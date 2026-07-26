La division HPPs de Daicel Corporation lance une nouvelle gamme de POM DURACON® contenant 30 % de matériaux recyclés

OSAKA, Japon, 27 juillet 2026 /PRNewswire/ -- La division High Performance Polymers (HPPs) de Daicel Corporation (anciennement Polyplastics Co., Ltd.), leader mondial des plastiques techniques, a lancé quatre nouvelles qualités de POM DURACON® contenant 30 % de matériau postconsommateur (PCR). Cette nouvelle gamme de POM PCR comprend des qualités « standard, à faible teneur en COV, à propriétés de glissement et résistants », permettant aux clients de choisir le matériau le mieux adapté à leurs besoins spécifiques.

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Ces nouvelles qualités ont été présentées pour la première fois lors du salon CHINAPLAS 2026, à Shanghai en avril. La qualité POM PCR standard possède un indice de fluidité à chaud de 9, tandis que les matériaux à faible teneur en COV répondent aux exigences des équipementiers. La qualité à glissement offre des propriétés de glissement nettement supérieures, tandis que les matériaux résistants offrent les mêmes performances que les qualités de POM vierge.

Depuis 2023, Daicel propose le service de recomposition DURACIRCLE (R), qui recycle les déchets plastiques collectés dans les usines de ses clients. Alors que la priorité était auparavant accordée au recyclage post-industriel (PIR), qui réutilise les déchets générés lors de la fabrication, le POM PCR actuellement en cours de développement utilise du POM ayant déjà été commercialisé comme matière première recyclée.

L'un des principaux défis liés à l'utilisation des matériaux PCR réside dans la variabilité de leurs propriétés et dans la nécessité de garantir une qualité constante. S'appuyant sur son expertise de longue date en matière de formulation et sur ses technologies de contrôle qualité, Daicel a confirmé que les propriétés mécaniques essentielles restaient à des niveaux comparables à ceux des qualités conventionnelles, même avec une teneur en matériaux recyclés de 30 % (selon les conditions d'essai internes).

Le POM DURACON® est utilisé dans un large éventail de secteurs industriels. Il possède une résistance mécanique et une rigidité élevées, une excellente résistance à l'usure, de bonnes propriétés de glissement et une grande stabilité dimensionnelle. Il est largement utilisé dans des applications telles que les engrenages, les connecteurs, les pièces de précision et les composants automobiles.

Daicel a entrepris de nouvelles activités de développement dans le but d'élargir son offre de PCR-POM afin de répondre à un éventail plus large de besoins.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://hpps.daicel.com/global/s/ourapproach/a5nRB000005SAUbYAO/272?language=en_US

À propos de la division Polymères haute performance de Daicel Corporation

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DURACON® est une marque déposée de Daicel Corporation au Japon et dans d'autres pays.