Neolix, entreprise spécialisée dans la livraison autonome, renforce sa présence en Europe alors que les détaillants sont confrontés à la hausse des coûts de la logistique urbaine

Alors que les dirigeants du secteur des produits de grande consommation et de la distribution recherchent des solutions concrètes pour optimiser la rentabilité du dernier kilomètre, Neolix se présente avec un parcours professionnel éprouvé

VIENNE et FRANCFORT, Allemagne, 29 juin 2026 /PRNewswire/ -- Les coûts de livraison du dernier kilomètre ne cessent d'augmenter dans l'ensemble de l'Europe, ce qui exerce une pression croissante sur les détaillants et les opérateurs logistiques. Dans le même temps, la pénurie de main-d'œuvre persiste, tandis que les attentes des consommateurs en matière de livraisons plus rapides et plus fiables ne cessent de croître.

On June 24, Neolix Executive President Will Zhao (second from left), joined a panel discussion with industry leaders at CGF, to discuss how commercially proven robotics can support retail and supply chain operations. A Neolix autonomous delivery vehicle operating on public urban roads.

Dans ce contexte, Neolix, l'une des principales entreprises spécialisées dans la logistique autonome de niveau 4, accélère son implantation en Europe, mettant ainsi son expérience acquise grâce à l'exploitation de l'une des plus grandes flottes commerciales de livraison autonome au monde au service des leaders des secteurs des biens de consommation, de la distribution et de la logistique dans toute la région.

Le 24 juin, Will Zhao, président exécutif de Neolix, a participé à une table ronde lors du Sommet mondial 2026 du Consumer Goods Forum (CGF) à Vienne, où des dirigeants de grandes entreprises internationales du secteur des produits de grande consommation (PGC) et de la distribution se sont réunis pour discuter de l'avenir de l'industrie des biens de consommation, notamment de ses chaînes d'approvisionnement, de son efficacité opérationnelle et de la satisfaction des consommateurs. Le même jour, Neolix a présenté son produit phare, le RoboVan, lors du salon EUROBIKE 2026 à Francfort.

« En nous concentrant sur la livraison autonome tant sur le dernier kilomètre que sur le premier kilomètre, où se concentrent la plupart des coûts logistiques liés aux biens de consommation, nous optimisons la rentabilité de la chaîne d'approvisionnement », déclare M. Zhao aux délégués de la CGF. « À grande échelle, cela crée une boucle de rétroaction continue : chaque kilomètre supplémentaire parcouru en conditions réelles permet d'améliorer le système d'IA sous-jacent, ce qui, à son tour, renforce les performances opérationnelles, se traduisant par une efficacité, une cohérence et une résilience accrues. »

Neolix aborde ce débat en s'appuyant sur une vaste expérience en matière de déploiement commercial. L'entreprise a déployé 21 000 véhicules de livraison autonomes dans plus de 15 pays et a accumulé plus de 170 millions de kilomètres en conduite autonome, ce qui en fait l'une des plus grandes flottes logistiques autonomes à usage commercial au monde. Au-delà de sa présence mondiale, Neolix a mené à bien des déploiements à grande échelle dans plusieurs villes, sa plus grande flotte dans une seule ville dépassant les 2 000 véhicules.

Relever un défi croissant pour la logistique du commerce de détail en Europe

Pour le secteur des biens de consommation, le dernier kilomètre reste la partie la plus coûteuse et la moins prévisible de la chaîne logistique. Les coûts de main-d'œuvre sont en hausse. Garantir les délais de livraison devient de plus en plus difficile. À mesure que les volumes du commerce en ligne augmentent, la pression sur les opérations de traitement des commandes s'accentue.

Ces pressions incitent les détaillants et les opérateurs logistiques à explorer des technologies susceptibles d'améliorer leur efficacité sans compromettre la qualité du service.

Les véhicules de livraison autonomes de Neolix sont conçus pour prendre en charge les opérations logistiques tant pour les scénarios de transport intermédiaire que du dernier kilomètre, permettant ainsi aux clients d'améliorer leur efficacité opérationnelle, d'étendre leurs horaires de service et de réduire leurs coûts de livraison. Ces véhicules peuvent fonctionner 24 h/24 et sont conçus pour fonctionner de manière fiable dans des conditions météorologiques et de circulation variées.

Plutôt que de s'appuyer sur des cartes haute définition, le système de conduite autonome de l'entreprise repose sur une architecture sans carte, qui repose sur son modèle de base propriétaire Neolix-VA combinant vision et action. Cette approche permet d'accélérer les déploiements dans de nouveaux environnements d'exploitation, tout en permettant au système de s'améliorer en permanence grâce aux données opérationnelles recueillies en conditions réelles.

« L'intérêt de l'autonomie se résume en fin de compte à des questions d'économie et de fiabilité », avance M. Zhao. « Les détaillants recherchent des solutions capables de s'intégrer à leurs processus opérationnels existants, de s'adapter aux spécificités locales et de générer des gains d'efficacité mesurables au fil du temps. »

Établir une présence durable en Europe

La stratégie d'expansion européenne de Neolix repose sur la localisation, la conformité et le développement de partenariats.

L'entreprise est titulaire de la certification allemande TÜV Rheinland et du marquage européen E-MARK, ce qui lui ouvre la voie à des activités commerciales sur plusieurs marchés européens. Neolix a également mis en place des réseaux de partenaires couvrant l'Allemagne, le Portugal, le Danemark, la France, la Suède, la Suisse, l'Espagne et la Belgique.

Afin de répondre aux exigences de conformité de ses grands comptes, l'entreprise collabore avec des fournisseurs mondiaux d'infrastructures cloud pour se conformer aux exigences spécifiques à chaque marché en matière de résidence des données et de gouvernance des données.

Au début de cette année, Neolix a annoncé la conclusion d'une alliance stratégique avec Caetano Mobility, filiale du groupe portugais Salvador Caetano, visant à associer les capacités de Neolix en matière de logistique autonome à l'expertise régionale du groupe en ingénierie et à son écosystème de mobilité.

« L'Europe a mis en place certains des systèmes de transport de passagers les plus avancés au monde », déclare M. Zhao. « Nous pensons que la prochaine opportunité réside dans la mise en place d'infrastructures tout aussi intelligentes pour le transport des marchandises. »

Tant au salon CGF qu'à l'EUROBIKE, le débat au sein du secteur a dépassé la simple question de savoir si la livraison autonome est techniquement réalisable. Les questions portent désormais sur les délais de déploiement, la conformité et la rentabilité unitaire.

Pour Neolix, la prochaine phase de croissance en Europe consistera à mettre à profit son expérience commerciale à grande échelle pour mettre en place des programmes de déploiement adaptés au contexte local en collaboration avec des partenaires régionaux, en adaptant les modèles opérationnels aux infrastructures et aux cadres réglementaires locaux, tout en développant les capacités sur le terrain nécessaires à un déploiement à grande échelle.

À propos de Neolix

Neolix est un leader mondial de la logistique autonome de niveau 4, avec plus de 21 000 RoboVans développés en interne déployés dans plus de 300 villes réparties dans plus de 15 pays, et plus de 170 millions de kilomètres parcourus en mode autonome. Exploitant l'une des plus grandes flottes commerciales de véhicules de livraison autonomes au monde, Neolix intègre l'IA physique dans les infrastructures du commerce de détail et de la logistique au quotidien.