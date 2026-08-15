LA CAMPAGNE DE GALLIPOLI TRANSFORMÉE DANS L'UNIVERS NUMÉRIQUE

BLACKMILL GAMES ET LA DIRECTION DU SITE HISTORIQUE DE GALLIPOLI LANCENT UN PARTENARIAT AFIN DE FAIRE DÉCOUVRIR LA CAMPAGNE DE GALLIPOLI À UN PUBLIC PLUS NOMBREUX DE JOUEURS À L'ÉCHELLE MONDIALE

ÇANAKKALE, Turquie, 15 août 2026 /PRNewswire/ -- La campagne de Gallipoli, un tournant décisif dans l'histoire mondiale, a été transposée dans l'univers numérique grâce au jeu vidéo Gallipoli.

Le lancement de la collaboration entre la Direction du site historique de Gallipoli et BlackMill Games – un développeur de jeux vidéo de renommée mondiale – a eu lieu le 10 août à la forteresse de Seddülbahir, sur le site même où se sont déroulées ces combats historiques.

Land on the beaches of Gallipoli and fight intense 50-player objective-based battles. Experience WW1 trench warfare and desert expeditions as one of 10 historic classes, armed with authentic weaponry. Gallipoli brings the most immersive WW1 FPS battles yet! Speed Speed The launch of the collaboration between the Directorate of Gallipoli Historical Site and BlackMill Games -a prominent global game developer- was hosted on August 10 at Seddülbahir Fortress, the very site where the historical battles occurred.

Au sein d'un espace d'expérience spécialement conçu pour l'événement, les participants ont pu explorer le paysage historique reconstitué numériquement, tout en s'imprégnant de l'atmosphère authentique du champ de bataille d'origine.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, İsmail Kaşdemir, président de la Direction du site historique de Gallipoli, a déclaré : « Les Jeux constituent l'un des moyens les plus efficaces pour éveiller la curiosité des enfants et des jeunes. J'espère que ce jeu suscitera un intérêt accru pour Çanakkale, tant en Turquie que dans le monde entier, et incitera davantage de personnes à visiter et découvrir cette région historique. Les enfants turcs auront l'occasion d'incarner des héros turcs, tandis que les joueurs du monde entier pourront mieux comprendre l'histoire de Çanakkale. Bien que le conflit se soit terminé il y a 111 ans par une grande victoire turque, ces terres, aujourd'hui placées sous le drapeau turc, sont synonymes de paix, de tranquillité et de bien-être. Nous sommes déterminés à préserver cette paix et à protéger les souvenirs et le patrimoine qui nous ont été confiés. »

Jos Hoebe, PDG de BlackMill Games, a déclaré : « Nous sommes fiers et ravis de nous associer à la Direction du site historique de Gallipoli pour ce projet. Ce partenariat illustre l'intérêt de réunir l'expertise des institutions historiques et les capacités créatives de l'industrie du jeu vidéo. En unissant nos efforts, nous pouvons faire connaître l'histoire du front de Gallipoli à un public bien plus large et favoriser une meilleure compréhension des batailles et des personnages qui ont marqué ce chapitre important de l'histoire. Pour nous, cela constitue une démonstration concrète du rôle que peuvent jouer les jeux vidéo en tant que vecteur puissant pour sensibiliser de nouveaux publics au patrimoine historique. »

À la conclusion des discours, Kaşdemir et Hoebe ont officiellement signé le protocole de collaboration.

« GALLIPOLI » SORTIRA LE 20 AOÛT

Gallipoli, le dernier titre de BlackMill Games, un studio réputé pour ses jeux sur le thème de la Première Guerre mondiale, sera disponible le 20 août pour les joueurs du monde entier.

Allant au-delà des codes habituels d'un jeu de guerre classique, ce nouveau jeu propose une expérience immersive qui recrée Gallipoli dans l'univers numérique, en tant que partie intégrante de la mémoire historique commune de l'humanité.

Les joueurs auront l'occasion de découvrir la géographie du théâtre d'opérations, le contexte historique de l'époque, les uniformes militaires, l'armement, les tranchées et les champs de bataille, le tout reconstitué avec une grande fidélité.

DE LA GÉOGRAPHIE HISTORIQUE À L'EXPÉRIENCE NUMÉRIQUE

Gallipoli propose une reconstitution numérique des principaux sites de la campagne de Gallipoli, notamment la forteresse de Seddülbahir, Kumkale, Ariburnu et Anzac Cove. Outre la géographie physique, les structures historiques, les environnements naturels, les tranchées, les uniformes militaires et les armes d'époque ont été inclus dans le strict respect des réalités historiques de cette période.

Cette approche ne vise pas seulement à simuler des combats dans un environnement de champ de bataille, mais à permettre également aux joueurs de découvrir la géographie et l'atmosphère de l'époque dans lesquelles se sont déroulés ces événements historiques.

TRADUIRE LA RÉALITÉ HISTORIQUE DANS DES ENVIRONNEMENTS NUMÉRIQUES

Afin de garantir une représentation fidèle du front et du site historique de Gallipoli, la Direction du site historique de Gallipoli met à la disposition de BlackMill Games l'ensemble de ses archives, de ses documents historiques et de ses ensembles de données techniques.

Des balayages LIDAR, des données spatiales en 3D, des cartes et de la documentation technique sont fournis à l'équipe de développement afin de permettre la modélisation des structures historiques, des champs de bataille et du relief naturel. Par ailleurs, la Direction a coordonné les opérations sur le terrain, permettant ainsi à l'équipe de BlackMill Games de mener des analyses techniques et des visites sur l'ensemble des champs de bataille historiques.

Grâce à ces efforts rigoureux, la représentation numérique de Gallipoli dans le jeu vise à établir un lien solide avec la géographie réelle et le patrimoine historique concret.

Contact :

Huseyin Ulgen

+905300675997

[email protected]