KUNGFU LIMITED EDITION et la marque DRAGON sortent une nouvelle collection en édition limitée incarnant « l'esprit du kung-fu » et explorant de nouveaux domaines du lifestyle.

SINGAPOUR, 7 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le 7 avril 2023, les fans du légendaire Jackie Chan auront droit à trois sorties incroyables. Tout d'abord, dans son nouveau film « Ride On », Jackie Chan mettra en valeur son style emblématique dans une histoire qui parle de maîtres en arts martiaux et de la relation entre un homme et son cheval. Deuxièmement, la sortie de l'édition spéciale comprenant un CD et un vinyle de « I am still Jackie Chan », qui raconte l'histoire de sa vie, offrira aux fans une meilleure compréhension de l'acteur-chanteur qu'ils aiment. Enfin, KUNGFU LIMITED EDITION et la marque DRAGON sortent une nouvelle collection en édition limitée. Avec ces trois sorties, Jackie Chan fêtera son 69e anniversaire de la meilleure manière possible : en partageant ses talents et son cœur avec ses fans du monde entier.

Pendant des décennies, l'expression émotionnelle de Jackie Chan sur scène et à l'écran a captivé des publics de tous âges, transcendant les frontières culturelles et générationnelles. Sa présence emblématique dans le monde de la culture du kung-fu a influencé non seulement l'industrie cinématographique, mais aussi le monde de la mode. De ses premiers succès à ses combats personnels, l'esprit et l'énergie inébranlables de Jackie Chan ont inspiré d'innombrables fans dans le monde. Aujourd'hui, son influence continue de rayonner alors qu'il laisse son empreinte sur les milieux de la musique et du cinéma, consolidant son héritage en tant que véritable icône mondiale.

Préparez-vous à être étonné : KUNGFU LIMITED EDITION, une marque lifestyle de pointe propulsée par la révolutionnaire plateforme Web3 KUNGFUVERSE, dévoile sa collaboration très attendue avec la marque Dragon, inspirée par le légendaire Jackie Chan et son iconique « esprit kung-fu ». La collection est un remarquable mélange du meilleur des deux mondes, avec des articles de maison, de mode, des accessoires, et plus encore, tous méticuleusement conçus en mettant l'accent sur les détails, l'innovation et le côté pratique. Chaque article est produit en édition strictement limitée, et la marque promet d'offrir une expérience lifestyle inégalée aux consommateurs aux goûts les plus raffinés.

Préparez-vous à une collaboration d'avant-garde alors que KUNGFU LIMITED EDITION et la marque Dragon unissent leurs forces pour élever le lifestyle à un tout nouveau niveau. Jackie Chan s'est profondément impliqué dans tous les aspects de la conception et du développement des produits, et le partenariat incarne une passion commune pour la qualité, l'innovation et la créativité. En résulte une collection inédite d'articles de maison, de mode, d'accessoires, et plus encore, imprégnée de l'essence de la culture du kung-fu et adaptée aux besoins des précurseurs modernes. Découvrez un tout nouveau monde de style, où la tradition s'allie la fonctionnalité et où les objets du quotidien deviennent de véritables œuvres d'art.

La série de collaboration entre KUNGFU LIMITED EDITION et la marque Dragon allie créativité et souci du détail, capturant naturellement la personnalité caractéristique de Jackie Chan. L'éthique de la marque se reflète élégamment dans les matières, la conception et la fonctionnalité des produits, mettant l'accent sur le côté pratique plutôt que sur un simple logo. Le sac Master Dragon Travel Duffel, un accessoire élégant et moderne, arbore des lanières latérales en cuir véritable en forme de « J », l'initiale de Jackie Chan, ainsi qu'une poche latérale très pratique pour stocker des documents de voyage ; un clin d'œil à sa philosophie de vie écologique. Les carafes Kung Fu fabriquées à la main présentent des designs innovants et règlent les problèmes de préhension, reflétant ainsi l'approche de Jackie Chan centrée sur l'utilisateur. Les verres à vin en cristal Kung Fu fabriqués à la main, avec leurs fonds colorés, sont facilement reconnaissables, ce qui les rend parfaits pour diverses utilisations. Que vous exploriez le monde ou votre propre ville, ces produits incarnent l'esprit d'aventure et de style qui définit l'une des stars de cinéma les plus emblématiques au monde.

L'enthousiasme ne fait que grandir alors que la série collaborative prévoit d'introduire une nouvelle couleur exclusive - JC Blue - pour les prochains produits. Le JC Blue représente la nature contrastée de la personnalité de Jackie Chan, une couleur symbolisant l'audace et la vitalité de son personnage de films d'action et les valeurs de sérénité et de durabilité qu'incarne sa philosophie individuelle.

« L'esprit kung-fu » a transcendé ses origines dans les arts martiaux et l'athlétisme pour devenir une philosophie d'authenticité et d'amélioration continue de soi. Il a influencé divers domaines, y compris les films, la musique, et maintenant, les marques de lifestyle. KUNGFU LIMITED EDITION incarne cet esprit, insufflant aux objets du quotidien une créativité et un savoir-faire qui repoussent les limites de la tendance. En interprétant « l'esprit kung-fu » d'une manière fraîche et innovante, la marque met en valeur des possibilités illimitées et inspire une nouvelle façon de vivre.

Découvrez le monde immersif de KUNGFU LIMITED EDITION à portée de main avec le nouveau site web mondial, conçu par la prestigieuse agence de création londonienne BRU:D. Le site offre une expérience utilisateur intuitive et engageante, et présente la dernière série de collaboration avec la marque Dragon, affichant un savoir-faire exceptionnel et des conceptions innovantes. La collection en édition limitée est maintenant disponible à l'achat dans le monde entier (https://kungfu.limited/), offrant une expérience de lifestyle unique qui allie parfaitement les valeurs traditionnelles de la culture du kung-fu aux tendances contemporaines.

Le 7 avril, KUNGFUVERSE initiera une célébration mondiale de la collaboration KUNGFU LIMITED EDITION avec des publicités affichées dans les principales villes du monde. De New York à Tokyo et de Londres à Séoul, ces publicités afficheront l'approche innovante de la marque en matière de produits lifestyle qui incarnent « l'esprit kung-fu » que Jackie Chan a apporté au monde. Cette sortie présentera la personnalité et la culture uniques de Jackie Chan à un public international et inspirera les populations à mener un style de vie qui accorde de l'importance à la créativité, la qualité et l'innovation.

