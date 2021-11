LA Auto Show maakt 'THE ZEVAS'-winnaars bekend

Winnaars van de inaugurele prijs, gekozen door het publiek

Populairste emissievrije voertuigen beschikbaar voor aankoop of voorbestelling

2021 ZEVAS-ceremonie op woensdag 17 november bij AutoMobility LA

LOS ANGELES, 17 november 2021 /PRNewswire/ -- De Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®), het toonaangevende evenement op het gebied van auto's en lifestyle, heeft vandaag de winnaars bekend gemaakt van het inaugurele prijzenprogramma voor emissievrije auto's, THE ZEVAS™. Mogelijk gemaakt door Electrify America, het grootste open, ultrasnelle gelijkstroom oplaadnetwerk van Amerika. De winnaars zijn afgelopen herfst via twee stemronden door het publiek gekozen.

Uit de oorspronkelijke selectie van meer dan 90 emissievrije voertuigen (zero-emission vehicles of ZEV's) die voor de prijs in aanmerking kwamen, werden negen winnaars gekozen, die voldoen aan de Californische normen en die direct aangeschaft of voorbesteld kunnen worden. Duizenden liefhebbers, influencers, winkelend publiek en autofanaten uit Los Angeles en daarbuiten, stemden dit jaar op de eventuele winnaars, waaronder zowel bestaande merken als veelbelovende start-ups.

De winnaars van THE ZEVAS 2021 zijn:

Compact: Hyundai KONA Electric

Hyundai KONA Electric Coupé: Alpha Motor Co. ACE Coupe

Alpha Motor Co. ACE Coupe Cross-over (tot 50.000 dollar ): Fisker Ocean

Fisker Ocean Cross-over (vanaf 50.000 dollar ): Tesla Model Y

Tesla Model Y Hatchback/stationwagon: Canoo Lifestyle Vehicle

Canoo Lifestyle Vehicle Sedan (tot 60.000 dollar ): Tesla Model 3

Tesla Model 3 Sedan (vanaf 60.000 dollar ): Lucid Air

Lucid Air SUV: Mullen FIVE

Mullen FIVE Pick-up truck: Rivian R1T

Winnaars en finalisten van THE ZEVAS worden op 17 november individueel gehuldigd in het Los Angeles Convention Center tijdens AutoMobility LA, de media- en branchedagen van de LA Auto Show. Deze speciale ZEVAS-ceremonie wordt gepresenteerd door Alex Guberman, oprichter en host van het YouTube-kanaal E for Electric.

'Onze geweldige community autoliefhebbers en bezoekers van de LA Auto Show hebben bijgedragen aan het enorme succes van THE ZEVAS, met duizenden stemmen voor de winnaars van dit jaar," aldus Lisa Kaz, eigenaar en CEO van de LA Auto Show. 'Dit prijzenprogramma is het eerste in zijn soort en onze verwachtingen werden mede dankzij de steun van Electrify America en onze partners in de automobielsector grandioos overtroffen. Deze branche stevent met rasse schreden af op elektrificatie en de LA Auto Show wil dit dolgraag aantonen en vieren tijdens onze ZEVAS-ceremonie op AutoMobility LA.'

Tijdens de LA Auto Show, voor het publiek toegankelijk vanaf vrijdag 19 tot en met 28 november in het LA Convention Center, wordt een selectie van ZEVAS-winnaars tentoongesteld. Het is bovendien mogelijk een proefrit te maken. De LA Auto Show beschikt dit jaar over een geheel nieuwe indoor-testbaan, mogelijk gemaakt door Electrify America, waar bezoekers op een en dezelfde plek de nieuwe elektrische voertuigen (EV's) kunnen vergelijken. Het ruim 5000 vierkante meter grote circuit is ondergebracht in de South Hall, naast de expositieruimtes met vele nieuwe en bekende automerken. Buiten het LA Convention Center zal Electrify America ook laadpalen beschikbaar stellen voor de automobielpartners van de LA Auto Show. Inschrijven voor een testrit op de EV-baan kan op locatie in de South Hall; plekken kunnen gereserveerd worden zolang deze beschikbaar zijn.

Tickets zijn nu te koop via laautoshow.com/tickets. Aanvullende activiteiten en evenementen worden in de loop van de komende dagen bekendgemaakt.

