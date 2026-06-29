-La empresa de reparto autónomo Neolix amplía su presencia europea ante la lucha de los minoristas por reducir los costes de la logística urbana

Mientras los ejecutivos de bienes de consumo de alta rotación y del sector minorista buscan respuestas prácticas a la economía de la última milla, Neolix llega con un historial comercial comprobado.

VIENA y FRANKFURT, Alemania, 29 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Los costes de entrega de última milla siguen aumentando en toda Europa, lo que ejerce una presión creciente sobre los minoristas y los operadores logísticos. Al mismo tiempo, persiste la escasez de mano de obra, mientras que las expectativas de los consumidores de entregas más rápidas y confiables siguen en aumento.

On June 24, Neolix Executive President Will Zhao (second from left), joined a panel discussion with industry leaders at CGF, to discuss how commercially proven robotics can support retail and supply chain operations. A Neolix autonomous delivery vehicle operating on public urban roads.

En este contexto, Neolix, empresa líder en logística autónoma de nivel 4, está acelerando su presencia en Europa, aportando la experiencia de operar una de las flotas de reparto autónomas comerciales más grandes del mundo a líderes de bienes de consumo, comercio minorista y logística en toda la región.

El 24 de junio, Will Zhao, presidente ejecutivo de Neolix, participó en una mesa redonda en la Cumbre Global 2026 del Foro de Bienes de Consumo (CGF) en Viena, donde altos ejecutivos de empresas globales de bienes de consumo de alta rotación y del sector minorista se reunieron para debatir sobre el futuro de la industria de bienes de consumo, incluyendo sus cadenas de suministro, eficiencia operativa y satisfacción del cliente. Ese mismo día, Neolix presentó su producto estrella, RoboVan, en EUROBIKE 2026 en Frankfurt.

"Al centrarnos en la entrega autónoma en la última y la media milla, donde se concentran la mayoría de los costes logísticos de los bienes de consumo, optimizamos la economía de la cadena de suministro", declaró Zhao a los delegados del CGF. "A gran escala, esto crea un ciclo de retroalimentación continuo: cada kilómetro adicional de operación en el mundo real mejora el sistema de IA subyacente, lo que a su vez optimiza el rendimiento operativo, y se traduce en mayor eficiencia, consistencia y resiliencia".

Neolix se suma a esta conversación con una amplia experiencia en despliegues comerciales. La compañía ha desplegado 21.000 vehículos de reparto autónomos en más de 15 países y ha acumulado más de 170 millones de kilómetros recorridos en conducción autónoma, lo que la convierte en una de las mayores flotas comerciales de logística autónoma del mundo. Además de su presencia global, Neolix ha logrado despliegues a gran escala en múltiples ciudades, con su mayor flota en una sola ciudad superando los 2.000 vehículos.

Cómo afrontar un reto creciente para la logística minorista europea

Para la industria de bienes de consumo, la última milla sigue siendo el segmento más costoso y menos predecible. Los costes laborales aumentan y los plazos de entrega son cada vez más difíciles de garantizar. A medida que crece el volumen del comercio electrónico, la presión sobre las operaciones de distribución se intensifica.

Estas presiones están impulsando a los minoristas y operadores logísticos a explorar tecnologías que puedan mejorar la eficiencia sin comprometer la calidad del servicio.

Los vehículos de reparto autónomos de Neolix están diseñados para respaldar las operaciones logísticas tanto en la entrega intermedia como en la última milla, ayudando a los clientes a aumentar la eficiencia operativa, ampliar el horario de servicio y reducir los costes de entrega. Los vehículos pueden operar las 24 horas y están diseñados para funcionar de manera confiable en diversas condiciones climáticas y de tráfico.

En lugar de depender de mapas de alta definición, el sistema de conducción autónoma de la compañía se basa en una arquitectura sin mapas impulsada por su modelo propietario de base de acción visual Neolix-VA. Este enfoque permite una implementación más rápida en nuevos entornos operativos, al tiempo que permite que el sistema mejore continuamente mediante datos operativos reales.

"El valor de la autonomía se reduce, en última instancia, a la economía y la confiabilidad", afirmó Zhao. "Los minoristas necesitan soluciones que puedan integrarse en las operaciones existentes, adaptarse a las condiciones locales y generar mejoras de eficiencia cuantificables a lo largo del tiempo."

Construyendo una presencia a largo plazo en Europa

La estrategia de expansión europea de Neolix se basa en la localización, el cumplimiento normativo y el desarrollo de alianzas.

La empresa cuenta con la certificación alemana TÜV Rheinland y la homologación europea E-MARK, lo que le proporciona una base sólida para la actividad comercial en diversos mercados europeos. Neolix también ha establecido redes de socios en Alemania, Portugal, Dinamarca, Francia, Suecia, Suiza, España y Bélgica.

Para respaldar los requisitos de cumplimiento normativo de sus clientes empresariales, la compañía trabaja con proveedores globales de infraestructura en la nube para cumplir con los requisitos de residencia y gobernanza de datos específicos de cada mercado.

A principios de este año, Neolix anunció una alianza estratégica con Caetano Mobility, parte del Grupo Salvador Caetano de Portugal, combinando las capacidades de logística autónoma de Neolix con la experiencia en ingeniería regional y el ecosistema de movilidad del grupo.

"Europa ha desarrollado algunos de los sistemas de movilidad de pasajeros más avanzados del mundo", afirmó Zhao. "Creemos que la próxima oportunidad reside en construir una infraestructura igualmente inteligente para el transporte de mercancías".

Tanto en CGF como en EUROBIKE, el debate del sector ha ido más allá de la viabilidad técnica de la entrega autónoma. Las preguntas ahora giran en torno a los plazos de implementación, el cumplimiento normativo y la rentabilidad unitaria.

Para Neolix, la siguiente fase de crecimiento en Europa se centrará en traducir la experiencia comercial a gran escala en programas de implementación localizados con socios regionales, adaptando los modelos operativos a la infraestructura y la normativa locales, al tiempo que se desarrolla la capacidad operativa necesaria para una implementación a gran escala.

Acerca de Neolix

Neolix es líder mundial en logística autónoma de nivel 4, con más de 21.000 RoboVans propias desplegadas en más de 300 ciudades de más de 15 países y más de 170 millones de kilómetros recorridos de forma autónoma. Al operar una de las flotas de reparto autónomas comerciales más grandes del mundo, Neolix está integrando la IA física en la infraestructura del comercio minorista y la logística cotidianos.