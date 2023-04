KUNGFU LIMITED EDITION e DRAGON lançam nova coleção de edição limitada, incorporando o 'espírito do Kung Fu' e explorando novos estilos de vida.

SINGAPURA, 6 de abril de 2023 PRNewswire/ -- Em 7 de abril de 2023, os fãs do lendário Jackie Chan poderão desfrutar de três lançamentos incríveis. Em primeiro lugar, o novo filme 'Ride On' mostrará o estilo único de Jackie em uma história sobre mestres de artes marciais e a ligação entre um homem e seu cavalo. Em segundo lugar, será lançada a edição especial em CD e vinil de 'I am still Jackie Chan', que conta a história da vida de Jackie e oferece aos fãs uma visão mais profunda do ator e cantor que eles amam. Por último, a KUNGFU LIMITED EDITION e a DRAGON lançarão uma nova coleção de edição limitada. Com esses três lançamentos, Jackie celebrará seu 69º aniversário da melhor maneira possível - compartilhando seus talentos e seu coração com seus fãs globais.

Ao longo de décadas, a expressão emocional da Jackie Chan no palco e na tela cativou públicos de todas as idades, transcendendo fronteiras culturais e geracionais. Sua presença icônica no universo da cultura do kung fu influenciou não apenas a indústria cinematográfica, mas também o mundo da moda. Desde seus primeiros triunfos até suas lutas pessoais, o espírito e a energia inabaláveis de Jackie inspiraram inúmeros fãs em todo o mundo. Mas sua influência não diminuiu, pois Jackie continua deixando sua marca na música e no cinema, solidificando seu legado como um verdadeiro ícone global.

Prepare-se para se surpreender com a KUNGFU LIMITED EDITION, uma marca de estilo de vida impulsionada pela KUNGFUVERSE, uma revolucionária plataforma Web3 que acaba de revelar sua tão esperada colaboração com a Dragon, inspirada no lendário Jackie Chan e em seu icônico 'espírito de Kung Fu'. A coleção é uma fusão espetacular do melhor de dois mundos, composta por vários produtos - como utensílios domésticos, produtos de moda, acessórios e muito mais – meticulosamente desenvolvidos e projetados com foco nos detalhes, na inovação e na praticidade. Além de fornecer produtos fabricados em lotes de edição estritamente limitada, a marca promete oferecer uma experiência incomparável aos consumidores que apreciam a qualidade.

Prepare-se para uma colaboração revolucionária, pois a KUNGFU LIMITED EDITION e a Dragon uniram forças para elevar o design de estilo de vida a um patamar totalmente novo. Com Jackie Chan profundamente envolvido em todos os aspectos do design e desenvolvimento dos produtos, a parceria reflete uma paixão compartilhada pela qualidade, pela inovação e pela criatividade. O resultado é uma coleção premium de utensílios domésticos, produtos de moda, acessórios e muito mais, imbuída da essência da cultura do kung fu e criada para atender às necessidades dos criadores de tendências atuais. Descubra um novo mundo de estilo no qual a tradição se funde com a praticidade e os itens cotidianos se tornam verdadeiras obras de arte.

A colaboração entre a KUNGFU LIMITED EDITION e a Dragon combina na perfeição a criatividade com a atenção ao detalhe, capturando elegantemente a personalidade distinta de Jackie Chan. O 'ethos' da marca se reflete elegantemente nos materiais, no design e na funcionalidade dos produtos, com o objetivo de oferecer praticidade e não apenas um logotipo. A Sacola de Viagem Master Dragon, um acessório elegante e moderno, possui painéis laterais de couro genuíno com a forma da icônica inicial 'J' de Jackie Chan, bem como um bolso lateral para guardar documentos de viagem - uma homenagem à sua filosofia de vida ambientalmente consciente. Os decantadores artesanais da coleção apresentam designs inovadores e resolvem o problema das pegas difíceis, refletindo a abordagem centrada no usuário de Jackie Chan. Fabricados à mão, os copos de vinho de cristal possuem detalhes coloridos na parte inferior e garantem fácil reconhecimento, tornando-os ideais para várias situações. Quer você esteja descobrindo o mundo ou sua própria cidade, esses produtos refletem o estilo e o espírito de aventura que definem uma das estrelas de cinema mais icônicas do mundo.

Mas há mais novidades, pois as duas marcas anunciaram que planejam introduzir uma cor nova e exclusiva, o Azul JC, nos próximos lançamentos. O Azul JC representa a natureza contrastante da personalidade de Jackie, uma cor que simboliza a fusão da ousadia e vitalidade de seus personagens nos filmes de ação com a serenidade e sustentabilidade que caracterizam sua filosofia individual.

O "espírito do Kung Fu" transcendeu suas origens nas artes marciais e no culto do corpo para se tornar uma filosofia de autenticidade e autoaperfeiçoamento contínuo. O conceito influenciou várias áreas, incluindo o cinema, a música e, agora, as marcas de estilo de vida. A KUNGFU LIMITED EDITION incorpora esse espírito, dotando objetos cotidianos de criatividade e qualidade técnica para expandir os limites do universo das tendências. Ao interpretar o "espírito do Kung Fu" de uma forma diferente e inovadora, a marca oferece possibilidades ilimitadas e inspira um novo estilo de vida.

Descubra o mundo imersivo da KUNGFU LIMITED EDITION no recém-lançado site global da coleção, que foi desenvolvido pela conceituada agência criativa londrina BRU:D. O site oferece uma experiência de usuário intuitiva e envolvente, apresentando a mais recente série de produtos desenvolvidos em colaboração com a Dragon, que se destacam por seus designs inovadores e qualidade técnica excepcional. A coleção de edição limitada está disponível para venda em todo o mundo (https://kungfu.limited/), oferecendo um estilo de vida único que combina na perfeição as tendências contemporâneas com os valores tradicionais da cultura do Kung Fu.

Em 7 de abril, a KUNGFUVERSE lançará uma celebração global da colaboração KUNGFU LIMITED EDITION, colocando anúncios ao ar livre em grandes cidades espalhadas em todo o mundo. De Nova York a Tóquio, de Londres a Seul, esses anúncios exibirão a estratégia inovadora da marca para produtos de estilo de vida, incorporando o "espírito do Kung Fu" que Jackie Chan popularizou mundialmente. Este lançamento trará a personalidade e a cultura únicas de Jackie Chan para um público internacional, inspirando as pessoas a buscarem um estilo de vida que valorize a criatividade, a qualidade e a inovação.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2046325/image_5027680_35022161.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2046326/image_5027680_35022318.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2046327/image_5027680_35022380.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2046238/image_5027680_35022099_Logo.jpg

FONTE kungfuverse.io