Raadpleeg voor aanvullende informatie over AutoMobility LA en de LA Auto Show, waaronder referenties vanuit de media en autobranche www.AutoMobilityLA.com en www.LAAutoShow.com.

Automobility LA en de LA Auto Show worden georganiseerd bij volledige naleving van alle veiligheidsprotocollen, die verplicht zijn gesteld door het Department of Public Health van Los Angeles County. Vaccinatiebewijzen of een negatieve COVID-test binnen 72 uur na aankomst ter plaatse in het LA Convention Center samen met maskers zijn vereist voor toegang tot de show. Gratis sneltests zijn op locatie beschikbaar voor degenen die daar willen testen. Ga voor meer informatie over de veiligheidsprotocollen van de LA Auto Show naar: https://laautoshow.com/health_and_safety/.

Over de Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)

De Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) werd opgericht in 1907. De show is in Noord-Amerika elk jaar de eerste autoshow op de kalender en wordt algemeen erkend als één van de meest invloedrijke autoshows ter wereld. Met zijn locatie weerspiegelt en viert de show de liefdesrelatie van Angelenos met auto's en biedt het een wereldwijd platform voor branchegerelateerde technologie en innovatie, synoniem voor Californië. De show duurt 10 dagen in de periode rond Thanksgiving en is een niet te missen bestemming voor vele branche-influencers, autoliefhebbers en gezinnen die tijdens de vakantie zin hebben in een dagje uit. De LA Auto Show wordt jaarlijks georganiseerd in het Los Angeles Convention Center en draagt vele honderden miljoenen dollars bij aan de lokale economie, stimuleert de lokale arbeidsmarkt en genereert de grootste omzet voor het LA Convention Center. In 2021 vinden de media- en branchedagen, AutoMobility LA, plaats op 17 en 18 november, met een reeks baanbrekende aankondigingen en onthullingen uit de autobranche. Van 19 tot 28 november zijn de deuren geopend voor het publiek. De LA Auto Show wordt aanbevolen door de Greater LA New Car Dealer Association en is eigendom van en wordt beheerd door ANSA Productions. Om de laatste informatie en nieuws over de show te ontvangen, volg de LA Auto Show op Twitter, Facebook of Instagram en schrijf u in voor meldingen op http://www.laautoshow.com/.

Over THE ZEVAS

THE ZEVAS™ zijn de officiële onderscheidingen voor elektrische voertuigen van de LA Auto Show, 's lands meest vooraanstaande etalage voor nieuwe, emissievrije voertuigen (ZEV). Het prijzenprogramma, dat in 2021 van start ging, bekroont in diverse categorieën ZEV's die beschikbaar zijn voor aankoop of voorbestelling. Ga voor meer informatie over THE ZEVAS naar https://www.laautoshow.com/thezevas.

Over Electrify America

Electrify America LLC, het grootste open, ultrasnelle gelijkstroom sneloplaadnetwerk in de VS, investeert over een periode van 10 jaar 2 miljard dollar in de infrastructuur voor, het onderwijs rond en de toegankelijkheid van, emissievrije voertuigen. Deze investering biedt miljoenen Amerikanen de gelegenheid om de voordelen van elektrisch rijden te ontdekken en zal over het hele land het uitbouwen mogelijk maken van een netwerk met handige en betrouwbare opladers op de werkplek, binnen gemeentes en langs snelwegen. Electrify America verwacht tegen eind 2025 in Amerika en Canada te beschikken over meer dan 1800 oplaadstations met in totaal meer dan 10.000 oplaadpalen. Gedurende deze periode zal de onderneming uitbreiden naar 49 staten plus District of Columbia, waarbij het haar streven nakomt om het gebruik van emissievrije voertuigen te ondersteunen met een wijdverspreid, technologisch geavanceerd en klantvriendelijk netwerk.

Electrify America ontving de '2020 EV Charging Infrastructure Best-in-Test'-prijs van umlaut, een onafhankelijk test- en validatiebedrijf. Een artikel hierover vindt u in Charged Electric Vehicles Magazine, met aandacht voor de toegankelijkheid en de naadloze klantervaring die het merk biedt. Electrify America's Electrify Home® biedt oplaadoplossingen voor consumenten met flexibele installatiemogelijkheden. Electrify Commercial® biedt deskundige oplossingen voor bedrijven die oplaadprogramma's voor elektrische voertuigen willen opzetten. Ga voor meer informatie naar www.electrifyamerica.com en media.electrifyamerica.com

