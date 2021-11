LA Auto Show gibt Gewinner von „THE ZEVAS" bekannt

Erste Preisträger von der Öffentlichkeit gewählt

Die beliebtesten emissionsfreien Fahrzeuge stehen zum Verkauf oder zur Vorbestellung bereit

ZEVAS-Preisverleihung 2021 am Mittwoch, 17. November, auf der AutoMobility LA

LOS ANGELES, 17. November 2021 /PRNewswire/ -- The Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®), die führende persönliche Veranstaltung für Automobile und Lifestyle, hat heute die Gewinner ihres ersten Preisprogramms für emissionsfreie Fahrzeuge – THE ZEVAS™ – bekannt gegeben. Unterstützt wird die Veranstaltung von Electrify America, dem größten offenen ultraschnellen DC-Ladenetz der USA. Die Gewinner wurden von der Öffentlichkeit in zwei Abstimmungsrunden ausgewählt, die in diesem Herbst stattfanden.

Neun Gewinner wurden aus einem anfänglichen Pool von mehr als 90 qualifizierten emissionsfreien Fahrzeugen (ZEVs) ausgewählt, die die kalifornischen Normen erfüllen und zum Verkauf oder zur Vorbestellung verfügbar sind. Tausende Liebhaber, Influencer, Einkäufer und Autofans aus Los Angeles und Umgebung haben für die diesjährige Auswahl an Gewinnern gestimmt, die sowohl altbekannte Marken als auch vielversprechende Start-ups repräsentieren.

Die ZEVAS-Gewinner 2021 sind:

Kompakt: Hyundai KONA Electric

Hyundai KONA Electric Coupe: Alpha Motor Co. ACE Coupe

Alpha Motor Co. ACE Coupe Crossover ( 50.000 USD und weniger): Fisker Ocean

Fisker Ocean Crossover ( 50.000 USD und mehr): Tesla Model Y

Tesla Model Y Fließheck/Transporter/Kombi: Canoo Lifestyle Vehicle

Canoo Lifestyle Vehicle Limousine ( 60.000 USD und weniger): Tesla Model 3

Tesla Model 3 Limousine ( 60.000 USD und mehr): Lucid Air

Lucid Air Sport Utility Vehicles (SUV): Mullen FIVE

Mullen FIVE Pick-up: Rivian R1T

Die ZEVAS-Gewinner und -Finalisten werden persönlich während der AutoMobility LA, den Medien- und Branchentagen der LA Auto Show, im Rahmen einer besonderen Veranstaltung geehrt, die am Mittwoch, den 17. November im Los Angeles Convention Center von E for Electric, Alex Guberman, veranstaltet wird.

„Unsere großartige Community von Autofans und Besuchern der LA Auto Show hat dazu beigetragen, dass THE ZEVAS zu einem großen Erfolg wurde und hat Tausende von Stimmen zur Verleihung der diesjährigen Gewinner eingebracht", erklärte Lisa Kaz, Besitzerin und CEO der LA Auto Show. „Die Einführung dieses einzigartigen Preisverleihungsprogramms hat unsere Erwartungen dank der Unterstützung von Electrify America und unseren Automobilpartnern völlig übertroffen. Die Branche befindet sich auf einem rasanten Weg zur Elektrifizierung und die LA Auto Show freut sich, sie während unseres ZEVAS-Empfangs auf der AutoMobility LA vorzustellen und zu feiern."

Eine Auswahl der ZEVAS-Gewinnermodelle wird während der LA Auto Show 2021, die am Freitag, 19. November, für die Öffentlichkeit zugänglich ist und bis zum 28. November im LA Convention Center stattfindet, für Testfahrten ausgestellt. Auf der diesjährigen LA Auto Show wird es eine neue Indoor-Teststrecke von Electrify America geben, auf der die Besucher die neuen Elektrofahrzeuge (EVs) bequem direkt miteinander vergleichen können. Die 55.000 Quadratfuß große Strecke wird in der South Hall neben den Exponaten vieler neuer und alter Automarken untergebracht sein. Außerhalb des LA Convention Center wird Electrify America auch Ladestationen für die Automobilpartner von LA Auto Show bereitstellen. Die Registrierung für EV-Streckentestfahrten findet vor Ort in der South Hall statt; die Slots werden nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip vergeben.

Tickets gibt es jetzt unter laautoshow.com/tickets. Weitere Aktivierungen und Erlebnis-Angebote werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben.

Weitere Informationen über die AutoMobility LA und die LA Auto Show, einschließlich Medien- und Brancheninformationen, finden Sie unter www.AutoMobilityLA.com und www.LAAutoShow.com.

