörpert.

Der „Kung-Fu-Spirit" hat seine Ursprünge in den Kampfkünsten und der Athletik hinter sich gelassen und ist zu einer Philosophie der Authentizität und ständigen Verbesserung der eigenen Fähigkeiten geworden. Er hat verschiedene Bereiche beeinflusst, darunter Filme, Musik und jetzt auch Lifestyle-Marken. Die KUNGFU LIMITED EDITION verkörpert diesen Spirit, indem sie Alltagsgegenstände mit Kreativität und handwerklichem Können kombiniert, um die Grenzen der aktuellen Trends zu erweitern. Indem sie den „Kung-Fu-Geist" auf frische und innovative Weise interpretiert, zeigt die Marke grenzenlose Möglichkeiten auf und inspiriert zu einer neuen Art zu leben.

Erleben Sie die faszinierende Welt von KUNGFU LIMITED EDITION mit der neuen internationalen Website, die von der renommierten Londoner Kreativagentur BRU:D gestaltet wurde. Die Website bietet ein intuitives und ansprechendes Benutzererlebnis und präsentiert die neuesten Ergebnisse der Zusammenarbeit mit der Marke Dragon, die sich durch außergewöhnliche Handwerkskunst und innovative Designs auszeichnen. Die limitierte Kollektion ist ab sofort weltweit erhältlich (https://kungfu.limited/) und bietet ein einzigartiges Lifestyle-Erlebnis, das die traditionellen Werte der Kung-Fu-Kultur nahtlos mit modernen Trends verbindet.

Am 7. April wird KUNGFUVERSE die KUNGFU LIMITED EDITION Kollaboration weltweit mit Außenwerbung in den wichtigsten Städten der Welt feiern. Von New York bis Tokio und von London bis Seoul werden die Werbeanzeigen den innovativen Ansatz der Marke bei Lifestyle-Produkten zeigen, die alle den „Kung-Fu-Spirit" verkörpern, den Jackie Chan in die Welt gebracht hat. Diese Veröffentlichung wird die einzigartige Persönlichkeit und Kultur von Jackie Chan einem internationalen Publikum näher bringen und die Menschen zu einem Lebensstil inspirieren, der auf Kreativität, Qualität und Innovation setzt.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2046325/image_5027680_35022161.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2046326/image_5027680_35022318.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2046327/image_5027680_35022380.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2046238/image_5027680_35022099_Logo.jpg