Die AutoMobility LA und die LA Auto Show werden in voller Übereinstimmung mit allen vom Los Angeles County Department of Public Health vorgeschriebenen Sicherheitsprotokollen durchgeführt. Impfausweise oder ein negativer COVID-Test innerhalb von 72 Stunden nach der Ankunft vor Ort im LA Convention Center sowie Masken sind für den Zutritt zur Messe erforderlich. Für diejenigen, die sich vor Ort testen lassen möchten, werden kostenlose Schnelltests zur Verfügung stehen. Um mehr über die Sicherheitsprotokolle der LA Auto Show zu erfahren, besuchen Sie bitte unsere Website: https://laautoshow.com/health_and_safety/.

Informationen zur Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)

Die 1907 gegründete Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) ist alljährlich die erste große nordamerikanische Automesse der Saison und gilt als eine der einflussreichsten Messen weltweit. Die Messe zelebriert die Liebe der Angelenos zu ihren Autos und bietet eine globale Plattform für Technologien und Innovationen der Branche, die für Kalifornien stehen. Die Messe läuft über 10 volle Tage über Thanksgiving und ist ein Pflichttermin für viele Branchenvertreter, Autofans und Familien, die über die Feiertage einen Tagesausflug machen wollen. Die jährlich im Los Angeles Convention Center stattfindende LA Auto Show trägt mehrere hundert Millionen Dollar zur lokalen Wirtschaft bei, stimuliert den lokalen Arbeitsmarkt und ist die wichtigste Einnahmequelle für das LA Convention Center. Im Jahr 2021 werden die Medien- und Branchentage, AutoMobility LA, am 17. und 18. November stattfinden und eine Reihe von bahnbrechenden Ankündigungen und Enthüllungen der Branche beinhalten. Die Türen öffnen vom 19. bis 28. November für die Öffentlichkeit. Die LA Auto Show wird von der Greater LA New Car Dealer Association unterstützt und ist Eigentum von ANSA Productions und wird von dieser betrieben. Um die neuesten Nachrichten und Informationen zur Messe zu erhalten, folgen Sie der LA Auto Show auf Twitter, Facebook oder Instagram und melden Sie sich für Mitteilungen unter http://www.laautoshow.com/ an.

Informationen zu THE ZEVAS

THE ZEVAS™ sind die offiziellen Auszeichnungen für Elektrofahrzeuge der LA Auto Show, dem landesweit wichtigsten Forum für neue emissionsfreie Fahrzeuge (Zero-Emission Vehicles – ZEV). Das 2021 gestartete Preisverleihungsprogramm zeichnet ZEVs, die zum Kauf oder zur Vorbestellung angeboten werden, in einer Reihe von Kategorien aus. Für weitere Informationen über THE ZEVAS besuchen Sie https://www.laautoshow.com/thezevas.

Informationen zu Electrify America

Electrify America LLC, das größte offene DC-Schnellladenetz in den USA, investiert über einen Zeitraum von 10 Jahren 2 Milliarden USD in die Infrastruktur für emissionsfreie Fahrzeuge (Zero Emission Vehicle - ZEV), in die Ausbildung und in den Zugang. Die Investition wird es Millionen von Amerikanern ermöglichen, die Vorteile des elektrischen Fahrens zu entdecken und den Aufbau eines landesweiten Netzes von bequemen und zuverlässigen Ladestationen am Arbeitsplatz, in Gemeinden und an Autobahnen zu unterstützen. Electrify America geht davon aus, dass es bis Ende 2025 in den USA und Kanada insgesamt mehr als 1.800 Ladestationen mit über 10.000 Ladegeräten geben wird. Während dieses Zeitraums wird das Unternehmen auf 49 US-Bundesstaaten und den District of Columbia expandieren und damit seinem Versprechen nachkommen, mit einem umfassenden, technologisch fortschrittlichen und kundenfreundlichen Netz die Einführung von ZEV zu unterstützen.

Electrify America hat die Auszeichnung „2020 EV Charging Infrastructure Best-in-Test" von umlaut, einem unabhängigen Test- und Validierungsunternehmen, erhalten. Dies wurde im Charged Electric Vehicles Magazine veröffentlicht, wo auch die Zugänglichkeit und das nahtlose Kundenerlebnis der Marke hervorgehoben wurden. Electrify Home® von Electrify America bietet Heimladelösungen für Verbraucher mit flexiblen Installationsoptionen. Electrify Commercial® bietet Experten-Lösungen für Unternehmen, die Elektrofahrzeugladeprogramme entwickeln möchten. Weitere Informationen finden Sie unter www.electrifyamerica.com und media.electrifyamerica.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1248285/LA_Auto_Show_and_AutoMobility_LA_Lock_Up_Logo.jpg

Related Links

http://www.laautoshow.com



SOURCE Los Angeles Auto Show